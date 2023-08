mehrkunden marketing revolutioniert mit „Regional Trust“ die Neukundengewinnung durch Google Bewertungen

mehrkunden marketing GmbH stellt „Regional Trust“ vor: Neues Produkt revolutioniert Neukundengewinnung für lokale Unternehmen durch positive Google Bewertungen.

Die mehrkunden marketing GmbH präsentiert stolz ihr neues Produkt „Regional Trust“, das den Markt für Kundenbewertungen und -vertrauen auf den Kopf stellt und gleichzeitig die Neukundengewinnung auf ein neues Level hebt. Das innovative System verspricht Unternehmen jeglicher Branche eine mächtige Lösung, um ihre Kundenbindung zu stärken und neue Kundschaft zu gewinnen. Hier erfahren Sie, wie „Regional Trust“ die Art und Weise, wie Unternehmen von ihren Kunden wahrgenommen werden, revolutioniert.

Das innovative „Regional Trust“ System der mehrkunden marketing GmbH ermöglicht es Unternehmen, auf einfache und effektive Weise Kundenbewertungen zu sammeln und das Vertrauen ihrer Zielgruppe aufzubauen. Die zugehörige „Regional Trust – Business Card“ ist der Schlüssel zur Kundenbindung: Kunden erhalten eine individuelle Karte mit einem QR-Code, der sie auf die persönliche „Regional Trust“ Seite des Unternehmens führt.

Dort können Kunden ihre Erfahrungen teilen und das Unternehmen direkt bei Google bewerten. Die positiven Bewertungen steigern nicht nur das Ansehen des Unternehmens, sondern verschaffen auch eine bessere Sichtbarkeit bei Google und anderen Portalen. Ein einzigartiger Aspekt von „Regional Trust“ ist die nahtlose Verbindung zwischen dem stationären Geschäft und der digitalen Welt. Kunden können Ihr Unternehmen vorab kennenlernen und Vertrauen, noch bevor sie Ihr Geschäft betreten.

Die Vorteile von „Regional Trust“ sind vielfältig:

– Mehr positive Google Bewertungen: „Regional Trust“ ermöglicht Unternehmen, mehr positive Google Bewertungen zu erhalten, was zu einer besseren Online-Reputation führt und das Vertrauen neuer Kunden stärkt.

– Steigerung des lokalen Geschäfts: Das System lockt mehr Kunden in lokale Geschäfte und sorgt somit für höhere Umsätze und eine erhöhte Neukundengewinnung.

– Zeitersparnis durch direkte Terminbuchungen: Die direkten Terminbuchungen erleichtern den Kunden den Zugang zu den Dienstleistungen und sparen Unternehmen Zeit.

– Lokale Bekanntheit und Markenaufbau: Das Sammeln positiver Bewertungen trägt zur Steigerung der Markenbekanntheit und zur Etablierung eines guten Rufs in der Region bei.

– Bessere Platzierungen bei Google: Die positiven Kundenbewertungen beeinflussen die Platzierung in den lokalen Suchergebnissen positiv, was die Neukundengewinnung weiter unterstützt.

„Regional Trust“ ist für jede Branche von Vorteil, die direkten Kundenkontakt hat. Unternehmen können den psychologischen Trigger des „Testimonial“-Verhaltens nutzen, um das Vertrauen neuer Kunden zu gewinnen. Darüber hinaus ermutigt die Interaktion der Kunden mit dem Unternehmen Suchmaschinen wie Google dazu, das Unternehmen höher in den Suchergebnissen zu platzieren.

Geschäftsführer Sebastian Rabuda erklärt: „Unser Ziel war es, Unternehmen eine simpel einzusetzende, aber innovative Möglichkeit zu bieten, das Vertrauen ihrer Kunden zu stärken, Neukunden zu gewinnen und gleichzeitig ihre Google Bewertungen zu verbessern. ‚Regional Trust‘ ist das Ergebnis dieser Vision.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

mehrkunden marketing GmbH

Herr Sebastian Rabuda

Bruktererstraße 36

45721 Haltern am See

Deutschland

fon ..: 02364-9479845

web ..: http://www.mehrkunden-marketing.de

email : info@mehrkunden-marketing.de

mehrkunden marketing GmbH: Ihr Google Marketing Partner für Erfolg in Haltern am See.

Mit nachgewiesener Expertise und mehrfachen Auszeichnungen sind wir Ihre vertrauenswürdige Google Marketing Agentur. Seit unserer Gründung als eingetragene Gesellschaft im Jahr 2020 unterstützen wir lokale Unternehmen dabei, durch Google-Systeme zu starken lokalen Marken zu werden. Geleitet von Geschäftsführer Sebastian Rabuda, der seit 2006 im Online Marketing tätig ist, bringen wir Ihr Unternehmen mit exzellenten Lösungen im digitalen Raum nach vorn. Als stolzer dreifacher „Tiger Award“-Nominee garantieren wir Ihnen eine erfolgreiche Weiterentwicklung Ihrer Google Marketing Strategien.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

mehrkunden marketing GmbH

Herr Sebastian Rabuda

Bruktererstraße 36

45721 Haltern am See

fon ..: 02364-9479845

web ..: http://www.mehrkunden-marketing.de

email : info@mehrkunden-marketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.