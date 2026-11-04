Dachinspektion per Drohne: Schadensliste mit Foto und Position für Verwaltung, WEG und Handwerk

Luftling Drohnenfotografie aus Bonn prüft Dächer per Drohne und liefert eine Schadensliste mit Foto und Position. Für Hausverwaltungen, WEG und Dachdeckerbetriebe, deutschlandweit.

Bonn, 03.11.2026 – Ein Schornstein auf einem Ziegeldach, rundum mit Blech eingefasst. Oben die Abdeckplatte mit Flechten, daneben ein Rohraufsatz und eine offene Zugöffnung. Vom Gehweg sieht man davon nichts. Aus der Luft wird daraus ein Foto mit Position am Dach, und genau so landet die Stelle in der Schadensliste. Luftling Drohnenfotografie bietet Dach- und Fassadeninspektion per Drohne jetzt gezielt für Hausverwaltungen, Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) und Handwerksbetriebe an.

Vor einem Beschluss braucht die Verwaltung ein Bild, das alle Eigentümer verstehen. Eine Beschreibung vom Dachdecker reicht dafür selten. Luftling Drohnenfotografie liefert deshalb die Übersicht des ganzen Dachs und dazu eine Schadensliste: der Schornsteinanschluss, die Dachrinne, der verschobene Ziegel über dem Treppenhaus, jeweils mit Foto und Position. Beirat, Fachfirma und Versicherung arbeiten so mit derselben Liste.

Die Rohdaten erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden nach dem Flug, Bericht oder sortierte Bilder zum vereinbarten Termin. Nach einem Sturm ist das oft der Unterschied zwischen „Dachdecker kommt nächste Woche“ und „Dachdecker kommt mit dem richtigen Material“. Für das Dachaufmaß gilt diese Frist nicht: Hier fliegt das Unternehmen mit der Matrice 4E und RTK, also mit satellitengestützter Positionskorrektur, damit Flächen und Längen aus den Bildern zum echten Dach passen. Aufmaßdaten und ein 3D-Modell per Browser-Link folgen nach Absprache. Wird eine amtliche Vermessung verlangt, bleibt sie Sache eines Vermessungsbüros.

Die Fassade prüft Luftling Drohnenfotografie als eigene Leistung: Risse und Abplatzungen im Putz, Anschlüsse an Fenstern, Balkonen und Attika.

„Ob an einem Anschluss etwas zu tun ist, entscheidet nicht der Pilot. Das entscheidet, wer das Dach kennt und das Angebot schreibt. Wir sorgen dafür, dass er dafür nicht schätzen muss“, sagt Christian Lars Hoff, Gründer und Geschäftsführer von Luftling Drohnenfotografie.

Für Dachdecker und Zimmereien arbeitet das Unternehmen im Hintergrund, der Kunde bleibt Kunde des Betriebs. Der Rat an Betriebe, die es ausprobieren wollen: Nehmen Sie als Probe-Objekt ein Dach, für das Sie ohnehin gerade ein Angebot rechnen.

Jeder Auftrag beginnt mit einer kostenlosen Vorprüfung von Flugzonen und Genehmigungen, danach folgt bis zum nächsten Werktag ein Festpreisangebot. Die Bearbeitung der Aufnahmen und die Anfahrt in Köln/Bonn sind enthalten, Fahrtkosten außerhalb werden separat ausgewiesen. Passt das Wetter nicht, wird der Termin ohne Aufpreis verschoben. Seit 2022 ist Luftling Drohnenfotografie von Bonn aus deutschlandweit im Einsatz.

Leistungsbeschreibung und Anfrage: https://luftling.de/dachaufmass-dachinspektion/

Für Handwerksbetriebe: https://luftling.de/partner-handwerk/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Luftling Drohnenfotografie

Christian Lars Hoff

Maarstraße 96

53227 Bonn

Deutschland

fon ..: +49 228 41016452

web ..: https://luftling.de/

email : info@luftling.de

Luftling Drohnenfotografie (Sitz Bonn) liefert professionelle Drohnen-Dokumentation für Bau, Dachaufmaß und Dachinspektion, Thermografie an Gebäudehülle und PV, Baudokumentation, Immobilien-Luftbilder sowie Rotorblattinspektion. Das Unternehmen wurde 2022 von Christian Lars Hoff gegründet. Einsätze deutschlandweit. Website: https://luftling.de/

Pressekontakt:

Luftling Drohnenfotografie

Christian Lars Hoff

Maarstraße 96

53227 Bonn

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