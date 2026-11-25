MyNikahNow, der führende internationale Anbieter für Online-Nikah-Dienstleistungen, erweitert seine Plattform um einen neuen Webzugang. Neu buchen Muslime via App oder Webbrowser ihre Nikah.

Nach dem Erreichen von über 1.000 durchgeführten Nikahs im Juni setzt MyNikahNow seinen Wachstumskurs fort und bietet seine Dienstleistungen ab sofort neben der bewährten Smartphone-App auch über ein vollwertiges Web-Dashboard an. Kunden können jederzeit frei entscheiden, ob sie ihre Nikah über die App oder bequem über den Webbrowser organisieren und verwalten möchten.

MyNikahNow, der führende internationale Anbieter für Online-Nikah-Dienstleistungen, erweitert seine digitale Plattform um einen neuen Webzugang. Damit geht das Unternehmen den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung seines Angebots und schafft noch mehr Flexibilität für muslimische Paare weltweit.

Seit 2023 bietet MyNikahNow eine eigens entwickelte App an, über die Paare ihre islamische Nikah vollständig online organisieren können. Mit dem neuen Web-Dashboard stehen nun sämtliche Möglichkeiten auch direkt über den Internetbrowser zur Verfügung. Beide Zugangswege bleiben gleichberechtigt bestehen: Kunden können sich sowohl über die App als auch über den Webbrowser anmelden und ihre Angelegenheiten jederzeit über die jeweils bevorzugte Plattform verwalten.

Vom erfolgreichen Start zum umfassenden digitalen Nikah-Service

Erst im Juni dieses Jahres hatte MyNikahNow bekannt gegeben, die Marke von 1.000 erfolgreich durchgeführten Nikahs überschritten zu haben. Seitdem setzt sich das Wachstum des Unternehmens fort. Die steigende Nachfrage bestätigt den Bedarf an einer zeitgemässen, unkomplizierten und weltweit zugänglichen Lösung für muslimische Paare.

Was MyNikahNow besonders auszeichnet, ist die konsequente Vereinfachung des gesamten Ablaufs. Paare können ihre gewünschte Nikah individuell konfigurieren und die benötigten Dienstleistungen aus einer Hand buchen. Statt unterschiedliche Ansprechpartner kontaktieren und verschiedene Abläufe koordinieren zu müssen, finden Kunden die wesentlichen Dienstleistungen gebündelt auf einer einzigen Plattform.

Zum Angebot gehören unter anderem:

* Online-Nikah-Zeremonien mit qualifizierten Imamen

* Individuell buchbare Zusatzleistungen und Dienstleistungen

* Digitale und gedruckte Nikah-Zertifikate in mehreren Sprachen

* Möglichkeit zur Bestellung zusätzlicher Zertifikate und Dokumente

* Unterstützung bei Khulu- und Talaq-Verfahren

* Express-Abwicklung für Nikah-Termine innerhalb von 24 Stunden

* Benutzerfreundliche Plattform in mehreren Sprachen

Damit bietet MyNikahNow weit mehr als eine reine Vermittlung von Online-Nikah-Zeremonien. Die Plattform ermöglicht es Paaren, unterschiedliche Anliegen rund um ihre islamische Ehe an einem zentralen Ort zu organisieren.

Maximale Flexibilität: App oder Webbrowser

Mit dem neuen Web-Dashboard reagiert MyNikahNow auf die unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten seiner internationalen Kundschaft.

Während viele Kunden die Flexibilität einer Smartphone-App bevorzugen, schätzen andere die Möglichkeit, ihre Angelegenheiten am Computer oder Laptop zu erledigen. Gerade bei der Eingabe persönlicher Daten, der Verwaltung von Dokumenten oder der Organisation einer Nikah kann ein grösserer Bildschirm von Vorteil sein.

Beide Plattformen greifen auf dasselbe System zu. Ein Wechsel zwischen App und Webbrowser ist jederzeit möglich. Kunden müssen sich somit nicht für einen einzigen Zugangsweg entscheiden, sondern können beide Möglichkeiten parallel nutzen.

