MyNikahNow – Der Online-Nikah Service Provider jetzt auf Deutsch

MyNikahNow erweitert seine Reichweite auf 173 Länder und bietet Muslimen weltweit, nun auch auf Deutsch, schnelle und islamisch konforme Online-Nikah-Zeremonien an.

MyNikahNow ist eine innovative App, die es Muslimen nun auch auf Deutsch ermöglicht, ihre Nikah online durchzuführen. Erst im April erweiterte der führende Online Nikah Provider seine Reichweite auf 173 Länder. Die Online-Nikah-App ermöglicht es Paaren ihre Liebe schnell und effizient in Einklang mit islamischen Vorgaben zu bringen – mit der Express Option sogar innerhalb von weniger als 48 Stunden.

Seit der Lancierung im letzten November hat MyNikahNow Nikah-Zeremonien in 28 Ländern durchgeführt, darunter die USA, Großbritannien, Kanada, die Niederlande, Deutschland, Frankreich, die Philippinen, Australien, Neuseeland und Saudi-Arabien.

Unter dem Motto „Making Nikah Easy Again“ bietet MyNikahNow eine übersichtliche Preisstruktur beginnend mit £99 für eine Standard-Nikah und £119 für einen Express-Nikah. Dank vollständiger Digitalisierung aller administrativen Prozesse können Paare schnell und unbürokratisch ihre Online Nikah-Zeremonie buchen, was gegenüber der traditionellen Variante viele Vorteile bietet.

Wie funktioniert Online Nikah?

Mit der App können Paare sich ein kostenloses Konto anlegen, ihre Identität verifizieren, mittels QR-Codes die Partnerin oder den Partner verknüpfen und sich einen Termin für die Online Nikah buchen. Der Virtuelle Nikah-Raum, der über Zoom gehostet wird, ermöglicht Zeremonien, die von qualifizierten Imamen und Zeugen durchgeführt werden. Nach Abschluss erhalten die Paare sofort ein digitales Nikah-Zertifikat. Wer will, kann sich für einen kleinen Aufpreis auch noch zwei gedruckte Kopien mit Stempel und Unterschrift nachhause schicken lassen.

Die Mission

Die Mission von MyNikahNow ist es, Nikah für alle zugänglich, einfach und erschwinglich zu machen. Zentrales Anliegen ist es, traditionelle Nikah-Verfahren zu vereinfachen, Liebesglück zu fördern und Alternativen wie Zina zu entmutigen. Zusätzlich zu den Nikah-Diensten bietet die App Funktionen für Talaq, Khulu und Ruju an. Wer Hilfe benötigt, dem steht ein Admin-Support Chat zur Verfügung. Die Vision ist es, eine neue, digitalisierte und stressfreie Nikah-Erfahrung für Menschen muslimischen Glaubens weltweit zu bieten.

Anfragen

MyNikahNow, ein in Großbritannien ansässiges privates Unternehmen, operiert nach islamischen Grundsätzen und begrüßt Anfragen unter inquiries@mynikahnow.co.uk.

WhatsApp +44 7405 789417

Website: https://www.mynikahnow.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MyNikahNow Ltd

Frau Maimouna Ahmed

Shelton Street 71-75

WC2H 9JQ London

Vereinigtes Königreich

fon ..: 00447405789417

web ..: https://www.mynikahnow.de

email : maimouna.ahmed@mynikahnow.co.uk

MyNikahNow ist eine einzigartige und innovative App, die speziell für Muslime entwickelt wurde, um ihre Beziehungen islamisch konform auf einfache und schnelle Weise ausleben zu können. Die gleichnamige Aktiengesellschaft mit Sitz in London bietet ihren Online-Service in 173 Ländern an.

Die Mission von MyNikahNow Ltd ist es, Liebesglück zu vereinfachen und zu fördern. Unter dem Motto „Making Nikah Easy Again“ strebt das Unternehmen danach, traditionelle Nikah-Verfahren zu modernisieren und zugänglicher zu machen. MyNikahNow bietet transparente Preisstrukturen und eine vollständig digitalisierte Plattform, die administrative Hürden minimiert und es Paaren ermöglicht, ihre Nikah-Zeremonie online effizient zu planen und durchzuführen.

Pressekontakt:

MyNikahNow Ltd

Frau Maimouna Ahmed

Shelton Street 71-75

WC2H 9JQ London

fon ..: 00447405789417

email : maimouna.ahmed@mynikahnow.co.uk

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.