Aufgrund eines Mitarbeiterwachstums von 300% innerhalb von zwei Jahren schafft die ADLER Smart Solutions GmbH (ADLER) mit einem Umzug mehr räumliche Kapazitäten für ihre Mitarbeiter*innen und optimiert Arbeitsbedingungen für eine erfolgreiche Energiewende.

Die ADLER Smart Solutions GmbH, ein innovatives Unternehmen für Photovoltaik- und Elektromobilitätslösungen mit einem umfassenden Projektentwicklungs-, Projektrealisierung-, und Betriebsführungsangebot, ist seit Oktober 2020 von 19 Mitarbeiter*innen auf aktuell über 75 gewachsen.

Aufgrund des rasanten Wachstums wurde nun eine räumliche Veränderung zwingend notwendig: Von der Versmannstrasse in der Hamburger HafenCity ging es Anfang November in die Caffamacherreihe 7 am Gängeviertel. Hier werden nun auf 1300m2 statt auf bisher 350m2 nachhaltige Projektlösungen für eine stetig wachsende Kundenzahl aus den Bereichen PV-Dach- und Freiflächenanlagen sowie High-Power-Ladeinfrastruktur entwickelt. Der Zwischenstandort in der Caffamacherreihe dient als Überbrückung für die aktuell zu klein gewordenen Räume – langfristig fühlt sich das Unternehmen der HafenCity mit ihrer Innovationskraft und dynamischen Veränderungen verbunden und wird nach aktuellen Planungen Anfang 2024 wieder direkt an die Elbe ziehen. Die Unternehmensleitung nutzt den Standortwechsel, um die Arbeitsbedingungen weiter zu optimieren: Den Mitarbeiter*innen soll ein Umfeld geboten werden, in dem sie ihr volles Potential für eine schnelle- und saubere Energie- und Mobilitätswende bestmöglich entfalten können.

Der Umzug fällt zusammen mit einigen Veränderungen in der Unternehmensstruktur. So wurde der bisherige Leiter des Geschäftsbereiches Projektentwicklung, Joscha Lauer, zur Unterstützung des Gründers und Geschäftsführers Tajo Adler als Chief Operating Officer (COO) in die Geschäftsführung berufen. Hier verantwortet er ab sofort die gesamten operativen Prozesse des Unternehmens sowohl in der Projektentwicklung als auch in der Projektrealisierung und Betriebsführung. Außerdem wurden die Geschäftsaktivitäten im Bereich Freiflächenentwicklung- und -realisierung weiter verstärkt. Hier werden auch eigene Anlagen entwickelt, die langfristig Beteiligungsoptionen für Mitarbeiter*innen bieten sollen.

Tajo Adler: „Das Wachstum fußt unter anderem auf dem steigenden Tempo in der Verknüpfung von Immobilienprojekten mit den ESG-Nachhaltigkeitsstandards und dem Wunsch nach Energieautarkie aufgrund unsicherer außenpolitischer Verhältnisse.“ Außerdem schätzt er das ungenutzte Potential im Bereich Dach- und Freiflächenanlagen weiterhin sehr hoch ein: „Viele Dächer sind ungenutzt und im Bereich der Freiflächen gibt es viele innovative Entwicklungen zur Nutzung bisher ungeeigneter Flächen – auch in Kombination mit Ladeinfrastruktur.“

Die ADLER Smart Solutions ist unter den bekannten Telefonnummern ab sofort unter der Anschrift Caffamacherreihe 7 in 20355 Hamburg zu erreichen.

Weitere Informationen unter: https://www.adlersmartsolutions.de/

Über die Adler Smart Solutions:

Die Adler Smart Solutions begleitet Unternehmen und Gesellschaften umfassend in den vier Phasen Beratung, Projektentwicklung, EPC und Betriebsführung für einen möglichst einfachen Einstieg in die nachhaltige Energie- und Mobilitätswende. Geleitet werden wir von unserer Vision, eine Welt mitzugestalten, in der Energie ausschließlich erneuerbar und nachhaltig erzeugt wird.

Durch unsere Erfahrung bei der Umsetzung komplexer Projekte sowohl für den Mittelstand als auch international agierende Großkonzerne sichern wir hohe Qualitätsstandards und Kundenzufriedenheit vom ersten Schritt bis zur schlüsselfertigen Errichtung von Ladeinfrastruktur und Photovoltaikdach- sowie Freiflächenanlagen. Unser Expertenwissen ermöglicht eine optimale Ausgestaltung der nachhaltigen Energiestrategie unserer Kunden, die volle Ausschöpfung des Einsparpotentials sowie die smarte Kopplung von PV-Strom mit Elektromobilität.

Die Nachhaltigkeitsstrategie unserer Kunden im Bereich Photovoltaik und Elektromobilität können wir bei Bedarf auf die Bereiche Energiespeicher und Handling der Energienutzung erweitern. Darüber hinaus sind wir auch in der Umsetzung von Förderanträgen und der Erstellung von Investitions- und Finanzierungskonzepten ein zuverlässiger Partner.

