Proof GmbH bietet Beratung bei Farb- und PANTONE-Problemen für Grafiker und Designer

Wenn PANTONE, CMYK und RGB nicht zusammenpassen – wie die Proof GmbH in Tübingen Grafikern und Designern bei Farbproblemen schnell und praxisnah hilft

Die Proof GmbH, anerkannter Experte für farbverbindliche Digitalproofs und Farbmanagement mit Sitz in Tübingen, erweitert ihr Dienstleistungsportfolio um ein spezifisches Beratungsangebot.

Ab sofort steht Grafikern, Designern, Agenturen und Marketingabteilungen eine direkte Anlaufstelle zur Verfügung, um komplexe Herausforderungen im Farbmanagement zu lösen. Dies betrifft insbesondere den Umgang mit PANTONE-, HKS- und Sonder-Farben sowie allgemeine CMYK-/RGB- Farb-Problematiken.

Viele Kreativschaffende kennen die Probleme: Die am Bildschirm entworfene Farbe stimmt nicht mit dem gedruckten Ergebnis überein, oder die Umwandlung von Sonderfarben in CMYK führt zu unerwarteten Abweichungen. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und reichen von falschen Farbeinstellungen in Anwendungen wie Adobe Photoshop, InDesign oder Illustrator bis hin zu Abweichungen und Missverständnissen bei der Interpretation von Farbfächern.

An dieser Stelle setzt das neue, individuelle Beratungsangebot der Proof GmbH an. Unter der Leitung von Inhaber Matthias Betz, einem ausgewiesenen Fachmann und Mit-Autor der DIN SPEC 16699 für Offene Farbkommunikation, erhalten Kunden schnelle und kompetente Unterstützung.

Das Angebot der Farb- und PANTONE-Problem Beratung umfasst unter anderem:

– Analyse und Lösung spezifischer Farbprobleme: Egal ob es um abweichende Farbfächer, die richtige Farbumsetzung für unterschiedliche Papiersorten (z.B. Bilderdruck vs. Naturpapier) oder die korrekte Datenanlage geht.

– Hilfe bei Software-Einstellungen: Praktische Anleitung zur korrekten Einrichtung von Farbprofilen in gängigen Designprogrammen.

– Datenprüfung von Druckdaten: Prüfung und Bearbeitung von offenen Daten und Druckdateien in PDF/X-3 und PDF/X-4.

– Verständnis für Druck- und Design-Farbstandards: Klärung von Fragen rund um internationale Standards wie ISO 12647-7 und die Unterschiede zwischen und Angleichung von verschiedenen Farbräumen (CMYK, RGB, Lab).

– Ermittlung der besten Farbwerte für Bildschirm und Druck: Optimierte Umsetzung von PANTONE-Farben nach CMYK, RGB- und CMYK-Farben nach PANTONE und vieles mehr.

„Unser Ziel ist es, Grafikern und Designern den Frust über unvorhersehbare Farbergebnisse zu nehmen und eine zuverlässige Lösung zu bieten“, erklärt Matthias Betz. „Durch unsere langjährige Erfahrung als Fogra-zertifiziertes Proof-Unternehmen sind wir mit den häufigsten Fallstricken bestens vertraut. Mit unserer Beratung bieten wir schnelle, unkomplizierte Hilfe, damit sich Kreative wieder auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können: gutes Design. Rufen Sie mich einfach an, oder schildern Sie mir ihr Farbproblem einfach per E-Mail, um eine erste Einschätzung und einen individuellen Beratungsvorschlag zu erhalten.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Proof GmbH

Herr Matthias Betz

Gölzstraße 17

72072 Tübingen

Deutschland

fon ..: 07071-7952740

web ..: https://shop.proof.de

email : info@proof.de

Die Proof GmbH in Tübingen bietet spezialisierte Beratung bei PANTONE-, HKS- und Farbmanagement-Problemen für Grafiker, Designer, Agenturen und Marketingabteilungen. Im Fokus stehen typische Herausforderungen wie abweichende Bildschirm- und Druckfarben, fehlerhafte Umwandlungen von Sonderfarben in CMYK sowie falsch eingerichtete Farbprofile in Adobe-Programmen. Unter der fachlichen Leitung von Matthias Betz, Fogra-zertifiziert und Mit-Autor der DIN SPEC 16699, erhalten Kunden eine fundierte Analyse ihrer Farbprobleme, Unterstützung bei Software-Einstellungen, Datenprüfung und der optimalen Umsetzung von Farben für verschiedene Druck- und Ausgabemedien. So entsteht verlässliche Farbsicherheit – von der Layout-Erstellung bis zum finalen Proof.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Proof GmbH

Herr Matthias Betz

Gölzstraße 17

72072 Tübingen

fon ..: 07071-7952740

web ..: https://www.proof.de

email : info@proof.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.