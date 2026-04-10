Schnelles Internet für jeden Bedarf: DSL von Primavolt

Mit den DSL-Angeboten bietet Primavolt maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Bedürfnisse. Vom preisbewussten Einsteiger bis hin zum anspruchsvollen Vielnutzer mit hohen Anforderungen.

Primavoltbringt frischen Wind in den Internetmarkt und positioniert sich als moderner Anbieter, der Leistung, Transparenz und Zukunftssicherheit in den Mittelpunkt stellt. In einer Zeit, in der stabiles und schnelles Internet längst zur Grundvoraussetzung für Arbeit, Kommunikation und Unterhaltung geworden ist, setzt Primavolt neue Maßstäbe mit durchdachten Tarifstrukturen und kundenorientierten Angeboten. Dabei überzeugt das Unternehmen nicht nur durch attraktive Preise, sondern auch durch eine klare Leistungsübersicht ohne versteckte Kosten.

Mit den neuen DSL-Angeboten bietet Primavolt maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Bedürfnisse – vom preisbewussten Einsteiger bis hin zum anspruchsvollen Vielnutzer mit hohen Anforderungen an Geschwindigkeit und Stabilität. Egal ob Homeoffice, Streaming in hoher Auflösung oder Online-Gaming: Primavolt stellt für jede Situation den passenden Tarif bereit.

Gleichzeitig setzt das Unternehmen konsequent auf moderne VDSL-Technologie, die deutlich höhere Geschwindigkeiten als herkömmliches DSL ermöglicht, und bereitet bereits den nächsten großen Schritt vor: den Ausbau leistungsstarker Glasfaser Anschlüsse, die künftig noch schnellere und zuverlässigere Verbindungen garantieren.

Drei Tarife – maximale Flexibilität

Primavolt bietet aktuell drei übersichtliche Tarife:

– Volt Start 50: Ideal für kleinere Haushalte und alltägliche Anwendungen wie Surfen, Streaming und Homeoffice. Mit bis zu 50 Mbit/s erhalten Kunden eine stabile und zuverlässige Verbindung zu einem besonders günstigen Preis.

– Volt Plus 100: Der beliebteste Tarif bietet bis zu 100 Mbit/s und eignet sich perfekt für Familien oder Haushalte mit mehreren Geräten, die gleichzeitig online sind.

– Volt Pro 250: Für höchste Ansprüche liefert dieser Tarif Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s – ideal für Gaming, 4K-Streaming und datenintensive Anwendungen.

Alle DSL-Tarife von Primavolt beinhalten eine Internet-Flat, eine Festnetz-Flat für Gespräche ins deutsche Festnetz, eine internationale Telefon-Flat in viele Länder sowie einen Router ohne zusätzliche Kosten. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate, bei transparenter Preisgestaltung und fairen einmaligen Gebühren.

Was ist VDSL – und warum ist es so schnell?

Primavolt setzt auf VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) – eine leistungsstarke Weiterentwicklung des klassischen DSL, die speziell für höhere Bandbreiten und stabilere Verbindungen entwickelt wurde. Während beim herkömmlichen DSL das Signal vom Hauptverteiler über lange Kupferleitungen bis in die Haushalte übertragen wird, verfolgt VDSL einen deutlich effizienteren Ansatz.

Hier werden Glasfaser Leitungen bis zu den sogenannten Kabelverzweigern (graue Kästen am Straßenrand) geführt. Erst auf den letzten Metern bis zur Wohnung kommt weiterhin die vorhandene Kupferleitung zum Einsatz.

Diese Kombination aus Glasfaser und Kupfer – oft als „FTTC“ (Fiber to the Curb) bezeichnet – sorgt dafür, dass die Signalwege deutlich verkürzt werden. Das Ergebnis sind erheblich höhere Geschwindigkeiten und eine bessere Stabilität im Vergleich zu klassischem DSL. Je nach Tarif sind so Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s möglich.

Vorteile von VDSL:

– Deutlich höhere Download- und Upload-Geschwindigkeiten als bei herkömmlichem DSL

– Stabile Verbindung auch bei paralleler Nutzung mehrerer Geräte im Haushalt

– Schnelle Verfügbarkeit, da bestehende Kupferleitungen weiter genutzt werden können

– Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu reinen Glasfaser Anschlüssen

Mögliche Nachteile:

– Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt von der Entfernung zum Verteilerkasten ab

– Die Kupferleitung auf den letzten Metern kann die maximale Leistung begrenzen

– Im Vergleich zu Glasfaser sind die Zukunftsreserven geringer

Unterm Strich bietet VDSL jedoch eine ideale Kombination aus Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Kosten. Und damit ist es aktuell eine der beliebtesten Technologien in Deutschland.

Blick in die Zukunft: Glasfaser kommt

Primavolt denkt bereits einen entscheidenden Schritt weiter und plant den Ausbau moderner Glasfaser Anschlüsse. Glasfaser gilt als die leistungsfähigste und zukunftssicherste Technologie, da Daten hier nicht mehr über elektrische Signale in Kupferkabeln, sondern über Lichtimpulse in hauchdünnen Glasfasern übertragen werden.

Diese Art der Übertragung von Daten ermöglicht extrem hohe Geschwindigkeiten – im Gigabit-Bereich (1.000 Mbit/s und mehr) – und bietet gleichzeitig Stabilität. Anders als bei Kupferleitungen gibt es bei Glasfaser kaum Signalverluste, sodass auch weiter entfernte Haushalte konstant hohe Bandbreiten nutzen können.

