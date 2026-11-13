KnowScapes verbindet KI dauerhaft mit Unternehmenswissen – ohne neue Infrastruktur

KnowScapes verbindet bestehende Dokumentquellen mit KI-Experten, verarbeitet Änderungen regelmäßig und macht zentral gepflegtes Unternehmenswissen weltweit und mehrsprachig zugänglich.

Hamburg, 13. November 2026 – Unternehmenswissen verändert sich ständig: Produkte werden weiterentwickelt, Dokumentationen aktualisiert und neue Informationen veröffentlicht. Viele KI-Assistenten arbeiten jedoch mit einmalig hochgeladenen Dokumenten. Sobald sich die Originalinformationen ändern, muss ihre Wissensbasis erneut gepflegt werden.

KnowScapes verfolgt mit Connected Knowledge einen anderen Ansatz. Unternehmen können ihre bestehenden Wissensquellen dauerhaft mit KI-Experten verbinden. Neue und geänderte Dokumente werden bei regelmäßigen Prüfungen erkannt und gezielt verarbeitet. Aus einer statischen Momentaufnahme wird so eine fortlaufend gepflegte Wissensbasis.

Bestehende Infrastruktur statt zusätzlicher Plattformen

Für Connected Knowledge müssen Unternehmen keine neue Dokumenteninfrastruktur aufbauen oder ihre Informationen in ein anderes System migrieren. KnowScapes setzt auf etablierte Ablagen und Übertragungswege wie Google Drive, Microsoft OneDrive, SharePoint-Dokumentbibliotheken, Dropbox, Nextcloud und SFTP.

Mitarbeiter pflegen ihre Dokumente weiterhin in den gewohnten Systemen. Nach Einrichtung einer unterstützten Verbindung prüft KnowScapes die ausgewählten Quellen regelmäßig auf Änderungen. Unveränderte Dokumente müssen dabei nicht jedes Mal vollständig neu verarbeitet werden.

Damit reduziert sich nicht nur der Aufwand für die Aktualisierung von KI-Wissensbasen. Unternehmen können auch schneller mit vorhandenen Informationen arbeiten, ohne zunächst neue Ablagestrukturen oder zusätzliche Pflegeprozesse einzuführen.

Ein Wissensbestand für internationale Zielgruppen

Besonders deutlich wird der Nutzen bei international tätigen Unternehmen.

Ein deutscher Maschinenbauer beispielsweise pflegt seine Produktinformationen, Serviceanleitungen und technischen Dokumentationen zentral in seinen bestehenden Systemen. Ein damit verbundener KnowScapes-Experte kann dieses Wissen für unterschiedliche Zielgruppen zugänglich machen.

Ein französischer Vertriebspartner stellt seine Frage auf Französisch, ein italienischer Servicetechniker auf Italienisch und ein amerikanischer Kunde auf Englisch. Mit einem entsprechend konfigurierten Systemprompt antwortet der KI-Experte automatisch in der Sprache der jeweiligen Anfrage – auch wenn die ursprünglichen Dokumente auf Deutsch vorliegen.

Separate Wissensbasen für jede Sprache sind dafür nicht grundsätzlich erforderlich. Ein zentral gepflegter Wissensbestand kann als Grundlage für die internationale Kommunikation dienen.

Wissen pflegen, wo es entsteht

„Unternehmen investieren viel in den Aufbau und die Pflege ihres Wissens. Wenn sie dieses Wissen mit KI nutzen wollen, sollte daraus nicht noch eine weitere, separat zu pflegende Dokumentensammlung entstehen“, erklärt Gerrit Kolb von xplicator GmbH, dem Unternehmen hinter KnowScapes.

„Connected Knowledge verbindet bestehende Wissensquellen mit KI-Experten. Mitarbeiter können ihre Informationen weiterhin dort pflegen, wo sie entstehen. Gleichzeitig wird dieses Wissen für unterschiedliche Anwendungen und internationale Zielgruppen nutzbar – ohne dass Unternehmen ihre bewährte Infrastruktur ersetzen müssen.“

KnowScapes versteht Connected Knowledge damit als Schritt von einmalig befüllten KI-Assistenten zu fortlaufend gepflegten Wissensservices.

Bestehendes Wissen. Bestehende Infrastruktur. Neue Möglichkeiten mit KI.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

xplicator GmbH

Herr Gerrit Kolb

Eichholz 52

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 36 84 34 54

web ..: https://knowscapes.org

email : gerrit.kolb@xplicator.com

KnowScapes ist eine Plattform der xplicator GmbH zur Erstellung KI-gestützter Wissensexperten. Unternehmen und Organisationen können eigene Inhalte als Wissensgrundlage für spezialisierte KI-Anwendungen aufbereiten und nutzen. Ziel ist es, vorhandenes Wissen besser zugänglich, langfristig nutzbar und für unterschiedliche Anwendungsfälle verfügbar zu machen.

Weitere Informationen: https://knowscapes.org

Pressekontakt:

xplicator GmbH

Herr Gerrit Kolb

Eichholz 52

20459 Hamburg

fon ..: 040 36 84 34 54

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