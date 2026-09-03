GreenScout e.V. bietet Rentnern kostenfreie Mitgliedschaft und mögliche Zusatzverdienste durch Nebenjob

Der Klimaschutzverein bietet eine überzeugende Lösung für den wachsenden Bedarf von Senioren nach Zusatzverdiensten, sinnvollen Aufgaben, sozialen Austausch und aktiven Engagements für Klimaschutz.

Utecht bei Lübeck, 3. September 2026 – Der GreenScout e.V. (www.greenscout-ev.de) öffnet seine Bewegung gezielt für ältere Menschen: Rentner können nun gegen Vorlage ihres gültigen Rentenausweises eine kostenfreie Mitgliedschaft beim GreenScout e.V. beantragen. Die reguläre Mitgliedschaft kostet 17,50 Euro netto im Monat. Mit dieser neuen Regelung ermutigt der eingetragene Klimaverein gezielt Rentner, sich aktiv bei der Energiewende und beim Klimaschutz zu beteiligen, Kontakte zu knüpfen, Erfahrung einzubringen und sich mögliche Zusatzverdienste im Umfeld von Photovoltaik, Dachverpachtung, Freiflächen und Speicherstandorten zu sichern.

Der GreenScout e.V. reagiert damit auf eine Entwicklung, die in vielen Anfragen und Gesprächen des Vereins immer wieder aufkommen: Viele ältere Menschen im Ruhestand wollen nicht nur „vor sich hinleben“. Sie suchen vielmehr nach Aufgaben, die Sinn ergeben, gesellschaftlich nützen und zugleich wirtschaftlich interessant sein können. Gerade ältere Menschen verfügen häufig über regionale Kontakte, Lebenserfahrung, berufliches Wissen und ein gutes Gespür dafür, welche Unternehmen, Landwirte, Vereine, Kommunen oder Eigentümer geeignete Dachflächen, Freiflächen, Parkplätze oder Speicherstandorte besitzen. Genau dieses Wissen ist für die gelungene Energiewende wertvoll, wenn ungenutzte Gewerbeflächen für Ökostromprojekte genutzt werden.

„Viele Rentner bringen Einiges mit, das in keinem Lehrbuch steht: Erfahrung, Verlässlichkeit, Kontakte vor Ort und ein gutes Verständnis für Menschen und Unternehmen in ihrer Region“, sagt Sebastian Trautschold, Vorstand des GreenScout e.V. „Wir möchten diese Menschen ausdrücklich einladen, Teil unserer Bewegung zu werden. Wer im Ruhestand etwas Sinnvolles tun, mit anderen in Kontakt kommen und sich für Klimaschutz, Energiewende und wirtschaftlich nutzbare Solarflächen engagieren möchte – und dabei seine Rente möglicherweise erheblich aufbessern kann – ist bei GreenScout e.V. herzlich willkommen.“

GreenScout e.V. prüft ungenutzte Dachflächen, Freiflächen und Speicherstandorte unabhängig und professionell darauf hin, ob diese für Photovoltaik, Speicherlösungen und investierbare Energieprojekte geeignet sein können. Eigentümer, Unternehmen, Landwirte, Vereine und Kommunen erhalten durch die umfassende Machbarkeitsstudie des Klimaschutzvereins eine unabhängige Einschätzung, ob ihre Fläche wirtschaftlich für Photovoltaik genutzt werden kann. Dabei geht es unter anderem um Dachpacht, Flächenpacht, Contracting, Stromkostenvorteile, Strompreissicherheit und aktive CO?-Reduktion.

Rentner können den Verein auf unterschiedliche Weise unterstützen und selbst profitieren. Sie können geeignete Flächen melden, Kontakte zu Eigentümern herstellen, Unternehmen in ihrer Region auf die Möglichkeiten der Dachverpachtung aufmerksam machen, ins Gespräch kommen, Veranstaltungen begleiten, Informationsmaterial weitergeben und ihre berufliche Erfahrung in Kommunikation und Netzwerke einbringen. Wer aktiv mitmachen möchte, soll zunächst prüfen können, ob das Engagement im GreenScout e.V. zum eigenen Alltag, zu den eigenen Interessen und zu den persönlichen Möglichkeiten passt.

GreenScout e.V. nimmt Rentnern ausdrücklich die Sorge davor, dass mit einer Mitgliedschaft Verkaufsdruck, feste Vorgaben oder komplizierte Verpflichtungen verbunden sind. Wer sich engagiert, muss nichts verkaufen, keine Mindestzeiten erfüllen und keine Termine anbahnen und vereinbaren, die nicht zum eigenen Senioren-Alltag passen. Die Mitarbeit ist frei einteilbar. Jeder Hinweis, jedes Gespräch und jeder Kontakt kann wertvoll sein, ohne dass daraus persönlicher Druck entsteht. Für viele Rentner kann gerade diese Offenheit und Flexibilität den Einstieg und das Durchstarten erleichtern. Sie können sich zunächst unverbindlich informieren, mit anderen GreenScouts ins Gespräch kommen und in Ruhe prüfen, ob das Engagement zu ihnen passt.

Im Mittelpunkt steht ein Engagement, das Menschen zusammenbringt, Erfahrung nutzt und Aktivität im Ruhestand stärkt. GreenScout e.V. bietet Rentnern somit attraktive Chancen, Zeit sinnvoll einzusetzen, Kontakte zu Flächenbesitzern und anderen GreenScouts aufzubauen, gesellschaftlich wirksam zu handeln und gleichzeitig mögliche Zusatzverdienste zu erschließen.

