Wieder Spitzenreiter: Deutscher Gesundheits-Award 2026 geht zum fünften Mal in Folge an Wainando Travel

Spezialreiseveranstalter für Ayurveda, Yoga und Meditation erneut auf Rang 1 in der Kategorie Wellness- und Gesundheitsreisen Reiseveranstalter

Wer mit Wainando Travel reist stärkt Körper, Geist und Seele. Ganz zum Wohle der eigenen Gesundheit. Seit mehr als zehn Jahren steht der Spezialreiseveranstalter für individuell konzipierte Ayurveda-Urlaube, Yoga-Retreats und Meditationsreisen mit berührender Tiefe. Dabei beginnt jede Wainando-Reise mit einer persönlichen Beratung. Das Team aus erfahrenen Touristikern nimmt sich Zeit, die individuellen Bedürfnisse kennenzulernen. So wird die maßgeschneiderte Auszeit zu einem bewussten Ankommen bei sich selbst. Die Prämierung mit dem „Deutschen Gesundheits-Award 2026“ bestätigt nun schon zum fünften Mal in Folge, wie gut sich die Gäste bei Wainando aufgehoben fühlen.

Erfolg auf ganzer Linie: Michaela Müller, Co-Founderin von Wainando Travel, nahm am 16. September 2026 in Berlin erneut die Auszeichnung „Deutscher Gesundheits-Award in der Kategorie Wellness- und Gesundheitsreisen Reiseveranstalter“ entgegen. Wie schon in den Vorjahren lag der Prämierung eine bevölkerungsrepräsentative Verbraucherbefragung vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) in Kooperation mit dem Nachrichtensender ntv zugrunde. 42.824 Kundenurteile gingen im Rahmen der diesjährigen Befragung ein. Insgesamt wurden 566 Gesundheitsanbieter in 70 Kategorien bewertet. Davon gelangten in diesem Jahr 533 Unternehmen in die Einzelauswertung. Zum Gesamtsieger mit 78,3 Punkten in der Kategorie „Wellness- und Gesundheitsreisen Reiseveranstalter“ kürten die Befragten erneut Wainando Travel.

Rang 1 für Weiterempfehlung und Kundenservice

Ob Ayurveda-Kur in Indien, Meditationsreise nach Bhutan oder Yoga-Retreat in Europa: Eine maßgeschneiderte Beratung, die vor allem die persönlichen Bedürfnisse des Gastes einbezieht, steht für Wainando seit der Unternehmensgründung 2015 an erster Stelle. Das mehrköpfige Team aus erfahrenen Reise-Experten nimmt sich ausgiebig Zeit und bringt die eigene Begeisterung für Ayurveda, Yoga und Meditation regelmäßig ein. Jedes Haus im Portfolio, vom 4-Sterne-Resort bis zum kleinen, feinen Boutique-Hotel, besuchen die Touristiker persönlich und wählen es mit viel Feingespür und Know-how aus. Das spüren die Kunden und empfehlen Wainando gerne weiter. So führt das Unternehmen beim diesjährigen Deutschen Gesundheits-Award mit 83,2 von 100 Punkten Rang 1 bei der Weiterempfehlung an. Für den herausragenden Kundenservice vergaben die Befragten 80,1 von 100 Punkten und damit ebenfalls Platz 1.

Bestnoten bei Preis-Leistung

Mit 75,6 von 100 Punkten erzielte der Spezialreiseveranstalter erneut ein starkes Ergebnis im Bereich Preis-Leistung. „Wir möchten unseren Gästen nicht einfach eine Reise vermitteln, sondern genau die Auszeit, die zu ihnen passt. Im persönlichen Gespräch erfahren wir, was sie sich von der Reise wünschen, welches Haus zu ihnen passt, welche Anwendungen sinnvoll sind und was ihnen zum Beispiel in Bezug auf ihre Gesundheit besonders wichtig ist. Dafür kennen wir unsere Häuser persönlich und wählen unsere Partner mit großer Sorgfalt aus“, sagt Co-Founderin Michaela Müller.

