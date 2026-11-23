Familiengeführtes Bestattungsunternehmen in Dresden und Freital: Müller Bestattungen steht Angehörigen seit über 30 Jahren einfühlsam zur Seite.

Müller Bestattungen ist ein familiengeführtes Bestattungsunternehmen mit Standorten in Dresden und Freital. Das Unternehmen wurde 1990 von Richard Müller in zweiter Generation gegründet und begleitet seither Familien in der Region beim Abschied von Verstorbenen. Auch nach der Pensionierung von Herrn Richard Müller bleibt der Betrieb in Familienhand und wird von seiner Frau Daniela Müller in seinem Sinne weitergeführt.

Die Mitarbeitenden übernehmen alle organisatorischen Schritte im Trauerfall, von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Trauerfeier. Sie stehen den Angehörigen sowohl im akuten Todesfall als auch bei der Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten beratend zur Verfügung

Handwerkliche Wurzeln und Familientradition

Die Geschichte von Müller Bestattungen reicht bis ins Jahr 1951 zurück, als im Saarland eine familiengeführte Schreinerei entstand, in der Särge in Handarbeit gefertigt wurden. Aus dieser handwerklichen Tradition heraus gründete Richard Müller 1990, kurz nach der Wiedervereinigung, sein erstes Bestattungsunternehmen in Dresden. Später folgte die zweite Filiale. Bis heute ist der Betrieb ein Familienunternehmen geblieben, das von einem eingespielten Team aus Mitarbeitenden geführt wird. Die verwendeten Särge stammen weiterhin aus regionaler Produktion und werden von einem Familienunternehmen im Vogtland gefertigt.

Bestattungsarten für individuelle Abschiede

Müller Bestattungen bietet verschiedene Bestattungsarten an, die sich an den Wünschen der Verstorbenen und ihrer Angehörigen orientieren. Dazu zählen die klassische Erdbestattung im Sarg, die Urnenbestattung nach einer Feuerbestattung im Krematorium sowie die Seebestattung, bei der die Urne in dafür vorgesehenen Gewässern beigesetzt wird. Als naturnahe Alternative steht zudem die Waldbestattung zur Verfügung, bei der die Beisetzung in ausgewiesenen Waldgebieten erfolgt. Bei der Organisation und Durchführung der verschiedenen Bestattungsarten arbeitet das Unternehmen eng mit Friedhöfen und Krematorien in der Region zusammen.

Leistungen rund um Trauerfeier und Formalitäten

Neben der Organisation der Bestattung selbst übernimmt Müller Bestattungen die Abwicklung aller behördlichen Formalitäten und die Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen im Trauerfall. Zum Leistungsspektrum gehören außerdem die Organisation von Trauerfloristik und Trauermusik, die Beauftragung und Gestaltung von Traueranzeigen sowie ein Trauerdruck-Service für Erinnerungsstücke. Auch Überführungen in verschiedenen Bundesländern oder außerhalb von Deutschland sowie die Koordination mit Friedhöfen und dem Krematorium zählen zum Angebot.

Vorsorge und transparente Kostengestaltung

Eine Beratung zu Lebzeiten sowie Fragen zur Bestattungsvorsorge sollen Angehörige im Ernstfall emotional und finanziell entlasten. Müller Bestattungen legt Wert auf eine transparente Kostenaufstellung ohne versteckte Gebühren und bespricht sämtliche Kostenpositionen vorab mit den Angehörigen.

Kontakt und Erreichbarkeit in Dresden und Freital

Müller Bestattungen ist an zwei Standorten in der Region vertreten. Der Standort in Dresden befindet sich in der Wehlener Straße 9, 01279 Dresden und ist telefonisch unter +49 3 51 – 25 44 44 erreichbar (Fax: +49 3 51 – 25 444 16, E-Mail: dresden1@mueller-bestattungen.com). Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr sowie nach Terminvereinbarung. Der Standort in Freital liegt in der Dresdner Straße 285, 01705 Freital, und ist unter der Telefonnummer +49 351 – 64 94 888 zu erreichen (Fax: +49 351 – 64 94 880, E-Mail: freital@mueller-bestattungen.com); die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr sowie nach Terminvereinbarung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Müller Bestattungen

Frau Daniela Müller

Wehlener Straße 9

01279 Dresden

Deutschland fon ..: +49 (0) 3 51 – 25 44 44

fax ..: +49 (0) 3 51 – 25 444 16

web ..: https://www.mueller-bestattungen.com/

email : freital@mueller-bestattungen.com

Müller Bestattungen in Dresden ist ein erfahrenes und einfühlsames Bestattungsunternehmen, das Angehörige in Zeiten des Abschieds persönlich und zuverlässig begleitet. Als etablierter Bestatter in Dresden stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um Bestattungen, Trauerfeiern und Abschiedsgestaltung zur Seite – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur würdevollen Durchführung der Bestattung. Unser Leistungsspektrum umfasst alle wichtigen Bestattungsarten: die klassische Erdbestattung, die Urnenbestattung nach einer Feuerbestattung, die persönliche Seebestattung sowie die naturnahe Waldbestattung. Gemeinsam mit Ihnen wählen wir die passende Bestattungsform und gestalten einen Abschied, der den Wünschen des Verstorbenen und der Familie gerecht wird.