ARISE Online Marketing erklärt den technischen Zusammenhang zwischen strukturierten Daten und generativen Suchsystemen – ein Blick hinter die gängige Vereinfachung.

_ARISE Online Marketing erklärt den technischen Zusammenhang zwischen strukturierten Daten und generativen Suchsystemen – ein Blick hinter die gängige Vereinfachung._

Stuttgart, April 2026 – In der Diskussion um Generative Engine Optimization (GEO) fällt ein Satz besonders häufig: Schema Markup helfe KI-Systemen, Inhalte besser zu verstehen. Das ist eine nützliche Vereinfachung – aber eben eine Vereinfachung. Christian Benkner, CEO der Stuttgarter Agentur ARISE Online Marketing GmbH, erklärt, wie der Zusammenhang zwischen strukturierten Daten und generativer Suche technisch tatsächlich funktioniert.

Warum die vereinfachte Darstellung so verbreitet ist

In Ratgeberartikeln – auch in einem eigenen Beitrag auf Agenturtipp.de – wird Schema Markup häufig als Werkzeug beschrieben, das generativen Systemen hilft, den Kontext einer Seite besser zu verstehen. Für ein Publikum, das sich erstmals mit GEO beschäftigt, ist diese Darstellung nachvollziehbar und im Kern auch nicht falsch. Sie verkürzt allerdings einen mehrstufigen technischen Prozess auf eine einzige Aussage.

„In einem Ratgeberartikel für Unternehmen auf Agentursuche ist bewusste Vereinfachung nicht nur vertretbar – sie ist notwendig. Wer aber tiefer in GEO einsteigt, sollte den technischen Hintergrund kennen.“

_Christian Benkner, CEO ARISE Online Marketing GmbH_

Was technisch tatsächlich passiert

Generative Suchsysteme wie Google AI Overviews, Perplexity oder ChatGPT mit Websuche bestehen nicht aus einem einzelnen Sprachmodell. Sie arbeiten als mehrstufige Pipelines – und Schema Markup wirkt an einer anderen Stelle als häufig angenommen:

Retrieval-Phase: Bevor ein Sprachmodell überhaupt eine Antwort formuliert, entscheidet das System, welche Quellen ausgewählt und dem Modell vorgelegt werden. Hier spielen strukturierte Daten, Schema Markup und der Google Knowledge Graph eine nachweisliche Rolle. Sie helfen dem Retrieval-System, Entitäten, Themen und den Kontext einer Seite korrekt einzuordnen.

Ranking und Quellenauswahl: Welche Quellen gelten als vertrauenswürdig genug, um zitiert zu werden? Auch hier beeinflussen technische Signale die Entscheidung.

Antwortsynthese durch das LLM: Erst in diesem letzten Schritt generiert das Sprachmodell die sichtbare Antwort – auf Basis des Textinhalts der ausgewählten Quellen. JSON-LD oder andere strukturierte Daten werden in dieser Phase nicht direkt verarbeitet.

Der entscheidende Punkt: Schema Markup hilft nicht dem Sprachmodell selbst, sondern den vorgeschalteten Systemen, die darüber entscheiden, ob ein Inhalt überhaupt als Quelle in Betracht gezogen wird. Das Ergebnis ist dasselbe – strukturierte Daten verbessern die Chancen auf Sichtbarkeit in KI-Antworten. Der Wirkungsweg ist nur ein anderer als oft dargestellt.

Einordnung statt Vereinfachung

Für Unternehmen, die ihre ersten GEO-Maßnahmen planen, ändert diese technische Differenzierung wenig an der praktischen Empfehlung: Schema Markup bleibt ein sinnvoller Baustein. Für Fachleute und Agenturen, die GEO-Strategien entwickeln, ist die Unterscheidung allerdings relevant – sie beeinflusst, wie Maßnahmen priorisiert und bewertet werden.

„Die Frage, wo im System welche Maßnahme wirkt, ist keine akademische Spitzfindigkeit. Sie entscheidet darüber, ob man die richtigen Stellschrauben dreht.“

_Christian Benkner_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ARISE Online Marketing GmbH

Herr Christian Benkner

Hospitalstraße 35

70174 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711 21722890

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email : cb@arise-onlinemarketing.de

ARISE Online Marketing GmbH ist eine auf SEO und Generative Engine Optimization spezialisierte Boutique-Agentur mit Sitz in Stuttgart. Als Teil der Bold & Epic Group und einer der Top-100-SEO-Agenturen im deutschsprachigen Raum begleitet ARISE Unternehmen bei der Entwicklung ganzheitlicher Sichtbarkeitsstrategien – von der technischen Basis bis zur KI-gestützten Suche.

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