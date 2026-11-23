Ob neu oder gebraucht: Wer in Köln und Nordrhein-Westfalen ein Wohnmobil kaufen möchte, findet bei Reisemobile Berens in Pulheim vier Premiummarken auf einer großen Ausstellungsfläche.

Als führender Fachhändler für Premium-Reisemobile bietet Reisemobile Berens in Pulheim bei Köln ein vielseitiges Angebot an Neu- und Gebrauchtfahrzeugen. Die rund 6.000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche vereint die renommierten Marken Morelo, Concorde, Carthago und Malibu unter einem Dach. Nur wenige Kilometer vom Kölner Stadtzentrum entfernt, punktet der Standort mit einer hervorragenden Anbindung für Kundinnen und Kunden aus ganz Nordrhein-Westfalen – egal, ob aus Bonn/Rhein-Sieg, dem Niederrhein, dem Ruhrgebiet, Münsterland, Sauerland oder Ostwestfalen-Lippe. Das Beratungsteam steht Interessierten von der ersten Beratung bis zur finalen Fahrzeugübergabe verlässlich zur Seite.

Neue und gebrauchte Wohnmobile im Angebot

Wer ein neues Wohnmobil kaufen möchte, profitiert bei Reisemobile Berens von sofort verfügbaren Neufahrzeugen aus dem eigenen Lagerbestand, wodurch lange Lieferzeiten häufig vermieden werden. Alternativ stehen individuell konfigurierte Neufahrzeuge zur Verfügung, deren Lieferzeit je nach Hersteller und Saison variiert. Gebrauchte Wohnmobile durchlaufen vor dem Verkauf eine gründliche Prüfung, werden professionell aufbereitet und mit transparenten Angaben zu Kilometerstand, Ausstattung und Zustand angeboten. Käuferinnen und Käufer profitieren dabei von der umfassenden Beratung durch einen fachkundigen Ansprechpartner.

Vier Premiummarken unter einem Dach

Das Sortiment von Reisemobile Berens konzentriert sich auf ausgewählte Marken, die für erstklassige Qualität, Langlebigkeit und intelligente Raumkonzepte stehen. Mit Morelo stehen exklusive Luxus-Reisemobile vom kompakten Einsteigermodell bis zum imposanten Flaggschiff zur Auswahl. Concorde überzeugt durch hochwertige Materialien und durchdachte Grundrisse. Als einer der führenden Hersteller Europas bietet Carthago ein breites Spektrum vom wendigen Teilintegrierten bis zum vollintegrierten Luxusmodell. Ergänzt wird das Portfolio durch Malibu: Die Tochtermarke der Carthago-Gruppe verbindet funktionale Fahrzeugkonzepte – vom Kastenwagen bis zum Reisemobil – mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis im Premiumsegment.

Persönliche Beratung, Finanzierung und Inzahlungnahme

Der Kauf eines Wohnmobils bei Reisemobile Berens erfolgt in drei klaren Schritten: Am Anfang steht eine persönliche Beratung auf Basis der eigenen Wünsche und des geplanten Budgets. Anschließend können die passenden Fahrzeuge in der Ausstellung in Pulheim besichtigt, verglichen und testgefahren werden. Ist die Entscheidung gefallen, regelt das Unternehmen die gesamte Abwicklung – inklusive Zulassung, flexibler Finanzierung und einer gründlichen Einweisung bei der Übergabe. Auch bestehende Fahrzeuge werden fair und transparent in Zahlung genommen und direkt angerechnet.

Kontakt und Anfahrt

Neben dem Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen bietet Reisemobile Berens auch die Vermietung von Wohnmobilen sowie einen Werkstattservice mit Wartung, Reparatur und Nachrüstung an. Als offizieller Vertragspartner der Marken Malibu und Carthago betreibt das Unternehmen zudem das Malibu-Center Köln.

Der Standort befindet sich in der Donatusstraße 110, 50259 Pulheim. Von Köln aus ist er über die A57 Richtung Neuss und die Ausfahrt Pulheim oder alternativ über die A4 und den Autobahnring erreichbar. Aus dem übrigen Nordrhein-Westfalen führen unter anderem die A1, die A43, die A555 sowie die A61 und die B477 zum Standort. Private Parkplätze stehen vor Ort nicht zur Verfügung, im angrenzenden Straßenbereich ist das Parken jedoch möglich.

Reisemobile Berens ist telefonisch unter 02234 – 999 440 sowie per E-Mail unter info@reisemobile-berens.de erreichbar. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr sowie samstags von 10:00 bis 14:00 Uhr, wobei samstags ausschließlich der Verkauf und kein Werkstattservice stattfindet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Reisemobile Berens GmbH

Herr Drik Schaper

Donatusstraße 110

50259 Pulheim

Deutschland fon ..: 02234 999440

web ..: https://www.reisemobile-berens.de/

email : info@reisemobile-berens.de

Reisemobile Berens – Ihr Wohnmobil-Experte bei Köln Reisemobile Berens in Pulheim ist die richtige Adresse für alle, die ein hochwertiges Reisemobil suchen oder ihren nächsten Urlaub flexibel gestalten möchten. Zum Angebot gehören Neu- und Gebrauchtfahrzeuge renommierter Marken wie Morelo, Concorde, Carthago und Malibu – vom kompakten Campervan bis zum komfortablen Luxusreisemobil. Wer ein Wohnmobil in Köln kaufen möchte, profitiert von einer persönlichen Beratung und einer vielseitigen Fahrzeugauswahl. Auch für Interessierte, die ein Wohnmobil in NRW kaufen möchten, lohnt sich der Weg nach Pulheim: Am Standort nahe Köln können verschiedene Modelle direkt besichtigt und miteinander verglichen werden.