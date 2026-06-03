GreenScout e.V. präsentiert dem BVSV e.V. Solarlösungen ohne Investment für den Bau und Betrieb von PV-Anlagen

Neue Chancen durch Solar und Dachverpachtung für Unternehmen und Gewerbezentren, Sachverständige und Vermittler im Versicherungswesen: GreenScout e.V. Lösungen beim BVSV Informations- und Partnertag

Photovoltaik, Contracting, Dachpacht und unternehmerisches Risikomanagement: GreenScout e.V. ( https://greenscout-ev.de ) zeigte beim BVSV Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V., wie aus ungenutzten Dächern und Flächen wirtschaftliche Energieprojekte werden können.

Der GreenScout e.V. hat beim Informationstag des BVSV e.V. am 28. Mai 2026 in Göttingen Lösungen präsentiert, wie ungenutzte Dach- und Gewerbeflächen, Parkplätze und Speicherstandorte unabhängig geprüft und für Photovoltaik, Speicherlösungen und investierbare Energieprojekte nutzbar gemacht werden können. Damit traf der GreenScout e.V. einen Nerv des BVSV Informationstages. Denn der BVSV Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V. richtet sich an Vermittler*innen, Sachverständige, Unternehmer*innen und regionale Netzwerke, die bei Firmenkunden nicht nur klassische Versicherungsfragen bearbeiten, sondern als umfassende Ansprechpartner*innen für wirtschaftliche Zukunftsthemen, Unternehmensrisiken, Risikofrüherkennung und Schadenprävention wahrgenommen werden wollen.

Themen, die für Unternehmen und Gewerbezentren immer wichtiger werden, sind u.a. Energiekosten, Risikomanagement und regionale Wertschöpfung. Genau hier setzt der GreenScout e.V. an. Der Verein macht aus einer häufig übersehenen Frage ein konkretes Beratungsfeld: Welche Dächer, Flächen und Standorte eines Unternehmens eignen sich für Photovoltaik, Speicherlösungen oder eine Kombination aus beidem? Welche Rolle spielen Dachpacht, Flächenpacht, Contracting, Stromkostensenkung, Strompreissicherheit, Investorenmodelle und aktiver Klimaschutz für Unternehmen und Gewerbetreibende? Beim BVSV Informationstag präsentierte GreenScout e.V. dafür praxisbewährte, wirtschaftlich wie ökologisch wertvolle Ansätze.

Eigentümer*innen, Unternehmen oder Vermittler wie BVSV-Mitglieder melden dem GreenScout e.V. über https://greenscout-ev.de/eine-flaeche-melden/ eine ungenutzte Fläche (Dach, Freifläche, Parkplatz, Freifläche oder sonstige für Photovoltaik geeignete gewerbliche Flächen), die erfahrenen Experten vom GreenScout e.V. prüfen unabhängig und umfassende die grundsätzliche Eignung für Photovoltaik, bewertet in einer aussagekräftigen Machbarkeitsstudie das wirtschaftlichen Potenzial und schafft damit eine belastbare Entscheidungsgrundlage für die Flächenbesitzer*innen. Ergibt die GreenScout-Machbarkeitsstudie, dass die Gewerbefläche für ein Photovoltaik-Projekt geeignet ist, entscheiden die Flächeneigentümer*innen, wie es weitergeht: Der unabhängige Verein kann sich mit seinem Netzwerk um das gesamte Projekt kümmern – inklusive Projektrechteentwicklung. Auch bei der Suche nach Investor*innen, die den Bau und den Betrieb sowie die Projektrisiken übernehmen, kann der GreenScout e.V. unterstützen. Oder die Flächenbesitzer*innen entscheiden sich dafür, das Solarprojekt in Eigenregie und auf eigenes Risiko umzusetzen. Dabei können sie auf die unabhängige Prüfung von Angeboten für Photovoltaikanlagen durch den Verein zählen.

Für BVSV Gewerbezentren, Vermittler*innen und Sachverständige entstehen durch die GreenScout-Lösungen zusätzliche Zugänge zu Firmenkunden: Flächen werden nicht isoliert betrachtet, sondern als Teil ganzheitlicher unternehmerischer Risiko-, Kosten- und Zukunftsplanung. „Viele Unternehmen besitzen Flächen, die bislang nur Kosten verursachen und ungenutzt bleiben. Dächer, Hallen, Parkplätze oder Freiflächen können aber zu wirtschaftlich profitablen Solarprojekten werden, wenn sie professionell und unabhängig geprüft und bewertet werden“, erklärt Sebastian Trautschold, Vorstand GreenScout e.V. „Beim BVSV Informationstag konnten wir zeigen, dass Solar, Dachpacht und Speicherstandorte nicht nur Klimaschutzthemen sind. Sie sind auch relevante Beratungs- und Risikothemen.“

