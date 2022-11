– In der Vorweihnachtszeit: Stück über die Kraft der Liebe

– Dritte Malta-exklusive Produktion in Folge des Cirque du Soleil

Valletta / Frankfurt am Main, 03. November 2022. In der Vorweihnachtszeit gastiert der Cirque du Soleil wieder in Malta: Mit AMORA by Cirque du Soleil kommt zum dritten Mal eine spektakuläre und speziell für das Land kreierte Produktion auf die Bühne des Mediterranean Conference Centre in die Hauptstadt Valletta. Reisende können sich vom 24. November bis zum 18. Dezember 2022 davon bezaubern lassen und ihren Malta-Urlaub um ein glanzvolles Erlebnis in der Vorweihnachtszeit bereichern.

Bei AMORA geht es um die Kraft der Liebe. Die Show voller bunter Charaktere und hochkarätiger Akrobatik ist eine Liebeserklärung an die Schönheit Maltas und Hommage an die Zirkuskunst. Im Mittelpunkt steht die Liebesgeschichte zwischen dem tollpatschigen, jedoch liebenswerten Bruno und der geheimnisvollen Loulou.

Nach dem Erfolg von VITORI (2019) und FIERI (2021) erweitern die Cirque du Soleil Entertainment Group und Visit Malta ihr Show-Portfolio und vertiefen ihre Zusammenarbeit mit der neuen, dritten Produktion.

„Der Cirque du Soleil ist zu einem alljährlich erwarteten Ereignis im maltesischen Kulturkalender avanciert. Von der unverwechselbaren Akrobatik bis hin zur visuellen Kunstfertigkeit werden Besucher auch in diesem Jahr wieder eine unvergessliche Darbietung von hochkarätigen Künstlern erleben“, erklärt Tourismusminister Clayton Bartolo.

„Unsere Partnerschaft mit einer so renommierten internationalen Marke Cirque du Soleil trägt dazu bei, Malta in der Kulturszene weiter bekannt zu machen. Außerdem stärkt sie die uns wichtige Nische des Familientourismus, der heute mehr denn je an Beliebtheit gewinnt, da sich der Tourismussektor nach der COVID-19-Pandemie stetig erholt“, ergänzt Carlo Micallef, CEO der Tourismusbehörde von Malta, der Malta Tourism Authority.

Ort und Zeit: AMORA von Cirque du Soleil wird im Mediterranean Conference Centre (MCC) vom 24. November bis zum 18. Dezember 2022 aufgeführt.

Tickets: Online unter www.cirquedusoleil.com/amora / www.visitmalta.com ab 25 EUR erhältlich.

Hinweis für Redaktionen:

Bilder sowie ein Teaser zu dieser Pressemitteilung stehen unter https://bit.ly/3T2nva7 zur Verfügung (Copyright bitte wie im Dateinamen hinterlegt angeben). Allgemeines Bildmaterial zu Malta in Druckqualität gibt es unter https://bit.ly/3UoPd1M (Copyright bitte wie im Dateinamen hinterlegt angeben). Weiteres honorarfreies Bildmaterial unter www.viewingmalta.com

Kontakt bei Veröffentlichung:

Fremdenverkehrsamt Malta

Schillerstraße 30-40

60313 Frankfurt/Main

Tel. 069 2 47 50 31 30

E-Mail: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

www.malta.reise

www.visitmalta.com

www.visitgozo.com

www.mein-malta-urlaub.de

www.facebook.com/visitmaltade

www.instagram.com/visitmaltade

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BZ.COMM GmbH

Herr Sven Meyer

Hanauer Landstraße 136

60314 Frankfurt a.M.

Deutschland

fon ..: 06925628880

web ..: http://www.bz-comm.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

BZ.COMM GmbH

Frau Antje Janes-Linnerth

Hanauer Landstraße 136

60314 Frankfurt a.M.

fon ..: 069256288826

web ..: http://www.bz-comm.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.