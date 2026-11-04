Krafttraining auf Rezept: Debeka und FPZ schließen Rahmenvertrag für vier evidenzbasierte Therapieprogramme

Die Debeka und die FPZ GmbH haben einen neuen Rahmenvertrag geschlossen. Damit werden künftig die Kosten für gezieltes Krafttraining bei vier Indikationen tariflich von der Debeka übernommen.

Köln/Koblenz, 4. November 2026 – Die Debeka und die FPZ GmbH haben im Juni 2026 einen neuen Rahmenvertrag über vier FPZ Therapieprogramme geschlossen. Damit werden künftig die Kosten für gezieltes Krafttraining bei chronischen Rückenbeschwerden, Arthrose an Hüfte oder Knie, onkologischen Erkrankungen sowie neurologischen Indikationen tariflich von der Debeka übernommen.

Bislang bestanden einzelne Selektivverträge für die FPZ RückenTherapie und die FPZ KrebsTherapie. Der neue Rahmenvertrag bündelt vier Therapieprogramme unter einheitlichen Konditionen und schafft damit auch Synergien in der Verwaltung:

_“Die bisherigen Erfahrungen mit FPZ haben uns überzeugt. Sie zeigen, dass gezieltes Training einen relevanten Beitrag zur Versorgung leisten kann. Deshalb möchten wir die positiven Effekte nun auch für weitere Indikationen nutzbar machen. Mit dem neuen Rahmenvertrag schaffen wir eine effiziente und zukunftsfähige Grundlage für die Versorgung unserer Versicherten und vereinfachen auch die Umsetzung für die Therapiezentren“,_ sagt Katrin Berger, Leiterin des Gesundheitsmanagements der Debeka.

Wachsende Bedeutung von Krafttraining in der Therapie

Krafttraining gilt heute als zentrale Maßnahme, um Gesundheit zu erhalten, Beschwerden zu reduzieren und Menschen möglichst viele gesunde Lebensjahre zu ermöglichen. Genau hier setzt auch die FPZ Therapie an. Sie nutzt die Kraft der Muskulatur als körpereigene Ressource und verbindet gezieltes Training mit therapeutischer Begleitung, strukturierter Diagnostik und digitalen Edukationselementen.

Während viele Kostenträger ihr Portfolio an Behandlungsmöglichkeiten überprüfen oder reduzieren, baut FPZ die Zusammenarbeit mit Krankenkassen und Versicherungen weiter aus. Der neue Rahmenvertrag unterstreicht den Stellenwert evidenzbasierter, aktivierender Versorgungskonzepte und die wachsende Bedeutung von Krafttraining in der Therapie.

_“Dass die Debeka einen Rahmenvertrag über gleich vier FPZ Therapieprogramme abschließt, ist ein starkes Signal für die Versorgung. Es zeigt: Evidenzbasierte Therapieprogramme können medizinisch wirksam sein und zugleich ökonomisch überzeugen. Gerade in einer Zeit, in der im Gesundheitswesen intensiv über Einsparmöglichkeiten gesprochen wird, braucht es Versorgungslösungen, die nicht Leistungen kürzen, sondern Wirkung verbessern“_, sagt Dr. Frank Schifferdecker-Hoch, Geschäftsführer der FPZ GmbH.

Evidenzbasiert zu mehr gesunden Lebensjahren

Je nach Indikation trägt die FPZ Therapie dazu bei, Beschwerden zu reduzieren, Funktionsfähigkeit sowie Belastbarkeit zu verbessern und Rehabilitation zu beschleunigen. Bei bestimmten Beschwerden, etwa im Bereich von Rücken, Hüfte oder Knie, kann ein gezielter Muskelaufbau zudem dabei helfen, nicht zwingend notwendige Operationen zu vermeiden oder hinauszuzögern. In der onkologischen und neurologischen Versorgung kann aktivierendes Training dazu beitragen, Kraft, Mobilität, Selbstständigkeit und Lebensqualität zu fördern.

Ein besonderer Wirkfaktor der FPZ Therapie liegt in ihrer Dauer und Struktur. Die Programme begleiten Patienten über mehrere Monate persönlich. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Kontakt zwischen Therapierenden und Patienten. Dieser direkte Austausch ermöglicht es, nicht nur Übungen anzuleiten, sondern auch Wissen zu vermitteln, Motivation aufzubauen und eine nachhaltige Verhaltensänderung zu fördern. Patienten erleben, welche Bedeutung Bewegung und Krafttraining für den Erhalt und die Förderung ihrer Gesundheit haben. So wird die Therapie nicht nur kurzfristig wirksam, sondern kann auch die Eigenverantwortung stärken und langfristig zu einem aktiveren Lebensstil beitragen.

Mit dem neuen Rahmenvertrag setzen Debeka und FPZ ein gemeinsames Zeichen für eine Versorgung, die Menschen aktiviert, Therapien nachhaltig wirksam macht und den Erhalt von Gesundheit stärker in den Mittelpunkt stellt.

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Über FPZ

Die FPZ GmbH mit Sitz in Köln entwickelt seit mehr als 30 Jahren evidenzbasierte Therapie- und Präventionsprogramme. Kern aller Programme des „Forschungs- und Präventionszentrums“ ist die Aktivierung der Muskulatur als körpereigene Apotheke durch gezieltes Krafttraining, um Menschen mehr gesunde Lebensjahre zu ermöglichen.

Die Programme werden in einem deutschlandweiten Netzwerk spezialisierter Therapiezentren angeboten und kontinuierlich wissenschaftlich weiterentwickelt. FPZ arbeitet mit Therapieanbietern, Ärzt:innen, Krankenkassen und Versicherungen zusammen, um wirksame Versorgungskonzepte in die Praxis zu bringen.

Über die Debeka

Die im Jahr 1905 gegründete Debeka ist mit jährlichen Beitragseinnahmen von fast zehn Milliarden Euro die größte private Krankenversicherung in Deutschland. Als genossenschaftlich geprägter Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) ist sie ausschließlich den Interessen ihrer Kunden verpflichtet, die durch Vertragsabschluss Mitglieder des Vereins werden. Insgesamt betreut die Debeka Krankenversicherung über fünf Millionen Mitglieder, darunter 2,5 Millionen ausschließlich privat Versicherte. Damit ist mehr als jeder vierte Privatpatient in Deutschland Debeka-Mitglied.

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