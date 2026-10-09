„The Fracture“ von Jacopo Reale gewinnt Preis für beste Regie beim Astana AI Film Festival 2026

Auszeichnung

Jacopo Reale, Regisseur und AI Creative Director bei Labyrinth Reply, ist beim Astana AI Film Festival 2026 für seinen Kurzfilm „The Fracture“ mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet worden. Reale schrieb das Drehbuch und führte Regie. Produziert wurde der Film von Animatix.ai und Labyrinth. Die künstlerische Leitung übernahmen Giacomo Cannelli und Alessandro Risuleo.

Das Astana AI Film Festival feierte 2026 seine Premiere und bietet eine internationale Plattform für Filme und audiovisuelle Produktionen, die unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstehen. Bei der Bewertung berücksichtigte die internationale Jury neben dem Einsatz von KI-Technologien insbesondere die künstlerische Vision, die Qualität der Erzählung, die filmische Gesamtgestaltung und die Einbindung der Technologie in das kreative Konzept.

„The Fracture“ spielt im Jahr 1515 und erzählt die Geschichte von Königin Anna, die auf die Rückkehr ihres Mannes aus dem Krieg wartet. Als der König schließlich an den Hof zurückkehrt, ist er kaum wiederzuerkennen und wird von unerklärlichen Visionen heimgesucht. Auf der Suche nach den Ursachen stößt Anna auf einen mysteriösen Riss in der Realität, dessen Folgen noch Jahrhunderte später zu spüren sind.

Der Kurzfilm wurde vollständig mithilfe Künstlicher Intelligenz realisiert. Dabei orientierte sich das Team an den bewährten Abläufen der klassischen Filmproduktion – von der Entwicklung der Geschichte über den Schnitt bis hin zum Sounddesign und zur Tonmischung. KI erweitert dabei die kreativen Möglichkeiten, während Erzählweise, Dramaturgie und filmische Gestaltung weiterhin im Mittelpunkt stehen.

Mit Labyrinth Reply hat die Reply Gruppe ihr Engagement im Bereich KI-generierter Filme und audiovisueller Produktionen ausgebaut. Das Unternehmen verbindet die kreative und produktionstechnische Erfahrung von Labyrinth Studio mit dem Technologie-Know-how von Reply. Ziel ist es, neue kreative Ansätze und Produktionsverfahren für die Film- und Unterhaltungsindustrie zu entwickeln.

Bereits zuvor war „The Fracture“ beim World AI Film Festival in Cannes und beim AI Film Fest Monaco als Finalist ausgewählt worden. Der Film zeigt, wie sich KI-Technologien von der ersten Idee bis zum fertigen Film in die kreative und gestalterische Arbeit einbinden lassen und neue Möglichkeiten eröffnen.

Der Trailer zu „The Fracture“ ist hier abrufbar.

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