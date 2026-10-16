kardiologie-ebner.at – Facharzt für Kardiologie & Internist Dr. Ebner Jakob Kirchdorf/Micheldorf

www.kardiologie-ebner.at- Dr. Jakob Ebner – Internist & Kardiologe Micheldorf/Kirchdorf

Die Ordination Dr. Jakob Ebner im Michelpark 2 in 4563 Micheldorf (bei Kirchdorf an der Krems) ist eine modern ausgestattete, barrierefreie Facharztpraxis für Kardiologie und Innere Medizin. Als erfahrener Kardiologe und Internist – der neben seiner Praxistätigkeit auch als leitender Oberarzt der Abteilung für Innere Medizin am Klinikum Kirchdorf tätig ist – bietet Dr. Ebner eine umfassende medizinische Betreuung auf universitärem Spitzenniveau. Durch die verkehrsgünstige Lage nahe der Bundesstraße ist die Praxis nicht nur für Patienten aus dem Krems- und Steyrtal eine zentrale Anlaufstelle, sondern auch in rund 35 Minuten von Wels und Steyr sowie in 45 Minuten von Linz aus gut erreichbar. Ausreichend Parkplätze und eine Apotheke direkt Tür an Tür garantieren einen völlig stressfreien Ablauf.

Die Philosophie der Praxis Dr. Ebner basiert auf dem Leitgedanken, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems durch gezielte Vorsorgemedizin einen Schritt voraus zu sein. Als Wahlarzt nimmt sich Dr. Jakob Ebner bewusst Zeit für die individuellen Bedürfnisse seiner Patienten, wobei das Tempo der Diagnostik und Therapie flexibel angepasst wird. Gleichzeitig zeichnet sich die Ordination durch eine konsequente digitale Ausrichtung aus: Von der unkomplizierten Online-Terminbuchung über die e-card- und e-Rezept-Anbindung bis hin zur telemedizinischen Videoberatung für Befundbesprechungen aus der Ferne wird modernster Patientenkomfort geboten. Für akute Anliegen, wie dringend benötigte OP-Freigaben vor orthopädischen oder Allgemeinoperationen, werden gezielt kurzfristige Termine ohne lange Wartezeiten ermöglicht. Die Praxis ist zudem offizieller Partner des UNIQA VitalCheck und bietet strukturierte Programme für die Generali Vorsorge an.

Das medizinische Leistungsspektrum umfasst das gesamte Feld der nicht-invasiven Ultraschalldiagnostik. Dazu gehören die Echokardiographie (Herzultraschall) zur Beurteilung von Herzklappen und Herzmuskel sowie der Ultraschall der Halsschlagadern (Carotis-Sonographie), welcher zur frühzeitigen Erkennung von Schlaganfallrisiken unverzichtbar ist. Ergänzt wird die Bildgebung durch Ultraschalluntersuchungen der Lunge, der Schilddrüse und der Bauchorgane (Abdomen). Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der engen Kooperation mit dem Radiologieteam Steyr: Dies ermöglicht es Dr. Ebner, komplexe Untersuchungen wie Herz-CT und Herz-MRT persönlich zu befunden, sodass die gesamte Herzdiagnostik nahtlos in einer Hand bleibt und bei medizinischer Notwendigkeit direkt auf Kassenbasis abgerechnet werden kann.

Für die funktionelle Diagnostik stehen modernste Belastungsuntersuchungen (Belastungs-EKG/Ergometrie), durchgeführt in enger Abstimmung mit dem Facharztkollegen Dr. Raphael Sieghartsleitner, sowie präzise 24-Stunden-Untersuchungen zur Verfügung. Letztere werden vor allem mittels innovativer, kabelloser 24-Stunden-EKG-Sticker realisiert, die einfach aufgeklebt werden und den Alltag der Patienten im Beruf oder der Freizeit nicht behindern. Ein hauseigenes Standard- und Speziallabor (in Kooperation mit dem Labor Hamwi in Linz) sichert schnelle Blutananalysen innerhalb eines Tages.

Über die klassische Kardiologie hinaus bietet die Praxis erweiterte internistische Leistungen. Dazu zählen eine strukturierte Osteoporose-Diagnostik und Nachsorge, die medizinische Begleitung mittels Abnehmspritze, erweiterte internistische Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen für Schwangere sowie Atemschutzuntersuchungen für Feuerwehrleute. Abgerundet wird das Angebot durch spezialisierte Therapien wie Eiseninfusionen bei chronischer Müdigkeit und Erschöpfung sowie hochdosierte Vitamin-C-Infusionen. Dank ÖÄK-Diplomen für Sportmedizin, Herzschrittmachernachsorge und Notmedizin verbindet Dr. Ebner wissenschaftliche Expertise mit leidenschaftlicher Praxisnähe – für ein starkes Herz heute und morgen.

FAQ:

o Sind Sie ein Kassenarzt oder Wahlarzt?

Dr. Jakob Ebner ist als Wahlarzt tätig. Das bedeutet, dass wir uns besonders viel Zeit für Ihre Untersuchung und Beratung nehmen können. Sie erhalten nach dem Termin eine Honorarnote, die Sie bei Ihrer gesetzlichen Krankenkasse für eine Teilrückerstattung einreichen können.

o Wo befindet sich die Ordination und gibt es Parkplätze?

Unsere Praxis liegt im Michelpark 2, 4563 Micheldorf (bei Kirchdorf an der Krems). Sie ist vollständig barrierefrei zugänglich und verfügt über ein großzügiges Angebot an Parkplätzen direkt vor der Tür. Zudem befindet sich eine Apotheke direkt Tür an Tür.

o Wie kann ich einen Termin vereinbaren?

