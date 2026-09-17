Mittelstand, Netzwerke und wirtschaftliche Energiewende: Andreas Schwarz unterstützt GreenScout als Fachbeirat

Unterstützung für den GreenScout e.V.: Der erfahrene Unternehmer, Netzwerker & Wirtschaftsexperte Andreas Schwarz (u.a. Vorsitzender des BVSV e.V. & Geschäftsführer BVSV Gewerbezentren) wird Beirat.

Der erfahrene Unternehmer und Vorsitzender des BVSV e.V. bringt jahrzehntelange Erfahrung mit Unternehmensrisiken, Mittelstandsberatung und bundesweiten Unternehmernetzwerken beim GreenScout e.V. ein.

Utecht bei Lübeck, 17. September 2026 – Der GreenScout e.V. (www.greenscout-ev.de) verstärkt seinen Fachbeirat: Andreas Schwarz, 1. Vorsitzender des BVSV Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V., Geschäftsführer der BVSV Gewerbezentren und Geschäftsführer der PW Perspektive Wirtschaft gGmbH, unterstützt den Klimaschutzverein künftig mit seiner Erfahrung in Risikomanagement, Mittelstandsberatung und Netzwerkaufbau. Schwarz beschäftigt sich seit rund vier Jahrzehnten mit Unternehmensrisiken und der Frage, wie Betriebe Gefahren frühzeitig erkennen und daraus konkrete Handlungsoptionen ableiten können. Für den GreenScout e.V. ergänzt er diese Perspektive um einen wichtigen Aspekt: Auch Energiekosten, Strompreissicherheit, Investitionen und die Nutzung betrieblicher Immobilien gehören zunehmend zur strategischen Unternehmensplanung. Denn viele Unternehmen besitzen große Dächer, Hallen, Parkplätze oder Freiflächen, ohne deren mögliches Energiepotenzial zu kennen. GreenScout e.V. identifiziert und prüft solche Standorte auf ihre Eignung für Photovoltaik und Speicherprojekte (https://greenscout-ev.de/eine-flaeche-melden/). Auf dieser Grundlage können je nach Standort Dachpacht, Flächenpacht, Contracting, Eigeninvestitionen oder durch Investoren finanzierte Energieprojekte entstehen.

„Andreas Schwarz kennt den Mittelstand bestens und weiß, wie Unternehmer Chancen und Risiken abwägen“, sagt Sebastian Trautschold, Vorstand des GreenScout e.V. „Mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk können wir noch mehr Unternehmen dafür sensibilisieren, dass ein ungenutztes Dach oder eine Betriebsfläche ein wirtschaftlich interessanter Energiestandort sein kann.“ Schwarz gehört zu den Gründern des BVSV Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V. und steht dem Verband als 1. Vorsitzender vor. Der BVSV hat unter anderem ein Berufsbild für Sachverständige im Versicherungswesen entwickelt und Standards für die Bewertung von Versicherungsfragen und Unternehmensrisiken aufgebaut.

Aus dieser Arbeit entstanden auch die BVSV Gewerbezentren mit inzwischen mehr als 200 Standorten in Deutschland. Sie bieten insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen regionale Ansprechpartner für die systematische Erfassung und Bewertung betrieblicher Risiken.

Eine zentrale Rolle spielt dabei der BVSV RiskCheck. Das Verfahren erfasst Unternehmensrisiken strukturiert und zeigt mögliche Handlungsfelder auf. Der BVSV versteht den RiskCheck auch als Instrument zur Unterstützung der Krisenfrüherkennung und des Risikomanagements im Zusammenhang mit dem Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz StaRUG. Diese Risikoperspektive lässt sich auch auf Energiefragen übertragen. Schwankende Energiekosten, Abhängigkeiten von Strompreisen und Investitionen in die eigene Energieversorgung können Unternehmen ebenso betreffen wie bislang ungenutzte Vermögenswerte auf dem eigenen Betriebsgelände.

