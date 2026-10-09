cadout nimmt Lichtwerbung in den Web2Cut-Konfigurator auf

Leuchtende Logos und Schriftzüge lassen sich bei cadout ab sofort online konfigurieren und direkt bestellen. Der Berliner Hersteller hat seinen Konfigurator Web2Cut um LED-Elemente ergänzt. Wer eine Vektordatei hochlädt, legt im nächsten Schritt Lichtwirkung, Lichtfarbe, Größe und Montageart fest. Der verbindliche Preis und der Liefertermin werden in Echtzeit angezeigt. Für 3D-Zuschnitte nutzt cadout diesen Bestellweg bereits seit 2022, jetzt kommt die LED-Produktlinie hinzu. Angebote müssen nicht mehr angefragt werden. Preis und Liefertermin stehen fest, bevor die Bestellung abgeschickt wird, und der gesamte Ablauf läuft online über cadout.de.

Gefertigt wird jedes Element nach der hochgeladenen Vektordatei, ob Logo, Schriftzug oder Freiform. Die LED-Module sind direkt im Korpus aus Vollacryl vergossen. Leuchtende und nicht leuchtende Flächen gehen nahtlos ineinander über, dadurch bleiben auch feine Konturen scharf.

Drei Lichtwirkungen stehen zur Auswahl. Beim Frontleuchter tritt das Licht über die Vorderseite aus, beim Seitenleuchter über die Seitenflächen. Der Rückleuchter strahlt nach hinten auf die Wand. Jede Variante ist in verschiedenen Materialstärken erhältlich. Für die Lichtfarbe bietet cadout vier Weißtöne an: Warm Weiß (2700 Kelvin), Natural Weiß (4000 Kelvin), Tageslichtweiß (5000 Kelvin) und Cool Weiß (6500 Kelvin).

Die Befestigung wird ebenfalls im Konfigurator gewählt. Möglich sind Abstandshalter mit Klicksystem, vormontierte Trägerschienen oder Kassetten, in die das Netzteil bereits integriert ist.

Alle LED-Elemente werden in Deutschland produziert. Bevor ein Element verschickt wird, leuchtet es 24 Stunden ohne Unterbrechung in einem Dauertest.

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cadout GmbH

Frau Anamaria Ungureanu

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6

10179 Berlin

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fon ..: 0764127799

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email : marketing@cadout.de

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