Sie können Ihren Termin jederzeit unkompliziert online buchen oder uns telefonisch von Montag bis Freitag unter +43 660 65 26 257 erreichen. Sollten wir einmal nicht abheben, nutzen wir einen verlässlichen Rückruf service bis spätestens am nächsten Werktag.

o Bieten Sie auch telemedizinische Beratungen an?

Ja. Für reine Befundbesprechungen oder Folgetermine bieten wir eine datenverschlüsselte und unkomplizierte Videoberatung aus der Ferne an. Eine körperliche Erstuntersuchung kann dadurch jedoch nicht ersetzt werden.

o Machen Sie auch Hausbesuche?

In Einzelfällen ja. Da Dr. Ebner über ein mobiles Herzultraschallgerät sowie ein mobiles EKG verfügt, sind je nach Wohnsitz und medizinischer Notwendigkeit Hausbesuche möglich, wenn Patienten die Praxis nicht selbst aufsuchen können.

o Wie läuft eine kardiologische Vorsorgeuntersuchung ab?

Unsere kardiologischen Vorsorgetermine finden stets zweigeteilt statt, um eine strukturierte Suche nach Risikofaktoren und ein maßgeschneidertes Präventionskonzept zu garantieren. Dr. Ebner besitzt das ÖÄK-Diplom für Sportmedizin und verfolgt einen präventiven Ansatz.

o Ich benötige eine schnelle OP-Freigabe. Wie rasch bekomme ich einen Termin?

Bei dringenden Operationen ist Schnelligkeit gefragt. Wir bemühen uns in diesen Fällen stets um kurzfristige Akuttermine, damit Sie Ihren kardiologischen Befund rechtzeitig zur Narkoseambulanz und stationären Aufnahme mitbringen können.

o Was muss ich zu einem Belastungs-EKG (Ergometrie) mitbringen?

Bringen Sie bitte ein Handtuch und Sportbekleidung mit und essen Sie vor der Untersuchung eine Kleinigkeit. Wichtig: Ein Belastungs-EKG führen wir in unserer Ordination nur durch, wenn ein aktueller Herzultraschallbefund vorliegt.

o Wie funktioniert das 24-Stunden-EKG in Ihrer Praxis?

Der Großteil unserer Langzeit-EKGs ist vollkommen kabellos. Das Gerät wird einfach aufgeklebt, sodass Sie in Ihrem Alltag, im Beruf oder beim Schlafen nicht behindert werden. Die anschließende Befundbesprechung erfolgt bequem per Telefon.

o Muss ich für ein Herz-CT oder Herz-MRT extra bezahlen?

Nein, wenn eine medizinische Notwendigkeit vorliegt. Durch die enge Kooperation von Dr. Ebner mit dem Radiologieteam Steyr erfolgt die Abrechnung für Herz-MRT und Herz-CT auf Kassenbasis. Dr. Ebner befundet diese Bilder oft persönlich, sodass Ihre Herzdiagnostik in einer Hand bleibt.

o Wie läuft die Blutabnahme ab und was kostet das Labor?

Blutabnahmen führen wir direkt in unserer Ordination durch. Die Proben gehen täglich gekühlt an das Labor Univ.-Doz. Dr. Hamwi nach Linz. Befunde, die medizinisch zur Abklärung notwendig sind, werden direkt mit der Krankenkasse abgerechnet (keine Kosten für Sie). Die Befunde liegen meist innerhalb eines Tages vor und werden per E-Mail übermittelt.

o Bieten Sie Eiseninfusionen an?

Ja. Da Eisentabletten oft Magen-Darm-Beschwerden verursachen und lange brauchen, bieten wir Eiseninfusionen als Privatleistung an. Voraussetzung ist ein aktuelles Labor (Blutbild und Eisenstatus) von uns oder Ihrem Hausarzt, um die medizinische Notwendigkeit zu bestätigen.

o Wann ist eine hochdosierte Vitamin-C-Infusion sinnvoll?

Viele Patienten mit chronischer Müdigkeit, Long-COVID-Syndrom, häufigen Infekten oder während einer Chemotherapie berichten von spürbaren positiven Effekten. Nach einer Erstberatung samt Blutabnahme erstellen wir für Sie einen individuellen Therapieplan.

o Bieten Sie Untersuchungen für die Feuerwehr oder Schwangere an?

o Feuerwehr: Wir bieten die offizielle Atemschutzuntersuchung inkl. Belastungs-EKG und Lungenfunktion an, wahlweise inkl. kostenlosem Herz- oder Halsschlagader-Ultraschall.

o Schwangere: Wir bieten eine erweiterte internistische Eltern-Kind-Pass-Untersuchung an, bei der mittels EKG und Herzultraschall gezielt das mütterliche Herz-Kreislauf-System überprüft wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Jakob Ebner – https://kardiologie-ebner.at

Herr Jakob Ebner

Michelpark 2

4563 Micheldorf bei Kirchdorf

Österreich

fon ..: +43 660 65 26 257

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email : ordination@kardiologie-ebner.at

„Facharzt für Kardiologie und Innere Medizin in Micheldorf bei Kirchdorf/Krems. Spezialisierung in Vorsorgemedizin und Ultraschalldiagnostik. z.B. Herzultraschall oder Ultraschall der Halsschlagadern. Diplom für Herzschrittmachernachsorge. Diplom für Sportmedizin. Behandlung erfolgt Wahlarztbasis. Kurzfristige Termine möglich. 45 Minuten von Linz, 35 Min von Wels, 35 Min von Steyr.“

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