Vorteile von Glasfaser:

– Sehr hohe Geschwindigkeiten im Gigabit-Bereich

– Kaum Leistungsabfall über große Entfernungen

– Extrem stabile und störungsarme Verbindung

– Perfekt geeignet für datenintensive Anwendungen

– Zukunftssicher durch nahezu unbegrenzte Reserven

Mögliche Nachteile:

– Ausbau ist aufwendig und noch nicht flächendeckend verfügbar

– In der Anfangsphase teilweise höhere Kosten für Erschließung und Anschlüsse

– Verfügbarkeit kann regional stark variieren

Mit der geplanten Glasfaser-Offensive schafft Primavolt die Grundlage für die digitale Zukunft. Kunden profitieren dabei doppelt. Sie können schon heute die leistungsstarken VDSL-Tarife nutzen und sich gleichzeitig darauf verlassen, künftig von einem nahtlosen Übergang zu Glasfaser zu profitieren.

Jetzt wechseln und profitieren

Primavolt macht den Wechsel besonders einfach und attraktiv. Bei einem Anbieter DSL Vergleich, profitieren die Kunden von Primavolt von:

Starken Preis-Leistungs-Verhältnissen:

Primavolt kombiniert hohe Geschwindigkeiten mit fair kalkulierten monatlichen Preisen. Kunden erhalten genau die Leistung, die sie benötigen – ohne überteuerte Optionen oder unnötige Extras. Dadurch entsteht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen, das sowohl für preisbewusste Einsteiger als auch für anspruchsvolle Vielnutzer attraktiv ist.

Moderner VDSL-Technologie:

Durch den Einsatz fortschrittlicher VDSL-Technologie profitieren Kunden von deutlich höheren Geschwindigkeiten und stabileren Verbindungen im Vergleich zu klassischem DSL. Das bedeutet schnellere Downloads, flüssiges Streaming in hoher Qualität und zuverlässiges Arbeiten im Homeoffice.

Umfassenden Telefon-Flatrates:

Alle Tarife beinhalten eine Festnetz-Flatrate für Gespräche ins deutsche Festnetz sowie eine internationale Telefon-Flatrate in viele Länder weltweit. Das sorgt für maximale Flexibilität und Planungssicherheit, da keine zusätzlichen Kosten für längere oder häufige Gespräche entstehen.

Kostenloser Hardware:

Der benötigte Router ist bereits im Tarif enthalten und wird ohne zusätzliche monatliche oder einmalige Mietkosten bereitgestellt. Kunden können ihr Internet sofort nach Anschluss nutzen, ohne sich um kompatible Geräte kümmern oder zusätzliche Investitionen tätigen zu müssen.

Klarer und transparenter Tarifstruktur:

Primavolt legt großen Wert auf Transparenz. Alle Leistungen, Preise und Bedingungen sind übersichtlich dargestellt und leicht verständlich. Es gibt keine versteckten Gebühren oder komplizierten Kleingedruckten Klauseln. Kunden wissen von Anfang an genau, welche Kosten auf sie zukommen und welche Leistungen sie erhalten.

Wer auf der Suche nach einem zuverlässigen und zukunftsorientierten Internet-Anbieter ist, findet in Primavolt die ideale Lösung. Jetzt wechseln und die digitale Zukunft erleben – mit Primavolt.

Q&A: DSL-Angebote von Primavolt

Welche DSL-Tarife bietet Primavolt an?

Primavolt bietet drei übersichtliche Tarife für unterschiedliche Bedürfnisse. „Volt Start 50“ für Einsteiger mit bis zu 50 Mbit/s, „Volt Plus 100“ für Familien und Mehrnutzer mit bis zu 100 Mbit/s sowie „Volt Pro 250“ für besonders hohe Ansprüche mit bis zu 250 Mbit/s. Alle Tarife enthalten eine Internet-Flat, Telefon-Flatrates und einen kostenlosen Router.

Was macht die Tarife von Primavolt besonders attraktiv?

Die Kombination aus fairen Preisen, moderner VDSL-Technologie und transparenten Bedingungen macht die Angebote besonders interessant. Kunden profitieren von stabilen Verbindungen, klaren Kostenstrukturen ohne versteckte Gebühren und zusätzlichen Leistungen wie internationalen Telefon-Flatrates.

Für wen eignen sich die verschiedenen Tarife?

Die Tarife sind flexibel auf unterschiedliche Nutzergruppen zugeschnitten. Der Einstiegstarif reicht für alltägliche Internetnutzung. Die größeren Tarife sind ideal für Haushalte mit mehreren Geräten, Streaming in hoher Qualität oder Homeoffice. Der Pro-Tarif richtet sich an Nutzer mit besonders hohem Datenbedarf, etwa für Gaming oder große Downloads.

Wie sieht die Zukunft bei Primavolt aus?

Primavolt plant bereits den Ausbau von Glasfaser. Kunden können heute mit VDSL starten und später von noch höheren Geschwindigkeiten und einer zukunftssicheren Technologie profitieren.

Pressekontakt:

Chefredakteur der Primavolt GmbH

Großbeerenstraße 2-10

12107 Berlin

https://www.primavolt.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Frau Elizaveta Chistyukhina

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Deutschland

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