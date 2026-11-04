Rückenwind 2027: Neustadter Webagentur verschenkt Unternehmenswebsite an Gründer der Region

Gründer, junge Unternehmen und Solo-Selbstständige aus Oberfranken und Südthüringen können sich bis 6. Dezember 2026 um eine Website im Wert von 5.365 Euro zzgl. MwSt. bewerben.

Neustadt bei Coburg, 3. November 2026 – Die Webdesign- und Local-SEO-Agentur RocketSEO aus Neustadt bei Coburg startet die Aktion „Rückenwind 2027“. Ein Gründer, ein junges Unternehmen oder ein Solo-Selbstständiger aus Oberfranken oder Südthüringen erhält eine individuell gestaltete WordPress-Unternehmenswebsite geschenkt. Der Wert der Leistung liegt bei 5.365 Euro zzgl. MwSt. Bewerbungen sind bis zum 6. Dezember 2026, 23:59 Uhr, über ein Online-Formular unter rocketseo.de/rueckenwind/ möglich.

Gerade in der Gründungsphase fehlt oft das Budget für einen professionellen Internetauftritt. Gleichzeitig suchen Kundinnen und Kunden heute fast immer zuerst online – ob nach einem Handwerksbetrieb, einer Praxis oder einem neuen Laden im Ort. Hier setzt die Aktion an: Sie soll einem Betrieb aus der Region einen konkreten Digitalisierungsschub geben.

„Viele gute Ideen in unserer Region scheitern nicht am Angebot, sondern daran, dass sie online niemand findet“, sagt Michael Junghans, Inhaber von RocketSEO. „Mit Rückenwind möchte ich einem Gründer oder Solo-Selbstständigen den Start erleichtern – mit einer Website, die nicht nur gut aussieht, sondern auch gefunden wird.“

Das Paket umfasst ein individuelles Design, bis zu fünf Hauptseiten, die Optimierung für Smartphones sowie vereinbarte Grundlagen für die Auffindbarkeit bei Google und in KI-gestützten Suchsystemen. Domain, Hosting, Wartung und Updates sind nicht enthalten und werden vom ausgewählten Unternehmen selbst organisiert. Eine weitere Betreuung durch RocketSEO ist freiwillig; es besteht keine Pflicht, zusätzliche Leistungen zu buchen. Die Umsetzung ist für das Jahr 2027 geplant, der Zeitplan wird gemeinsam abgestimmt.

Bewerben können sich Gründerinnen und Gründer, junge Unternehmen und Solo-Selbstständige mit Sitz oder geplantem Standort in Oberfranken oder Südthüringen – ausdrücklich auch länger bestehende Einzelunternehmen. Im Formular schildern die Bewerber ihr Vorhaben, was ihren Betrieb besonders macht und wofür sie die Website brauchen. Ein Video ist nicht nötig, Fotos sind optional.

Michael Junghans wählt nach Einsendeschluss persönlich aus. Entscheidend sind Motivation, der Nutzen der Website für den Betrieb und die Umsetzbarkeit – die Zahl der Follower in sozialen Netzwerken spielt keine Rolle. Bis zur Auswahl werden alle Bewerbungen vertraulich behandelt. Das ausgewählte Unternehmen wird persönlich benachrichtigt und anschließend mit abgestimmten Texten und Fotos auf der Website von RocketSEO sowie in den sozialen Netzwerken vorgestellt.

Alle Informationen und das Bewerbungsformular gibt es auf der Aktionsseite von RocketSEO.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RocketSEO

Herr Michael Junghans

Haarbrücker Str. 24

96465 Neustadt

Deutschland

fon ..: 0151 681 971 25

web ..: https://rocketseo.de/

email : michael.junghans@rocketseo.de

RocketSEO – Digital Performance mit Sitz in Neustadt bei Coburg erstellt schnelle, individuelle WordPress-Websites und sorgt mit Local SEO dafür, dass kleine und mittlere Unternehmen bei Google und Google Maps gefunden werden. Die Agentur betreut Betriebe in Oberfranken und Südthüringen – von Coburg, Kronach und Lichtenfels bis Sonneberg, Hildburghausen und Suhl – persönlich vor Ort oder per Telefon und Video. Website, Hosting, Wartung und lokale Sichtbarkeit kommen aus einer Hand, mit einem festen Ansprechpartner.

Pressekontakt:

RocketSEO

Herr Michael Junghans

Haarbrücker Str. 24

96465 Neustadt

fon ..: 0151 681 971 25

email : michael.junghans@rocketseo.de

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