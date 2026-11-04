„PWS ungefiltert“: PWSVD startet neuen Podcast zum Prader-Willi-Syndrom

Aktuelles Fachwissen über das Prader-Willi-Syndrom vermittelt der neue Medizinpodcast „PWS ungefiltert“ mit Sascha Schiffbauer. Am 6.11.2026 startet die Reihe mit „Seelische Gesundheit beim PWS“.

_Köln, 4.11.2026_ – Wissen, Alltag und Aufklärung zum Prader-Willi-Syndrom – direkt aufs Ohr: Die Prader-Willi-Syndrom Vereinigung Deutschland e.V. (PWSVD) startet am 6. November 2026 ihren eigenen Podcast „PWS ungefiltert“. Das neue Audioformat soll Menschen mit Prader-Willi-Syndrom (PWS), ihre Familien, Fachkräfte und alle Interessierten regelmäßig mit verständlichen Informationen, Fachwissen und persönlichen Einblicken unterstützen. Der Podcast erscheint zunächst jeden ersten Freitag im Monat.

Für die Moderation konnte der Kölner Medizin-Podcaster Sascha Schiffbauer gewonnen werden, der in seinen Podcasts regelmäßig ein breites Spektrum fachlicher und gesellschaftlich relevanter Fragen beleuchtet.

Seelische Gesundheit im Fokus der ersten Folge

In der ersten Folge von „PWS ungefiltert“ spricht Schiffbauer mit Dr. med. Christian Eberlein über die seelische Gesundheit, das Gehirn und das Verhalten von Menschen mit Prader-Willi-Syndrom. Er erklärt, warum Menschen mit dem PWS besondere Herausforderungen bei der Impulskontrolle, der Emotionsregulierung und der sozialen Interaktion erleben. Er erläutert dazu unter anderem die Rolle des Gehirns beim PWS, Unterschiede zwischen den genetischen Subtypen und warum Schuldzuweisungen nach einem Wutanfall weder Menschen mit PWS noch dem Umfeld helfen. Das Thema ist für viele Familien von großer Bedeutung, da PWS neben körperlichen Symptomen auch mit psychischen Belastungen und Verhaltensauffälligkeiten einhergehen kann.

Dr. Eberlein ist ein ausgewiesener Experte für die psychiatrische und psychologische Behandlung des PWS in Deutschland. An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) leitet er die Spezialambulanz für seelische Gesundheit von seltenen syndromalen Erkrankungen, in der auch viele Menschen mit dem PWS behandelt werden.

Wissen, das im Alltag ankommt

Mit „PWS ungefiltert“ möchte die PWSVD aktuelles Wissen niedrigschwellig zugänglich machen und unterschiedliche Perspektiven auf das Leben mit PWS vermitteln. „Der Podcast bietet die Möglichkeit, einzelne Themen im Fachgespräch detaillierter zu behandeln, als es beispielsweise in einer Broschüre möglich wäre – wie etwa den Umgang mit Wutausbrüchen bei PWS“, erklärt Inga Koenen, Vorsitzende des Vorstands der PWSVD. Gespräche mit weiteren Expertinnen und Experten sind geplant. Auch Podcasts mit Eltern von Menschen mit PWS sowie mit Menschen mit PWS selbst sind angedacht.

Der Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen, darunter Spotify und Apple Podcasts, sowie auf YouTube unter „PWSVD“ abrufbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prader-Willi-Syndrom Vereinigung Deutschland e.V.

Frau Inga Koenen

Robert-Perthel-Straße 77a

50739 Köln

Deutschland

fon ..: 0221/84561875

web ..: https://prader-willi.de

email : ingakoenen@prader-willi.de

Das Prader-Willi-Syndrom (PWS) ist aufgrund seiner Komplexität eine der herausforderndsten Seltenen Erkrankungen. Es wird durch einen Gendefekt hervorgerufen, der bei jedem 15.000sten Neugeborenen auftritt. Neben einer geistigen Behinderung und vielen körperlichen Erkrankungen sind vor allem Ess-Sucht, Wutausbrüche und akute Psychosen Ausprägungen dieses Syndroms.

Die Prader-Willi-Syndrom Vereinigung Deutschland (PWSVD) e. V. wurde vor über 30 Jahren als Eltern- Selbsthilfegruppe in Gronau gegründet und zählt aktuell rund 800 Mitglieder. Angehörige von Menschen mit PWS und Menschen mit PWS werden in sämtlichen Fragen die Erkrankung betreffend unterstützt. Es werden jährlich Workshops veranstaltet, Freizeiten organisiert, Kontakte vermittelt und Publikationen veröffentlicht. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit PWS zu einem selbstbestimmten Leben im Rahmen der individuellen Möglichkeiten zu verhelfen. www.prader-willi.de

Pressekontakt:

arts admin

Frau Barbara Jahn

Am Nordpark 55

50733 Köln

fon ..: 0221-9 76 27 88

email : barbara.jahn@artsadmin.de

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