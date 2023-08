Goa Summer Roadshow sorgt für ausgelassene Stimmung in München, Köln und Hamburg

Nach zwei Jahren Pandemie strebt Goa wieder danach, sich mit voller Kraft auf dem deutschen Reisemarkt mit einer deutschlandweiten Roadshow zu präsentieren.

Frankfurt am Main, 30. August 2023 – Nach zwei Jahren Pandemie strebt Goa wieder danach, sich mit voller Kraft auf dem deutschen Reisemarkt mit einer Roadshow zu präsentieren. Während der Veranstaltungen am 24., 26. und 28. Juli zeigte sich Goa in den Städten München, Köln und Hamburg von seiner faszinierendsten Seite. Die Vertreter des Goa Fremdenverkehrsamtes begeisterten die Gäste mit packenden Erzählungen von unvergesslichen Abenteuern und Geschichten, die Reisende in einer der beliebtesten Regionen Indiens erleben können.

In den vergangenen Jahren hat sich die Region kontinuierlich zu einer hochwertigen Reisedestination entwickelt, in der Touristen eine Vielzahl neuer Aktivitäten erleben können. Mit der Einführung einer neuen Tourismus-App können Besucher nun problemlos durch Goa reisen und die zahlreichen Angebote nutzen.

In den drei Städten nahmen mehr als 60 Teilnehmer an den Veranstaltungen teil, darunter Reisebüros, Reiseveranstalter und Reisejournalisten. Die Teilnehmer erfreuten sich an einer informativen Präsentation sowie an einem traditionellen Tanz. Nach der Präsentation hatten die Gäste die Gelegenheit, bei einem köstlichen Essen, das deutlich von Goas kulinarischer Vielfalt inspiriert war, Kontakte zu knüpfen und sich mit der Delegation aus Goa auszutauschen. Es war während und nach den Veranstaltungen spürbar, dass die Teilnehmer großes Interesse an Goa zeigten.

