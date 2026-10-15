Lakeview Cannobio erweitert sein Angebot in Cannobio am Langensee

Ab 2027 zusätzlich 9 Premium-Mobilehomes und 2 Mobilheime mit perfektem Seeblick auf den Lago Maggiore!

Lakeview Cannobio Camping & Resort in Cannobio am Westufer des Lago Maggiore reagiert auf die große Nachfrage nach seinen Mobilheimen: Zum Saisonstart 2027 entstehen elf neue Mobilehomes, davon neun im Premium-Standard und zwei Standard-Mobilheime. Gebaut wird auf der ehemaligen Terrasse der Dauercamper. Wer ein Mobilheim am Lago Maggiore in Cannobio sucht, findet damit ab Saisonstart Mitte März 2027 deutlich mehr Optionen.

Große Nachfrage: 2026 reichten die Mobilheime kaum für die Stammgäste

Die Saison 2026 hat gezeigt, wie gefragt Mobilheime bei Lakeview Cannobio direkt am See sind. Die Nachfrage war so groß, dass es schwierig war, auch nur allen Stammgästen ein Mobilheim anzubieten. Viele Familien kommen seit Jahren nach Cannobio an den Lago Maggiore. Für sie und für neue Gäste schafft Lakeview Cannobio jetzt zusätzlichen Platz.

„Viele unserer Gäste kommen seit Jahren wieder, und 2026 konnten wir nicht einmal allen von ihnen ein Mobilheim anbieten. Das wollten wir so nicht stehen lassen“, sagt Marica Bergamaschi, Geschäftsführerin von Lakeview Cannobio. „Mit den elf neuen Mobilehomes schaffen wir neue Optionen für unsere Stammgäste und für alle, die den Lago Maggiore neu für sich entdecken möchten.“

Neue Mobilehomes in Cannobio am Lago Maggiore: 9 Premium, 2 Standard

Die neuen Einheiten entstehen auf der früheren Terrasse der Dauercamper. Den größten Teil bilden neun Premium-Mobilehomes. Sie richten sich an Paare und Familien, die ein Mobilehome am Lago Maggiore mit etwas mehr Komfort suchen. Die Premium-Mobilehomes von Lakeview haben zwei vollwertige Schlafzimmer, ein größeres Bad mit Dusche und WC sowie eine überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln – natürlich immer mit perfektem Blick auf den Lago Maggiore. Sie bieten Platz für bis zu fünf Personen, davon maximal vier Erwachsene. Klimaanlage und Heizung gibt es bei Bedarf gegen Aufpreis. Für Allergiker sind die Premium-Mobilehomes tierfrei.

Dazu kommen zwei Standard-Mobilheime. Sie haben ebenfalls zwei Schlafzimmer, eines mit Doppelbett und eines mit Einzel- und Etagenbett, dazu eine großzügige Küche und eine überdachte Holzveranda. Die Standard Mobilheime sind schon etwas älter, werden aber ständig renoviert und sind deshalb eine besonders preisgünstige Option für Urlaub in Cannobio. Ein Mobilheim am Lago Maggiore ist eine gute Wahl für Familien mit Kindern und für alle, die mit Hund reisen.

Alle Mobilehomes von Lakeview Cannobio liegen nur wenige Schritte vom Wasser des Lago Maggiore entfernt. Zum 300 Meter langen Privatstrand des Resorts sind es je nach Lage ein bis zwei Minuten zu Fuß. Wunderbarer Seeblick ist dabei immer ohne Aufpreis inklusive: der Name Lakeview Cannobio ist Programm!

Warum ein Mobilheim in Cannobio so gefragt ist

Ein Mobilehome am Lago Maggiore verbindet die Freiheit eines Campingplatzes mit dem Komfort einer kleinen Ferienwohnung. Gäste brauchen weder Zelt noch Wohnwagen oder Wohnmobil, sondern reisen mit leichtem Gepäck an und finden eigene Schlafzimmer, ein eigenes Bad und eine Küche vor. Frühstück und Abendessen finden auf der eigenen Terrasse oder im Lakeview-Restaurant statt, der See ist nur ein paar Meter entfernt. Gerade Familien mit Kindern schätzen diese Mischung: Die Kinder spielen am Strand und auf dem Platz, die Eltern haben trotzdem ihren Rückzugsort. Immer begleitet vom fantastischen Lago Maggiore Seeblick, der von allen Einheiten aus besonders schön ist.

Urlaub mit Hund am Lago Maggiore

Auch für Urlaub mit Hund am Lago Maggiore ist Lakeview gut eingerichtet. In den Standard-Mobilheimen, in den Ferienwohnungen und auf den Stellplätzen sind Hunde willkommen. Auch die beiden neuen Standard-Mobilheime sind damit eine Option für Gäste mit Hund. Am Privatstrand und im See dürfen Hunde dabei sein. Auf dem Gelände gibt es eine kostenlose Hundedusche, Kotbeutel liegen an der Rezeption bereit.

Für Urlaub mit Hund in Cannobio spricht auch die Umgebung: Spaziergänge an der Seepromenade, Wanderwege ins Valle Cannobina und ein Tierarzt im Ort machen den Aufenthalt mit Vierbeiner entspannt. Die Premium-Mobilehomes bleiben dagegen bewusst tierfrei, damit auch Allergiker ein passendes Mobilehome am Lago Maggiore finden.

Urlaub direkt am See in Cannobio

Lakeview Cannobio liegt am Westufer des Lago Maggiore, direkt an einem Naturschutzgebiet und nur wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Neben Mobilheimen bietet das Resort Ferienwohnungen und Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte. Zum Angebot gehören ein Restaurant mit Bar, ein Brötchenservice sowie der Verleih von SUPs, Kajaks, Tretbooten und Motorbooten. Weit übr die Grenzen Italiens bekannt ist die Lakeview Cannobio eFoil Schule für besonders rasanten und gleichzeitig umweltfreundlichen Wassersport. Wer mit dem eigenen Boot anreist, kann eine Boje mieten.

Die Altstadt von Cannobio mit ihrer Seepromenade, der Sonntagsmarkt und Ausflugsziele wie das Valle Cannobina, Locarno und Ascona liegen in der Nähe. Die Saison dauert jeweils von Mitte März bis Anfang November.

Buchungsstart am 1. Dezember 2026

Die neuen Mobilehomes für die Saison 2027 sind ab dem 1. Dezember 2026 auf der Webseite von Lakeview Cannobio buchbar. Stammgäste erhalten einige Tage früher Zugang und können sich ihr Mobilheim vor dem allgemeinen Buchungsstart sichern

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lakeview Cannobio SRL

Frau Marica Bergamaschi

Via Umberto I 2/b

28822 Cannobio

Italien

fon ..: 0323739647

web ..: https://lakeview.eu

email : info@lakeview.eu

Lakeview Cannobio Camping & Resort liegt in Cannobio am Westufer des Lago Maggiore, direkt an einem Naturschutzgebiet und am eigenen, rund 300 Meter langen Privatstrand. Das Resort, früher Camping Bosco, bietet Mobilheime, Premium-Mobilehomes, Ferienwohnungen und Stellplätze, dazu ein Restaurant mit Bar sowie einen Boots- und SUP-Verleih. Hunde sind in den Standard-Mobilheimen, Ferienwohnungen und auf den Stellplätzen willkommen. Geöffnet ist von Mitte März bis Anfang November.

Pressekontakt:

Lakeview Cannobio SRL

Frau Marica Bergamaschi

Via Umberto I 2/b

28822 Cannobio

fon ..: 0323739647

email : info@lakeview.eu

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