Rellify gewinnt den WiWo Best of Technology Award 2023 in der Kategorie Marketing und Sales

Die Enterprise AI-as-a-Service – Applikationen von Rellify sind laut Jury innovativ und disruptiv, leisten einen hohen Wertbeitrag für die Zukunft und sind ein Schlüssel zur Arbeitswelt von morgen.

Köln/München, den 30.08.2023 – Am gestrigen Abend kürte die Wirtschaftswoche im Rahmen des Handelsblatt Media Group Summer Camps in München das Kölner Startup Rellify Deutschland GmbH zum Gewinner des diesjährigen Best of Technology Awards in der Kategorie Marketing und Sales.

Laut Ansicht der u.a. mit Vertretern von Fraunhofer ISI und dem Karlsruher Institut für Technologie KIT besetzten Jury bieten die Content Intelligence Applications von Rellify Marketingorganisationen höchste Innovation sowie den besten Wertbeitrag und den Schlüssel zu flexiblerer und technologisierterer Arbeit für die Zukunft. Die Rellify Content Intelligence Application, bestehend aus dem Neuraverse(TM) und Article Intelligence Application, sei ein geeignetes Werkzeug, um gegenwärtige Herausforderungen zu bewältigen, ein Enabler, um Lösungen für die Probleme von morgen zu finden und leiste einen wesentlichen Wertbeitrag zur Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen.

Jürgen Kranz, CTO von Rellify und verantwortlich für die Entwicklung der Enterprise AI-as-a-Service-Plattform, auf der die Rellify-Lösungen beruhen, sieht sich durch die Auszeichnung in seinem Ansatz, proprietäre, Themen-spezifische generative Language Modelle für Enterprise-Kunden zu entwickeln, bestätigt: „Viele TOP-Brands und Konzerne haben enorme Bedenken, das theoretisch atemberaubende Potenzial der breit verfügbaren generativen KIs wie GPT & Co. in ihrem Marketing auszuschöpfen. Denn die mittlerweile gut bekannten Risiken wie falsche ,Fakten‘, inakzeptabler Bias oder auch Copyright-Fragen sind beträchtlich. Daher freuen wir uns sehr, dass unser Ansatz, generative KI-Fachexperten speziell für die Kernthemen eines Unternehmens anzubieten, nicht nur von unseren Kunden, sondern auch von der Jury als wertvolle, zukunftsträchtige Innovation angesehen wird.“

Friederike Scholz, Product Owner bei Rellify, berichtet, dass die Unternehmen, die bereits ein Neuraverse(TM) und oder die Article Intelligence Application einsetzen, um Inhalte für ihr Content Marketing zu entwickeln, ebenso begeistert davon wären wie die Jury: „Alle Content Teams, die bereits mit unserer Content Intelligence Application arbeiten, berichten von erheblicher Zeitersparnis in allen Prozessschritten von der Themenfindung und Content Ideation über die intuitive Erstellung smarter Briefings per Drag und Drop bis hin zum Schreiben mit KI-Augmentierung bzw. -Automatisierung.“

Am wichtigsten jedoch ist aus Sicht Scholz‘, dass alle Kunden bestätigen würden, mit den Rellify Apps Inhalte von höchster Qualität und Relevanz zu produzieren. Die Präzision, mit der das Neuraverse(TM) unternehmens- oder kundenrelevante Themen, Unterthemen und die dazu zu beantwortenden Fragen identifiziere, sei laut den Anwendern herausragend. Die Nutzung dieser Content Intelligence im Zusammenspiel mit dem KI-geführten Produktionsprozess der Article Intelligence Plattform fördert systematisch beste Google Rankings und signifikant mehr organischen Traffic.

Das Neuraverse(TM) ist eine proprietäre Unternehmens-KI, die ausgehend von den Webseiten des Kundenunternehmens und seiner wichtigsten Konkurrenten das WWW zu speziell den Themen, die das Unternehmen und seine Wettbewerber bewegen, durchforstet. Die aufgefundenen Inhalte werden mit Rellifys Machine Learning- und KI-Technologie analysiert, kategorisiert (geclustert) und evaluiert. Marketingorganisationen nutzen das als Browser-App bereitgestellte Neuraverse(TM), um erfolgreiche Content Strategien zu entwickeln, die richtigen Themen zu besetzen, die relevanten Keywords zu verwenden, die drängendsten Fragen zu beantworten und Inhalte von höchster Qualität zu erstellen. Mit einem Neuraverse(TM) verstehen Unternehmen ihren Content und den ihrer Konkurrenten wie nie zuvor und kennen zugleich ihre Content-Marktanteile und -Sichtbarkeit. Sie wissen stets, worüber und wie sie schreiben müssen – ohne ständig mühsame, zeitaufwändige und – im Vergleich zu KI – unvollständige Analysen durchführen zu müssen.

Die Article Intelligence Application ist eine KI-geführte End-to-End-Plattform für Content Teams, die (auch ohne ein Neuraverse(TM)) erheblichen Mehrwert bietet: Sie unterstützt die verschiedenen Akteure in der Content Produktion von der Planung und der Erstellung detaillierter Briefings per Drag und Drop über das Schreiben mit KI-Augmentierung bzw. Automatisierung und die KI-unterstützte SEO-Optimierung bis hin zur Publikation per Mausklick und dem Monitoring der Artikelperformance mittels Anbindung der Google Search Console. Anwender berichten von Zeitersparnissen zwischen 50 bis 95 Prozent pro Prozessschritt. Interessenten können die Article Intelligence Application 30 Tage kostenlos testen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

rellify Deutschland GmbH

Herr Sebastian Paulke

Konrad-Adenauer-Ufer 83

50668 Köln

Deutschland

fon ..: +381 65 61 44 676

web ..: https://rellify.com/de/

email : sebastian@rellify.com

rellify ist globaler Anbieter einer Enterprise AI Service Plattform mit integrierten Content Intelligence Applikationen. Basierend auf unserem zum Patent angemeldeten KI- und Machine Learning-Prozess erstellen wir Neuraversen (unternehmensspezifische KI-Fachexperten), die eine vertrauenswürdige Nutzung generativer KI für die gesamte Unternehmenskommunikation ermöglichen. Mit unserer Article Intelligence Application entwickeln Marketing Organisationen Inhalte, die sich klar gegen die mit den allgemein verfügbaren generativen KIs erstellten durchsetzen.

Pressekontakt:

rellify Deutschland GmbH

Herr Sebastian Paulke

Konrad-Adenauer-Ufer 83

50668 Köln

fon ..: +381 65 61 44 676

email : sebastian@rellify.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.