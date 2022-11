Die meisten Autofahrer, die in dieser Jahreszeit in der Dämmerung oder im Dunkeln unterwegs sind, haben Sorge vor einem Wildunfall. Die Sorge ist berechtigt, denn die Folgen sind teilweise enorm.

03.11.2022 – Der erste intelligente Wildwarner ist in Deutschland angekommen

In Deutschland, weit mehr als die offiziellen Statistiken, können jedes Jahr 300.000 Wildtiere überfahren werden. Die mit den Unfällen verbundenen Personenschäden und wirtschaftlichen Schäden sind erheblich. Diese Zahl soll VIONN GO reduzieren, der erste smarte Wildwarnmelder, der dank eingebautem Lautsprecher am Fahrgestell des Fahrzeugs unsere Ankunft in der Tierwelt signalisiert. Das mit Geld-zurück-Garantie angebotene Produkt ist nach längerer Vorbereitung ab Oktober 2022 in Deutschland erhältlich.

Nicht nur im Frühling und Sommer, wenn viele Tiere aufgrund ihres Paarungstriebes ihre gewohnte Umgebung verlassen, sondern auch im Herbst und Winter bedeutet das Überfahren von Wildtieren eine echte Gefahr auf den Straßen. Laut der Statistik des Deutschen Jagdverbands werden Hirsche am häufigsten von Autofahrern überfahren, aber auch viele Hasen und Fasane können solchen Unfällen zum Opfer fallen. Da die Menschen nicht alle Wildtierunfälle den Behörden melden, kann die tatsächliche Zahl der Vorfälle in Deutschland bis zu 400.000 pro Jahr erreichen.

Lange gab es keine wirkliche Lösung für das Problem, wenn Tiere auf die Straße springen, aber ein digitaler Wildwarner macht Autofahrer dank spezieller Technik sicherer denn je.

VIONN GO ist der erste intelligente Wildwarnmelder, der am Fahrgestell des Fahrzeugs befestigt werden muss. Der eingebaute Bewegungssensor im Produkt überwacht die Bewegung des Autos und das Gerät schaltet sich automatisch beim Start ein. Dank des eingebauten Lautsprechers benachrichtigt VIONN GO die Tiere über unsere Ankunft. Die Essenz der Innovation besteht darin, dass sie sich im Gegensatz zu Produkten, die mit Windenergie betrieben werden, auch mit einer niedrigeren Geschwindigkeit einschaltet.

Das Gerät sendet eine vom Hersteller entwickelte Schallfrequenz aus, die die Tiere schon vor der Ankunft des Autos stört, sodass sie sich von der Schallquelle fernhalten. VIONN GO hält dem Schlamm bei allen Bedingungen: Da es saisonbedingt ist, können Sie mit dem Gerät 365 Tage im Jahr sicher unterwegs sein.

Das Produkt arbeitet mit einer internen Energiequelle, die der Hersteller für zwei Jahre garantiert. Jedes Gerät ist mit einer eindeutigen Hologramm-Kennung ausgestattet, die nach dem Kauf auf der Website registriert werden muss. Danach bietet das Unternehmen im Falle eines Wildunfalls eine zweijährige Geld-zurück-Garantie von bis zu viertausend Euro. Die Betragsgrenze wurde unter Berücksichtigung von Untersuchungen zu Wildschaden festgelegt.

Bei einem durch Wildtiere verursachten Unfall wird den Kunden der Schaden innerhalb von fünf Werktagen erstattet. Auch dies zeigt deutlich, dass das Unternehmen höchstes Vertrauen in die Wirksamkeit des Gerätes hat.

Das Unternehmen betreibt in Deutschland einen 24-Stunden-Kundendienst und steht seinen Kunden während der Installation mit technischer Beratung zur Verfügung.

Mit VIONN GO kann jetzt jeder reisen, ohne seine eigene Gesundheit und die seiner Familie dem Zufall zu überlassen. Das Produkt kann in Deutschland bereits zu einem erschwinglichen Preis exklusiv auf der offiziellen Website des Unternehmens erworben werden.