„Unternehmer sollten wissen, was ihre Flächen wert sein können“

„Unternehmer denken in Chancen und Risiken. Genau deshalb sollte man wissen, welches wirtschaftliche Potenzial im eigenen Dach oder Grundstück steckt“, erklärt der Fachbeirat des GreenScout e.V. Andreas Schwarz. „Der Vereinsansatz überzeugt mich, weil mögliche Solarprojekte stets zuerst unabhängig und umfassend geprüft werden – und nicht der Verkauf einer Solaranlage im Mittelpunkt steht. Erst wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, kann ein Unternehmer sinnvoll entscheiden.“ Für den GreenScout e.V. ist vor allem Schwarz‘ Zugang zum Mittelstand von Bedeutung. Über die BVSV Gewerbezentren und die PW Perspektive Wirtschaft gGmbH ist er mit Unternehmern, Sachverständigen und regionalen Wirtschaftsnetzwerken verbunden. Gerade dort sieht der Verein erhebliches Potenzial. Ein Sachverständiger, Gewerbezentrum, Steuerberater oder Unternehmensberater kann beispielsweise auf ein großes Hallendach oder eine bislang ungenutzte Betriebsfläche aufmerksam werden. Der GreenScout e.V. kann anschließend prüfen, ob sich daraus ein wirtschaftlich tragfähiges Energieprojekt entwickeln lässt. „Viele Unternehmer haben sich noch nie gefragt, was ihr Dach eigentlich wert ist“, sagt Andreas Schwarz. „Wenn eine bislang ungenutzte Fläche Einnahmen ermöglichen, Energiekosten senken oder Strompreise langfristig kalkulierbarer machen kann, sollte dieses Potenzial zumindest geprüft werden. Dabei möchte ich den GreenScout e.V. tatkräftig unterstützen.“

Vom ungenutzten Dach zum wirtschaftlichen Energieprojekt

Ob sich eine Fläche tatsächlich für Photovoltaik eignet, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Dazu zählen unter anderem Größe und Zustand des Daches, Statik, Verschattung, Netzanschluss, Stromverbrauch, mögliche Anlagenleistung und das jeweilige Geschäftsmodell. Der GreenScout e.V. setzt deshalb auf Prüfung vor Projektentscheidung. Der Verein bewertet die technische und wirtschaftliche Machbarkeit geeigneter Dachflächen, Freiflächen und Speicherstandorte. Anschließend entscheiden die Eigentümer selbst, ob sie investieren, ihre Fläche verpachten, ein Contractingmodell nutzen oder ein Projekt mit Investoren realisieren möchten.

Mit Andreas Schwarz gewinnt GreenScout e.V. einen Fachbeirat, der Risikomanagement, Mittelstand und Netzwerkkompetenz miteinander verbindet. „Die Energiewende muss dort ankommen, wo wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden“, sagt Sebastian Trautschold. „Andreas Schwarz versteht beide Seiten: Risiko und Chance. Genau diese Perspektive werden wir gemeinsam noch stärker in unsere Arbeit einbringen.“

Über Andreas Schwarz

Andreas Schwarz ist 1. Vorsitzender des BVSV Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V., Geschäftsführer der BVSV Gewerbezentren und Geschäftsführer der PW Perspektive Wirtschaft gGmbH. Seit rund vier Jahrzehnten beschäftigt er sich mit Versicherungswesen, Risikomanagement und Unternehmensberatung.

Als Mitgründer des BVSV war er am Aufbau des Berufsbildes des Sachverständigen für das Versicherungswesen beteiligt. Über die BVSV Gewerbezentren und die Perspektive Wirtschaft engagiert er sich für die Vernetzung und Zukunftsfähigkeit kleiner und mittelständischer Unternehmen.

Über den GreenScout e.V.

GreenScout e.V. ist eine Initiative von Fachleuten aus der Energie- und Projektentwicklungsbranche. Der Verein identifiziert geeignete Dachflächen, Freiflächen und Speicherstandorte, prüft deren Machbarkeit und entwickelt Projekte bis zur Investitionsreife. GreenScout e.V. betreibt selbst keine Energieanlagen und verkauft keinen Strom. Der Verein unterstützt Eigentümer dabei, ihre Flächen wirtschaftlich zu nutzen und geeignete Projekte mit Investoren und Umsetzungspartnern zusammenzubringen.

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GreenScout e.V.

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GreenScout e.V. ist eine Initiative von Fachleuten aus der Energie- und Projektentwicklungsbranche, deren Erfahrung bis ins Jahr 2008 zurückreicht. Der Verein macht darauf aufmerksam, dass viele Dach-, Freiflächen und Speicherstandorte wirtschaftlich genutzt werden können. GreenScout e.V. identifiziert geeignete Flächen, prüft unabhängig deren Eignung für wirtschaftlich rentable Solaranlagen und entwickelt Projekte bis zur Investitionsreife. Der Verein betreibt selbst keine Energieanlagen und verkauft keinen Strom. Stattdessen unterstützt er Eigentümer*innen dabei, ihre Flächen ohne eigenes Investment wirtschaftlich zu nutzen und Investor*innen geeignete Projekte bereitzustellen.

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