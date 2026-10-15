Technischen Support auslagern: Wie Unternehmen First- und Second-Level-Support abgeben

Technischer Support bindet Fachkräfte, die im Kerngeschäft fehlen. gevekom übernimmt First- und Second-Level-Support mit Ticketing, Eskalationslogik und klaren Servicelevels.

Dresden, im Oktober 2026. Technischer Support hat eine unangenehme Eigenschaft: Er ist unverzichtbar, bindet aber genau die Fachkräfte, die im Kerngeschäft am dringendsten gebraucht werden. Wer Softwareentwickler oder Technikerinnen Support-Tickets abarbeiten lässt, bezahlt teure Spezialisten für Aufgaben, die zu großen Teilen standardisierbar sind. Das Auslagern des technischen Supports setzt genau hier an, ohne dass die Qualität der Hilfe darunter leiden muss.

Entscheidend ist das Verständnis der Support-Ebenen. Der First-Level-Support nimmt Anfragen an, klärt häufige Probleme und dokumentiert sie. Der Second-Level-Support übernimmt die anspruchsvolleren Fälle. Nur die wirklich komplexen Themen erreichen die interne Fachabteilung als dritte Ebene. Ein guter Dienstleister deckt die ersten beiden Ebenen zuverlässig ab und entlastet damit die knappste Ressource im Unternehmen.

Der First Level entscheidet über die Entlastung

Der größte Hebel liegt im First-Level-Support. Ein erheblicher Teil aller technischen Anfragen betrifft immer wiederkehrende Themen: Zugangsprobleme, Standardeinstellungen, bekannte Fehlerbilder. Werden diese zuverlässig auf der ersten Ebene gelöst, erreicht die Fachabteilung nur noch das, was wirklich Spezialwissen verlangt. gevekom übernimmt nach eigenen Angaben Support-Chats, Ticketing und E-Mail-Kontakt und lässt sich in die bestehenden Systeme des Auftraggebers einbinden.

Unterstützt wird das durch KI-Werkzeuge. Ein Assistenzsystem, das Anfragen in Echtzeit auswertet und passende Lösungsvorschläge einblendet, erhöht die Erstlösungsquote und verkürzt die Bearbeitungszeit. Für den technischen Support bedeutet das, dass auch neue Mitarbeitende schneller sichere Auskünfte geben können.

Klare Servicelevels statt vager Zusagen

Technischer Support lebt von Verlässlichkeit. Wie schnell wird auf ein Ticket reagiert, in welcher Frist ist ein Problem gelöst, wie werden Eskalationen behandelt? Diese Fragen gehören in ein Service Level Agreement, also eine verbindliche Vereinbarung über Reaktions- und Lösungszeiten. Ein professioneller Dienstleister arbeitet mit solchen messbaren Zusagen und weist ihre Einhaltung nach, statt sich auf allgemeine Qualitätsversprechen zu berufen.

Hier zahlt sich eine automatisierte Qualitätssicherung aus. Werden Vorgänge vollständig statt stichprobenhaft ausgewertet, lassen sich Servicelevels lückenlos belegen und Schwachstellen früh erkennen. gevekom setzt nach eigenen Angaben Werkzeuge ein, die Kontakte vollautomatisch auf Qualität und Schlüsselbegriffe prüfen.

Eskalation ist eine Frage der Organisation

Der heikelste Punkt beim ausgelagerten Support ist die Übergabe komplexer Fälle. Ein Ticket, das die zweite Ebene nicht lösen kann, muss sauber und mit vollständiger Historie an die interne Fachabteilung übergehen. Fehlt diese geordnete Eskalation, entstehen Doppelarbeit und Informationsverlust. Ein Dienstleister, der First- und Second-Level zusammen abdeckt und in den Systemen des Auftraggebers arbeitet, hält die Vorgangshistorie durchgängig und macht die Übergabe nachvollziehbar.

Vier Kriterien für den Support-Partner

Unternehmen, die ihren technischen Support auslagern möchten, sollten Anbieter entlang dieser Punkte prüfen:

1. Ebenenabdeckung: Deckt der Dienstleister First- und Second-Level ab, und wie ist die Eskalation zur internen Fachabteilung geregelt?

2. Systemintegration: Arbeitet der Anbieter in den Ticketing- und Support-Systemen des Auftraggebers, oder entstehen Datenbrüche?

3. Servicelevels: Werden Reaktions- und Lösungszeiten verbindlich vereinbart und ihre Einhaltung nachgewiesen?

4. KI-Unterstützung: Werden Assistenzsysteme genutzt, um Erstlösungsquote und Bearbeitungszeit messbar zu verbessern?

gevekom stellt für die Vorauswahl einen Lösungskonfigurator bereit, über den Interessenten den benötigten Leistungsumfang zusammenstellen können, bevor das erste Gespräch stattfindet.

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Der Contact-Center-Dienstleister gevekom wurde 2006 gegründet. Heute gehört er zu den Top Ten Callcentern in Deutschland (Quelle: Top Multichannel Contactcenter Ranking 2026, HighText Verlag). Seit vielen Jahren wird gevekom regelmäßig für seinen Fokus auf die Mitarbeitenden und als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet. Credo: Your better place to work – „Wir glauben daran, dass glückliche Mitarbeitende den besten Job machen“. Jahresumsatz der gevekom-Gruppe 2025, inklusive hey contact heroes: 81,43 Mio. Euro (Vorjahr: 80,32 Mio. Euro); Mitarbeiter 01/2026: 2.500 (+/- 0 %), Seats gesamt: 2.700. gevekom bietet Kundenservice in 40 Sprachen; Standorte in Berlin, Dresden, Leipzig, Frankfurt/Main, Neubrandenburg, Chemnitz, Serbien (Belgrad), Spanien (Palma de Mallorca), Bulgarien (Burgas, Varna), Bosnien und Herzegowina (Sarajevo), Nordmazedonien (Skopje), Tunesien (Tunis). Gesellschafter: Roman Molch (Geschäftsführung), Wolfram Gürlich. Referenzen (auf Anfrage): Dax-Unternehmen und umsatzstarke E-Commerce-Shops. Branchen: Handel/E-Commerce, Gesundheit, Tourismus, Automotive, Verlage, Transport/Logistik, Personennah- und Fernverkehr, Energie/EVU, Banken/Finanzdienstleister, öffentliche Hand. www.gevekom.com

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