Wiederholt Top-Platzierung bei Angebot und Qualität der Reisen

Auch beim Angebot erreichte das Unternehmen wieder eine Top-Platzierung. Authentische Ayurvedareisen, Yoga-Urlaube und Meditationsaufenthalte von Wainando Travel bringen Erholung mit fundierten Methoden der Gesundheitsförderung in Einklang. Die Kombination aus gezielten Ayurvedakuren, Yoga und Meditation entfaltet langfristig ein gesundes Gleichgewicht von Körper und Geist. Begleitet werden die Reisenden von qualifizierten Ayurveda-Ärzten, ausgebildeten Lehrern und Coaches. Für dieses qualitativ rundum hochwertige Angebote vergaben die Befragten 79,1 von 100 Punkten.

Bedeutung des Deutschen Gesundheits-Awards

Der Deutsche Gesundheits-Award wird seit fünf Jahren gemeinsam vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem deutschen Nachrichtensender ntv initiiert. Die Auszeichnung trägt mit ihren Ergebnissen zu mehr Transparenz im Gesundheitsbereich sowie zur Orientierung für Verbraucherinnen und Verbraucher bei. Insgesamt wurden in diesem Jahr 566 Unternehmen in 70 Kategorien bewertet. 533 Anbieter gelangten in die Einzelauswertung. Es gingen 42.824 Kundenstimmen ein. Der Award wurde am 16. September 2026 feierlich in Berlin verliehen. Weitere Informationen finden sich unter Deutscher Gesundheits-Award 2026 Kategorie Wellness- und Gesundheitsreisen Reiseveranstalter.

„Fünf Jahre Deutscher Gesundheits-Award und fünfmal ganz vorne dabei – das ist für uns eine absolut besondere Auszeichnung. Gerade in einer Zeit, in der sich die Bedürfnisse und Erwartungen von Reisenden verändern, ist diese Kontinuität für uns eine wertvolle Bestätigung. Dass wir auch in diesem Jahr bei Kundenservice und Weiterempfehlung Spitzenplätze erreichen, zeigt, dass wir mit unserer persönlich zugeschnittenen Beratung den richtigen Weg gehen. Dieser Award bestätigt uns einmal mehr in unserem Anspruch, unsere Gäste mit viel Herz und einem offenen Ohr zu begleiten“, sagt Co-Founderin Michaela Müller. Weitere Informationen finden sich unter www.wainando.de.

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Safran & Seide public relations.texte.events.

Frau Miriam Kimmich

Ahornstraße 19

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email : miriam.kimmich@safranundseide.de

Als Spezialreiseveranstalter für Meditation und Sinnreisen bietet Wainando Travel seit 2015 neben gezielten Auszeiten der Ruhe und Stille vor allem auch Ayurveda-, Yoga- und Naturreisen. Auch Detox-Urlaube u.a. in Verbindung mit Ayurveda zählen zum handverlesenen Portfolio. Wer mit Wainando reist, reist achtsam, bewusst und mit Herz. Zur Auswahl steht eine Vielzahl an Individualerlebnissen und Aufenthalten in der Gruppe. Kurz- und Wochenendtrips sowie mehrwöchige Rundreisen in ferne Länder finden sich im Programm. Neu im Portfolio seit 2025 ist die Destination Japan mit ausgewählten Kleingruppenreisen. Zudem zählen u.a. Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Portugal, Indien, Sri Lanka, Bhutan, Thailand, Japan, Neuseeland, Island, Marokko und Grönland zu den Zielgebieten von Wainando Travel. Besonders am Herzen liegt den Inhaberinnen und Schwestern Michaela und Bernita Müller die individuelle Beratung und der persönliche Kontakt zu ihren Kundinnen und Kunden von der ersten Idee bis zur Betreuung nach der Reise. Yogalehrern bietet Wainando professionelle Unterstützung bei der Planung, Organisation und Durchführung sowie beim Teilnehmermanagement ihrer eigenen Retreats. Weitere Informationen unter www.wainando.de.

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