Photovoltaik auf Gewerbedächern oder geeigneten Freiflächen ist viel mehr als ein technisches Projekt. Es betrifft u.a. Eigentum, Betriebssicherheit, Vertragsgestaltung, Ertragserwartungen, Versicherbarkeit, Investitionsmodelle, Cashflow- und Energiekostenmanagement sowie langfristige Unternehmensplanung. „Mit den Lösungen des GreenScout e.V. bieten sich unseren BVSV-Mitgliedern neue Anlässe und Wege, sich gegenüber Unternehmen als Kompetenzträger und Sachverständige zu präsentieren, zu positionieren und ihre regionale Reputation gezielt auf- und auszubauen. Denn Firmenkunden benötigen zunehmend Antworten auf Energie-, Kosten- und Nachhaltigkeitsfragen. Die Cashflow-Verbesserung durch Pachteinnahmen sowie die Strompreissicherheit und der Bezug von kostenreduziertem Ökostrom über 20 Jahre liefern solche überzeugenden Antworten“, betont Andreas Schwarz, Bundesgeschäftsführer des BVSV Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V. „Wer als Gewerbezentrum, Vermittler*in oder Sachverständige*r solche wichtigen Themen gezielt ansprechen kann, wird nicht nur als Versicherungsansprechpartner*in wahrgenommen, sondern als strategische*r Berater*in und Begleiter*in für unternehmerische Zukunftsentscheidungen. Genau das passt zu unserem Anspruch, Firmenkunden mit Fachwissen, Standards, Risikobewertung und praktischen Lösungen zu begleiten.“

Besonders interessant ist der Ansatz auch für BVSV-Gewerbezentren und deren regionale Partner*innen. Sie können Firmenkunden künftig auf zusätzliche Chancen aufmerksam machen: ungenutzte Flächen unabhängig prüfen lassen, mögliche Pachteinnahmen erschließen, Stromkosten reduzieren und langfristig planbar machen, ein eigenes regionales Klimaschutzprojekt umsetzen, von einem grünen Image profitieren und gleichzeitig durch Verpachtung und Contracting die eigenen Risiken für eine neue Solaranlage minimieren.

Über den GreenScout e.V.

GreenScout e.V. ist eine Initiative von Fachleuten aus der Energie- und Projektentwicklungsbranche, deren Erfahrung bis ins Jahr 2008 zurückreicht. Der Verein macht darauf aufmerksam, dass viele Dach-, Freiflächen und Speicherstandorte wirtschaftlich genutzt werden können. GreenScout e.V. identifiziert geeignete Flächen, prüft deren Machbarkeit und entwickelt Projekte bis zur Investitionsreife. Der Verein betreibt selbst keine Energieanlagen und verkauft keinen Strom. Stattdessen unterstützt er Eigentümer*innen dabei, ihre Flächen ohne eigenes Investment wirtschaftlich zu nutzen und Investoren geeignete Projekte bereitzustellen. Flächenbesitzer*innen können so Pachteinnahmen, langfristig günstigeren Strom und Strompreissicherheit sowie eine aktive und öffentlichkeitswirksame CO?-Reduktion erreichen, ohne selbst in den Bau und Betrieb einer Solaranlage investieren zu müssen.

Über den BVSV Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V.

Der BVSV Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V. ist ein Zusammenschluss von Sachverständigen für das Versicherungswesen. Der Verband verfolgt das Ziel, ein einheitliches Berufsbild für Sachverständige im Versicherungswesen zu entwickeln, Standards und Branchenempfehlungen bereitzustellen und Unternehmen bei der Analyse, Bewertung, Verminderung oder Vermeidung betrieblicher Risiken zu unterstützen. Ein Schwerpunkt liegt auf unternehmerischen Risiken, Versicherungsstandards und der sachverständigen Bewertung versicherungsrelevanter Fragestellungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GreenScout e.V.

Herr Sebastian Trautschold

Utechter Str. 5

19217 Utecht

Deutschland

fon ..: 038875 169780

web ..: https://greenscout-ev.de

email : info@greenscout-ev.de

Über den GreenScout e.V.

GreenScout e.V. ist eine Initiative von Fachleuten aus der Energie- und Projektentwicklungsbranche, deren Erfahrung bis ins Jahr 2008 zurückreicht. Der Verein macht darauf aufmerksam, dass viele Dach-, Freiflächen und Speicherstandorte wirtschaftlich genutzt werden können. GreenScout e.V. identifiziert geeignete Flächen, prüft unabhängig deren Eignung für wirtschaftlich rentable Solaranlagen und entwickelt Projekte bis zur Investitionsreife. Der Verein betreibt selbst keine Energieanlagen und verkauft keinen Strom. Stattdessen unterstützt er Eigentümer*innen dabei, ihre Flächen ohne eigenes Investment wirtschaftlich zu nutzen und Investor*innen geeignete Projekte bereitzustellen.

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Pressekontakt:

GreenScout e.V.

Herr Daniel Görs

Utechter Str. 5

19217 Utecht

fon ..: 038875 169780

email : presse@greenscout-ev.de

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