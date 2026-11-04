Beste Farbpräzision: Proof GmbH bietet professionelle DeviceLink-PDF-Farbkonvertierung

Saubere Primärfarben, definierter Farbauftrag: Hochwertige DeviceLink-Profile bringen Druckdaten sicher aus einem Farbprofil wie ISOCoatedV2 nach Uncoated oder in Zeitungsdruck- und Tiefdruck-Profile.

Bei der Anpassung von Druckdaten an geänderte Druckstandards oder andere Druckverfahren stehen Vorstufenbetriebe und Agenturen regelmäßig vor einer technischen Herausforderung: Wer ein PDF über klassische ICC-Profile von einem Farbraum in einen anderen transformiert (beispielsweise von ISOCoatedv2 auf den neueren Standard PSOCoatedv3), erlebt oft unerwünschte Nebeneffekte: Reines Schwarz (K=100%) wird vierfarbig aufgespalten, feine Typografie verschwimmt und der maximale Gesamtfarbauftrag wird überschritten.

Die Proof GmbH bietet hierfür die Lösung an: Eine professionelle DeviceLink-PDF-Farbkonvertierung auf Basis modernster ColorLogic-Technologie.

Warum DeviceLink der klassischen ICC-Konvertierung überlegen ist

Im Gegensatz zur Standard-Konvertierung, die den Weg über einen geräteunabhängigen Farbraum (meist CIELAB) nimmt und dabei alle Farbkanäle neu berechnet, verbindet ein DeviceLink-Profil den CMYK Quell- und Ziel-Farbraum direkt miteinander. Das bringt entscheidende Vorteile für die Druckdatenaufbereitung:

– Erhalt reiner Kanäle: Reines Schwarz (K=100%) in Texten und Strichgrafiken bleibt zu 100% Schwarz und wird nicht in C, M, Y und K aufgeteilt. Unschöne Blitzer und Passungsungenauigkeiten werden vermieden.

– Präzise Begrenzung des Gesamtfarbauftrags: Zu hoher Farbauftrag (z. B. über 300%), der zu Trocknungsproblemen und Ablegen im Stapel führt, wird sauber und ohne sichtbaren Farbverlust auf das vorgegebene Maximum des Zielfarbprofiles reduziert.

– Perfekte Primär- und Sekundärfarben: Reine Töne (z. B. 100% Cyan oder 100% Magenta) bleiben auch nach der Konvertierung rein, alle anderen Farben werden optimal angepasst und vom einen in den anderen Farbstandard konvertiert.

– Die DeviceLink Konvertierung hebt dabei alle Elemente der Druckdatei um: Logo, Vektoren, Bilder: Muss eine Agentur beispielsweise eine Zeitungsanzeige für verschiedene Magazine für den Tiefdruck, Rollenoffset und Zeitungsdruck aufbereiten, dann kann die Agentur alle Formate einfach einheitlich in ISOCoatedV2 erstellen, den Rest erledigt die DeviceLink Konvertierung von Proof.de, und noch am gleichen Tag erhält die Agentur sauber umgehobene Druck-PDFs in ISONewspaper26v5, PSO LWC Improved, PSR LWC Standard V2 M1 und mehr zurück.

– Auch komplette Bücher lassen sich so ohne Aufwand farbkonvertieren: Asiatische Mangas können präzise aus Farbprofilen wie JapanColor2011 in europäische Standards wie PSOCoatedV3 umgehoben werden.

„Viele Druckdaten scheitern in der Produktion an technischen Mängeln, die durch eine schlechte ICC-Transformation erst entstehen“, so Matthias Betz, Geschäftsführer der Proof GmbH. „Durch den Einsatz professioneller DeviceLink-Profile garantieren wir eine Transformation, bei der die visuelle Farbwirkung bestmöglich erhalten bleibt, während die technischen Eigenschaften der Druckdatei perfekt geschützt werden. Eine PDF-X/3 bleibt eine X/3-Datei, eine PDF-X/4 eine X-4, Beschnitt und Format bleiben perfekt erhalten.“

„Viele Agenturen und Verlage kennen die DeviceLink Farbkovertierung nicht oder haben keine Erfahrungen damit,“ ergänzt Matthias Betz. „Hier helfen wir gerne weiter, beraten oder zeigen anhand einer DeviceLink Farbkonvertierung mit echten Druckdaten der Agentur die Leistungsfähigkeit dieser Farbmanagement-Technik. Unser Proof.de-Service eignet sich ideal für die Konvertierung kompletter Druck-PDFs, Magazinanzeigen, Bücher und Verpackungsdaten. Und auf Wunsch liefern wir gerne den passenden, farbverbindlichen Digitalproof der umgehobenen Daten als zertifizierte Qualitätsdokumentation mit.“

Die DeviceLink-PDF-Farbkonvertierung kann unkompliziert über www.proof.de beauftragt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Proof GmbH

Herr Matthias Betz

Gölzstraße 17

72072 Tübingen

Deutschland

fon ..: 07071-7952740

web ..: https://shop.proof.de

email : info@proof.de

Die Proof GmbH mit Sitz in Tübingen ist ein auf zertifizierte Digitalproofs, Farbmanagement und Druckdatenprüfung spezialisiertes Unternehmen. Als erstes Unternehmen weltweit ist die Proof GmbH für die Ausgabe von Proofs nach FOGRA51/52/54/59 zertifiziert worden und ist auch für Sonderfarb-Proofing (Fogra Spot Cert) zertifiziert. Über den Online-Shop proof.de beliefert die Proof GmbH Agenturen, Fotografen, Verlage und Druckereien weltweit mit farbverbindlichen Prüfdrucken und Farb-Dienstleistungen.

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