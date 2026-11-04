KI im Recruiting: STAFF UNITE verbindet ATS, CRM und intelligentes Kandidatenmatching in einer Lösung

Passende Kandidaten schneller finden, Vertrieb und Recruiting vernetzen, KI direkt im Prozess nutzen: STAFF UNITE zeigt im kostenlosen Webcast, was heute bereits möglich ist.

Wie können Personaldienstleister schneller passende Kandidaten finden, Recruiting und Vertrieb besser verzahnen und KI sinnvoll in ihre Prozesse integrieren? STAFF UNITE zeigt, wie moderne Staffing-Software auf Basis der Microsoft Power Platform funktioniert – inklusive bereits integriertem KI-Shortlisting. Ein kostenloser Live-Webcast am 13. November 2026 gibt Einblicke in die Praxis.

Wenn ATS und CRM nicht zusammenspielen, verliert Recruiting an Tempo

Personaldienstleister stehen vor einer zentralen Herausforderung: Geeignete Kandidaten müssen schnell identifiziert, Kundenanforderungen präzise erfasst und Vermittlungsprozesse effizient gesteuert werden. Doch häufig verteilen sich Informationen auf unterschiedliche Systeme. Recruiting, Vertrieb und Backoffice arbeiten mit getrennten Daten, während zusätzliche KI-Tools weitere Arbeitsschritte verursachen.

Genau hier setzt STAFF UNITE an. Die KI-gestützte Staffing-Software vereint Applicant Tracking System (ATS), Customer Relationship Management (CRM), Personalvermittlung, Contracting und Abrechnung auf einer gemeinsamen Plattform.

Die Lösung richtet sich an Personaldienstleister, Personalberatungen und Recruiting-Unternehmen, die ihre Prozesse durchgängig digitalisieren und gleichzeitig von modernen KI-Funktionen profitieren möchten.

KI-Shortlisting: Passende Kandidaten direkt im Recruitingprozess finden

Ein besonderer Schwerpunkt von STAFF UNITE liegt auf der intelligenten Kandidatensuche.

Das bereits integrierte KI-Shortlisting gleicht Kandidatenprofile mit den Anforderungen offener Stellen oder Projekte ab und unterstützt Recruiter dabei, geeignete Talente gezielt zu identifizieren.

Der entscheidende Unterschied: Die KI-Funktionen sind direkt in die Staffing-Software eingebunden. Statt Daten zwischen verschiedenen Anwendungen zu kopieren oder externe KI-Tools mit Informationen zu versorgen, können Recruiter innerhalb ihrer gewohnten Arbeitsprozesse arbeiten.

Weitere KI-Funktionen ergänzen das Recruiting und den Vertrieb:

* KI-CV-Parsing: Aus einem vorhandenen Lebenslauf lässt sich ein auf die jeweilige Position zugeschnittenes Stellenprofil erstellen.

* KI-Recherche-Agent: Automatisierte Unternehmensrecherchen liefern Informationen zu Branche, Unternehmensgröße, Umsatz und möglichen Geschäftschancen – als Vorbereitung für die gezielte Kundenansprache.

* KI-gestützte Kandidatensuche: Unterschiedliche Such- und Matching-Ansätze unterstützen die Identifikation passender Fachkräfte und Freelancer.

Damit wird künstliche Intelligenz nicht zum zusätzlichen Werkzeug, sondern zum Bestandteil der täglichen Recruiting- und Vertriebsarbeit.

CRM und ATS auf Microsoft-Basis: Recruiting und Vertrieb intelligent verbinden

STAFF UNITE basiert auf der Microsoft Power Platform und erweitert Funktionen von Microsoft Dynamics 365 Sales gezielt für die Anforderungen der Personaldienstleistungsbranche.

Die Plattform verbindet Kandidatenmanagement, Kundenbeziehungen, Stellen- und Projektanfragen sowie Vermittlungsprozesse. Dabei unterstützt sie sowohl die Personalvermittlung und Executive Search als auch das Contracting- und Freelancer-Geschäft – einschließlich Vertragsverwaltung und Abrechnung.

Anwendungen wie Microsoft Outlook, Teams, SharePoint und Power BI lassen sich in die Arbeitsumgebung einbinden. Gleichzeitig bleibt STAFF UNITE flexibel erweiterbar und offen für die Integration weiterer Systeme.

Für Personaldienstleister entsteht so eine skalierbare, Microsoft-basierte CRM- und ATS-Lösung, die Recruiting, Vertrieb und Backoffice auf einer gemeinsamen Datenbasis zusammenführt.

Entwickelt mit Branchenexperten. Made in Germany.

STAFF UNITE wurde gemeinsam mit erfahrenen Experten aus der Personaldienstleistungsbranche entwickelt. Hinter der Lösung steht die TSO-DATA GmbH, die seit rund 35 Jahren Unternehmen bei der Einführung und Weiterentwicklung Microsoft-basierter Geschäftslösungen begleitet.

Neben der Software bietet TSO-DATA Beratung, Implementierung, Integration, individuelle Anpassungen und die Entwicklung passender KI-Agents.

Live-Webcast am 13. November: KI im Recruiting, die bereits funktioniert

Wie sieht KI-gestütztes Recruiting in der Praxis aus? Welche Möglichkeiten bieten KI-Shortlisting, CV-Parsing und intelligente Recherche-Agents heute schon?

Unter dem Titel „KI im Recruiting? Wir zeigen, was wirklich funktioniert.“ präsentiert STAFF UNITE am Freitag, 13. November 2026, von 10:00 bis 10:30 Uhr seine KI-Funktionen in einem kostenlosen Live-Webcast.

Im Mittelpunkt stehen Live-Demonstrationen direkt in der Software, unterschiedliche Ansätze der KI-Kandidatensuche sowie Einblicke in die Produkt-Roadmap und der Austausch mit dem Produktmanagement.

Webcast-Termin: 13. November 2026, 10:00-10:30 Uhr

Teilnahme: Kostenlos, online

Jetzt zum Webcast anmelden:

https://events.teams.microsoft.com/event/e5ca8c92-6001-4d76-be62-33931fda76de@1b755890-b47e-4fa4-99f3-38f833a27b00?source=copyLinkLegacyShareEventDialog

Weitere Informationen zur KI-Staffing-Software STAFF UNITE:

https://www.staffunite.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TSO-DATA GmbH

Frau Lena Hackmann

Preußenweg 10

49076 Osnabrück

Deutschland

fon ..: 054113950

web ..: https://www.staffunite.de/

email : marketing@tso.de

Über STAFF UNITE

STAFF UNITE ist eine KI-gestützte Staffing-Software für Personaldienstleister, Personalberatungen und Recruiting-Unternehmen. Die Lösung vereint ATS, CRM, KI-gestützte Kandidatensuche, Personalvermittlung, Contracting und Abrechnung auf einer zentralen Plattform. Basierend auf der Microsoft Power Platform verbindet STAFF UNITE Recruiting, Vertrieb und Backoffice in durchgängigen Prozessen. Die Software wurde gemeinsam mit Branchenexperten entwickelt und wird von der TSO-DATA GmbH, einem erfahrenen Microsoft-Partner, entwickelt und betreut. Made in Germany.

Weitere Informationen: www.staffunite.de

Pressekontakt:

TSO-DATA GmbH

Herr Timm Reichl

Preußenweg 10

49076 Osnabrück

fon ..: 054113950

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