Cybersicherheit und Privatsphäre haben höchste Priorität

Bei religiösen und familiären Angelegenheiten sind Diskretion und der Schutz persönlicher Informationen von besonderer Bedeutung. MyNikahNow hat deshalb von Beginn an grossen Wert auf eine sichere Verarbeitung sensibler Kundendaten gelegt.

Die Plattform nutzt ein zweistufig abgesichertes System mit verschlüsselter Datenverarbeitung, das einen erheblichen Schutz vor unbefugtem Zugriff bietet.

Ein besonderes Anliegen des Unternehmens ist dabei die Kontrolle der Kunden über ihre eigenen Informationen. Nutzer können jederzeit die vollständige Löschung ihrer personenbezogenen Daten beantragen. MyNikahNow betrachtet Datenschutz nicht als zusätzliche Funktion, sondern als grundlegenden Bestandteil seines Dienstleistungskonzepts.

Making Nikah Easy Again

Unter dem Leitgedanken „Making Nikah Easy Again“ verfolgt MyNikahNow seit seiner Gründung das Ziel, den Zugang zur islamischen Nikah zu vereinfachen und zeitgemäss zu gestalten.

Mit der Kombination aus Smartphone-App und Web-Dashboard wird dieses Konzept konsequent weitergeführt. Der Ausbau der technischen Infrastruktur soll es ermöglichen, noch mehr Paaren weltweit einen einfachen, zuverlässigen und diskreten Zugang zu den angebotenen Dienstleistungen zu ermöglichen.

Die Geschäftsleitung von MyNikahNow erklärt:

„Unser Anspruch war es von Anfang an, die Organisation einer Nikah so einfach und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Wir möchten unseren Kunden nicht nur eine Online-Zeremonie anbieten, sondern eine umfassende Plattform, auf der sie alle wesentlichen Dienstleistungen an einem Ort finden. Mit dem neuen Web-Dashboard erweitern wir die Möglichkeiten unserer Kunden erheblich. Gleichzeitig bleibt unsere App selbstverständlich vollständig erhalten. Jeder soll selbst entscheiden können, wie er unsere Dienstleistungen nutzen möchte.“

Über MyNikahNow MyNikahNow ist ein in Grossbritannien ansässiger Anbieter digitaler Nikah-Dienstleistungen und der führende Online-Nikah-Dienstleister. Das Unternehmen ermöglicht Muslimen weltweit, ihre islamische Nikah online durchzuführen, und bietet ergänzend Dienstleistungen rund um Nikah-Zertifikate sowie Khulu- und Talaq-Verfahren an. Mit Kunden aus zahlreichen Ländern, einer eigenen Smartphone-App und dem neu eingeführten Web-Dashboard setzt MyNikahNow Massstäbe für die digitale Organisation islamischer Nikah-Dienstleistungen. Weitere Informationen: Website: https://www.mynikahnow.de E-Mail: inquiries@mynikahnow.co.uk WhatsApp: +44 7405 789417 Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MyNikahNow Ltd

Frau Fikrete Sinani

Shelton Street 71-75

WC2H 9JQ London

Vereinigtes Königreich fon ..: +44 7405 789417

web ..: https://www.mynikahnow.de

email : inquiries@mynikahnow.co.uk

MyNikahNow ist der weltweit führende Anbieter für Online Nikah und ermöglicht muslimischen Paaren in über 170 Ländern eine einfache, diskrete und islamisch fundierte Eheschließung. Über die mehrsprachige Plattform können Nikah-Zeremonien vollständig online durchgeführt werden – begleitet von qualifizierten Imamen und unterstützt durch moderne digitale Prozesse. Neben Online Nikah bietet MyNikahNow auch Dienstleistungen in den Bereichen Khulu, Talaq und Ruju an. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf Datenschutz, Privatsphäre und die weltweite Zugänglichkeit islamischer Dienstleistungen.

Weitere Informationen: http://www.mynikahnow.de