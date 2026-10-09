Rohrreinigung in Hannover bietet Notdienst rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr

Der Rohrfachmann ist mit seinem Notdienst an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar und beseitigt Rohrverstopfungen in Hannover meist innerhalb von 20 bis 40 Minuten nach dem Anruf.

ine Rohrverstopfung kündigt sich selten an: Das Wasser in der Dusche läuft nicht mehr ab, im Keller steht die Brühe oder aus dem Kanal steigen Gerüche auf. Damit Betroffene in solchen Momenten nicht bis zum nächsten Werktag warten müssen, betreibt der Rohrfachmann für Hannover – https://rohrfachmann.de/ und die Region einen Notdienst, der an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr besetzt ist. Auch abends, nachts, an Sonn- und an Feiertagen nimmt das Team Anliegen entgegen und schickt den nächsten verfügbaren Techniker los.

Möglich macht das die regionale Aufstellung des Unternehmens. Von der Zentrale in Lehrte und weiteren Stützpunkten in der Region aus bleiben die Anfahrtswege kurz, sodass die Einsatzkräfte in Hannover in der Regel nach 20 bis 40 Minuten vor Ort sind. Angesprochen sind Privathaushalte und Immobilienbesitzer mit akuten Verstopfungen ebenso wie Hausverwaltungen, Gewerbebetriebe, Hotels und Gastronomie, bei denen Fettablagerungen und Speisereste die Rohrsysteme stark belasten.

Vor Ort folgt der Einsatz einem festen Ablauf. Zunächst klärt eine Kamerainspektion, wo die Blockade sitzt und in welchem Zustand die Leitung ist. Auf dieser Grundlage erhalten Kundinnen und Kunden eine detaillierte Kostenaufstellung. Erst wenn der verbindliche Festpreis bekannt ist und akzeptiert wurde, beginnen die Arbeiten. Versteckte Kosten oder unklare Stundenabrechnungen sind damit ausgeschlossen.

Welche Technik zum Einsatz kommt, hängt von der Art der Verstopfung ab. Leichtere Fälle lassen sich mit Reinigungsspirale oder Fräse lösen, hartnäckige Ablagerungen, Schlamm und eingewachsene Wurzeln in Grundleitungen erfordern eine Hochdruckspülung. Nach der Reinigung dokumentiert eine erneute Kamerafahrt das Ergebnis. Den Befundbericht erhalten Auftraggeber ausgehändigt, er dient unter anderem als Nachweis gegenüber Versicherung oder Vermieter. Zeigt die Inspektion einen Schaden am Rohr, stehen grabenlose Sanierungsverfahren wie die Inliner- oder Kurzliner-Technik zur Verfügung, bei denen Garten und Einfahrt unberührt bleiben.

Neben dem Notfalleinsatz bietet das Unternehmen Wartungsverträge an. Gerade in Mehrfamilienhäusern sowie in Gewerbe und Industrie senkt eine regelmäßige, vorbeugende Kanalreinigung die Zahl der Notfälle, schützt vor Rückstau und teuren Folgeschäden und macht Kosten planbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rohrfachmann

Herr André Pfeiffer

Köhlerheide 65

31275 Lehrte

Deutschland

fon ..: 0511 51544777

web ..: https://rohrfachmann.de/

email : info@rohrfachmann.de

Das Unternehmen ist seit über zehn Jahren in der Rohrreinigung, der Kanalsanierung und der Abwassertechnik tätig und arbeitet mit vielen Mitarbeitern an mehreren Standorten in Norddeutschland. Zum Kundenkreis zählen Privatpersonen, Immobilienbesitzer, Hotels, Gastronomiebetriebe, öffentliche Einrichtungen und Hausverwaltungen. Die Fachkräfte nehmen verpflichtend an Schulungen zu neuen Technologien, Normen und Sicherheitsstandards teil. Neben Einzelaufträgen übernimmt der Fachbetrieb auch Großprojekte und aufwendige Sanierungen.

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