Die kostenfreie Mitgliedschaft kann gegen Vorlage des Rentenausweises beim GreenScout e.V. beantragt werden. Interessierte Rentner können sich auf https://greenscout-ev.de/aktiv-werden/nebenjob-rentner/ unverbindlich informieren und sich zur nächsten Online-Informationsveranstaltung am 21. September 2026 anmelden. Dort wird u.a. erklärt, wie der GreenScout e.V. arbeitet, welche Aufgaben und Zusatzeinkommen möglich sind, wie Flächenmeldungen ablaufen und wie Mitglieder Schritt für Schritt durchstarten können. „Jeder kann sich so einbringen, wie es zur eigenen Lebenssituation passt“, erklärt Sebastian Trautschold. „Manchmal reicht schon ein Hinweis auf ein großes Gewerbedach, ein Gespräch mit einem Unternehmer oder der Kontakt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb. Aus solchen Hinweisen können echte Solarprojekte entstehen – und der Rentner kann dann direkt von attraktiven Prämien für beauftragte Machbarkeitsstudien und klimafreundlichen Solarprojekten profitieren.“

Der eingetragene Klimaverein reagiert mit der neuen Ausnahmeregelung auf den Wunsch vieler älterer Menschen nach Kontakt, Austausch, Klimabedenken und Finanzprobleme. Denn der GreenScout e.V. versteht sich nicht nur als Plattform für die Aktivierung ungenutzter Solarflächen sowie unabhängiger PV-Projektprüfung und -entwicklung, sondern auch als Netzwerk von ambitionierten und inspirierten Menschen, die gemeinsam etwas bewegen wollen. Wer im Ruhestand Anschluss, sinnvolle Aufgaben und Austausch sucht, kann im Klimaschutzverein mit anderen, gleichgesinnten Menschen aus unterschiedlichen Regionen, Berufen und Generationen zusammenkommen.

Dabei verbindet GreenScout e.V. gesellschaftliches Engagement mit einem klaren wirtschaftlichen Thema. Viele ungenutzte Dächer, Hallen, Parkplätze und Freiflächen können für Photovoltaikprojekte interessant sein. Eigentümer können durch eine professionelle Prüfung erkennen, ob Pachteinnahmen, günstigere Energie, Contractingmodelle oder Investorenlösungen möglich sind. Gleichzeitig entstehen konkrete Beiträge zur Energiewende, ohne dass Flächeneigentümer zwingend selbst in Bau und Betrieb einer Solaranlage investieren müssen.

Für Rentner kann das Engagement deshalb besonders attraktiv sein: Es ist regional, praxisnah, kommunikativ und sinnstiftend. Es verbindet Klimaschutz mit wirtschaftlichem Nutzen. Und es ermöglicht älteren Menschen, ihre Erfahrung nicht ungenutzt zu lassen, sondern dort einzusetzen, wo sie gebraucht wird. „Die Energiewende braucht nicht nur Technik und Geld. Sie braucht Menschen, die vor Ort Türen öffnen, Chancen erkennen und Vertrauen schaffen“, so Sebastian Trautschold. „Viele Rentner können genau das. Wir möchten ihnen dafür nun eine einfache und faire Möglichkeit geben, sich GreenScout e.V. anzuschließen.“

Über den GreenScout e.V.

GreenScout e.V. ist eine Initiative von Fachleuten aus der Energie- und Projektentwicklungsbranche. Der Verein macht darauf aufmerksam, dass viele Dachflächen, Freiflächen und Speicherstandorte wirtschaftlich genutzt werden können. GreenScout e.V. identifiziert geeignete Flächen, prüft deren Machbarkeit und entwickelt Projekte bis zur Investitionsreife. Der Verein betreibt selbst keine Energieanlagen und verkauft keinen Strom. Stattdessen unterstützt er Eigentümer dabei, ihre Flächen ohne eigenes Investment wirtschaftlich nutzbar zu machen und Investoren geeignete Projekte bereitzustellen. Flächenbesitzer können so Pachteinnahmen, langfristig günstigeren Strom, Strompreissicherheit und eine aktive CO?-Reduktion erreichen, ohne selbst in den Bau und Betrieb einer Solaranlage investieren zu müssen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GreenScout e.V.

Herr Sebastian Trautschold

Utechter Str. 5

19217 Utecht

Deutschland

fon ..: 038875 169780

web ..: https://greenscout-ev.de/ueber-uns/

email : info@greenscout-ev.de

Über den GreenScout e.V.

GreenScout e.V. ist eine Initiative von Fachleuten aus der Energie- und Projektentwicklungsbranche, deren Erfahrung bis ins Jahr 2008 zurückreicht. Der Verein macht darauf aufmerksam, dass viele Dach-, Freiflächen und Speicherstandorte wirtschaftlich genutzt werden können. GreenScout e.V. identifiziert geeignete Flächen, prüft unabhängig deren Eignung für wirtschaftlich rentable Solaranlagen und entwickelt Projekte bis zur Investitionsreife. Der Verein betreibt selbst keine Energieanlagen und verkauft keinen Strom. Stattdessen unterstützt er Eigentümer*innen dabei, ihre Flächen ohne eigenes Investment wirtschaftlich zu nutzen und Investor*innen geeignete Projekte bereitzustellen.

Dach- oder Freifläche zur unabhängigen Prüfung einreichen: https://greenscout-ev.de/eine-flaeche-melden/

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Als Rentner kostenfrei aktiver GreenScout werden: https://greenscout-ev.de/aktiv-werden/nebenjob-rentner/

Pressekontakt:

GreenScout e.V.

Herr Sebastian Trautschold

Utechter Str. 5

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