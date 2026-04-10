Kragarmtreppen nach Maß – Handwerk, Design und transparente Preise von AN Treppenbau

Der Fachbetrieb AN Treppenbau fertigt freitragende Kragarmtreppen aus Massivholz, Naturstein und Keramik – individuell geplant, mit klarer Preisstruktur ab 10.000 Euro.

Kragarmtreppen gelten als eine der anspruchsvollsten Treppenbauarten – sowohl konstruktiv als auch gestalterisch. Jede Stufe wird einzeln in der Wand verankert und trägt sich ohne sichtbare Unterkonstruktion. Das Ergebnis ist eine Treppe, die leicht und schwebend wirkt, aber höchste Anforderungen an Material, Statik und handwerkliche Präzision stellt.

Die AN Treppenbau GmbH aus Herschweiler-Pettersheim hat sich auf genau diese Bauweise spezialisiert. Seit 2009 ist der Betrieb nach DIN EN 1090 zertifiziert und hat in dieser Zeit über 1.900 Treppenprojekte realisiert. Der Schwerpunkt liegt auf Kragarmtreppen, die individuell nach Maß geplant und gefertigt werden.

Materialvielfalt für unterschiedliche Ansprüche

Bei der Gestaltung einer Kragarmtreppe spielt das Stufenmaterial eine zentrale Rolle. AN Treppenbau bietet Stufen aus Massivholz – darunter Eiche, Buche, Nussbaum und Esche – sowie aus Naturstein wie Granit, Marmor oder Schiefer. Ergänzend stehen Keramikstufen in moderner Betonoptik zur Auswahl, etwa aus Dekton oder Neolith. Jedes Material bringt eigene Eigenschaften in Sachen Haltbarkeit, Pflege und Optik mit. Die Beratung durch den Fachbetrieb hilft dabei, die passende Lösung für den jeweiligen Wohnraum zu finden.

Transparente Preisgestaltung

Eine häufige Frage von Bauherren betrifft die Kosten. AN Treppenbau kommuniziert seine Preisspannen offen: Kragarmtreppen mit Massivholzstufen beginnen ab etwa 10.000 Euro, Varianten mit Keramikstufen liegen zwischen 13.000 und 24.000 Euro, und Ausführungen mit Natursteinstufen bewegen sich zwischen 15.000 und 30.000 Euro. Der endgültige Preis hängt von Faktoren wie Stufenzahl, Materialwahl, Geländerart und baulichen Gegebenheiten ab. Eine individuelle Kalkulation erfolgt nach der Erstberatung.

Weitere Informationen zu Materialien, Bauweisen und Preisen finden Interessierte unter www.kragarmtreppen24.de. Dort besteht auch die Möglichkeit, eine kostenlose Erstberatung zu buchen.

Über AN Treppenbau GmbH

Die AN Treppenbau GmbH ist ein inhabergeführter Fachbetrieb für Kragarmtreppen mit Sitz in Herschweiler-Pettersheim (Rheinland-Pfalz). Der Betrieb ist nach DIN EN 1090 zertifiziert, hat über 1.900 Projekte umgesetzt und wird von Kunden mit 5,0 von 5 Sternen bewertet. Ansprechpartner ist Geschäftsführer Alexander Nagel.

Kontakt:

AN Treppenbau GmbH

Hauptstraße 8

66909 Herschweiler-Pettersheim

Tel.: 06384 / 99 29 07 2

E-Mail: info@an-treppenbau.de

Web: www.kragarmtreppen24.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AN Treppenbau GmbH

Herr Alexander Nagel

Hauptstr. 132

66909 Herschweiler-Pettersheim

Deutschland

fon ..: 06384514376

web ..: http://www.kragarmtreppen24.de

email : info@an-treppenbau.de

Pressekontakt:

AN Treppenbau GmbH

Alexander Nagel

Hauptstr. 132

66909 Herschweiler-Pettersheim

fon ..: 06384514376

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email : info@an-treppenbau.de

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