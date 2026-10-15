TOP INTERNATIONAL Hotels startet nächste internationale Wachstumsphase

Elf neue Partnerhotels stärken das Netzwerk der Marke von Grand Metropolitan Hotels in Deutschland, dem Nahen Osten, Afrika und Zentralasien.

Mit den Neuzugängen in sechs Ländern baut die zur Grand Metropolitan Hotels Gruppe gehörende Hotelkooperation TOP INTERNATIONAL Hotels ihre Präsenz in Deutschland, dem Nahen Osten, Afrika und Zentralasien gezielt aus. Fünf neue Häuser kommen aus Deutschland, zwei aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie jeweils eines aus Katar, Usbekistan, Tadschikistan und Kamerun.

Die Expansion markiert zugleich den Beginn eines neuen Kapitels nach dem Tod des Unternehmensgründers Hans R. Müller im Juli 2026: Ausgehend von seiner traditionell starken Position in Deutschland und Europa richtet TOP INTERNATIONAL Hotels sein Netzwerk zunehmend internationaler aus und erschliesst neue Märkte für unabhängige Hotels. Die etablierte Hotelkooperation aus Düsseldorf ist seit Januar 2025 Teil der Grand Metropolitan Hotels. Mit dem Einstieg bei TOP INTERNATIONAL Hotels hat das Unternehmen seine Aktivitäten im Bereich Hotel-Affiliation gezielt erweitert und damit die Grundlage für den weiteren globalen Ausbau der Marke geschaffen. Darüber hinaus wird unabhängigen Hotels somit der Zugang zu weltweiter Distribution, Technologie und Vermarktung erleichtert.

„TOP INTERNATIONAL wurde mit der Überzeugung aufgebaut, dass Unabhängigkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit kein Widerspruch sein müssen. Genau diesen Gedanken führen wir weiter“, so Marcus J. Klar, CEO von TOP INTERNATIONAL Hotels. „Unsere neuen Partner in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und Zentralasien zeigen, dass der Bedarf an einer internationalen Plattform für individuelle Hotels deutlich über die traditionellen Märkte hinausgeht. Wir wollen daher diesen Weg konsequent weitergehen und TOP INTERNATIONAL als flexible Alternative zu klassischen Ketten- und Franchise-Modellen weiterentwickeln.“

Die aktuelle Expansion steht zugleich für die Fortführung des von Hans R. Müller geprägten Geschäftsmodells. Der Gründer verfolgte von Beginn an die Idee, dass privat geführte und unabhängige Hotels ihre Eigenständigkeit bewahren und dennoch von den Vorteilen eines internationalen Netzwerks profitieren können. Mehr als vier Jahrzehnte später bildet dieser Ansatz weiterhin die Grundlage der Kooperation – allerdings unter deutlich veränderten Marktbedingungen und mit einer zunehmend globalen Ausrichtung.

Martin R. Smura, Founder & Chairman der Grand Metropolitan Hotels, fügt hinzu: „Internationale Distribution bedeutet heute weit mehr, als ein Hotel auf möglichst vielen Plattformen sichtbar zu machen. Es geht darum, die richtigen Märkte und Kanäle zu identifizieren, technische Schnittstellen effizient zu nutzen und daraus tatsächlich zusätzliche Nachfrage und Buchungen zu generieren. Genau hier liegt die Stärke eines internationalen Affiliation-Modells: Das Hotel bleibt individuell, kann aber im Vertrieb auf Strukturen zurückgreifen, die es alleine nur mit erheblichem Aufwand aufbauen könnte.“

Trotz der zunehmenden Internationalisierung bleibt Deutschland für TOP INTERNATIONAL Hotels ein Kernmarkt. Fünf der elf neuen Partnerhotels stammen aus Deutschland: das Seehotel Maria Laach, der Gastflügel der Abtei in Maria Laach, das Ocean Pearl Hotel in Frankfurt, das Bildungshaus Neckarelz in Mosbach sowie das Chester Hotel in Heidelberg.

TOP INTERNATIONAL Hotels wurde 1982 von Hans R. Müller in Düsseldorf gegründet und gehört heute zur Grand Metropolitan Hotels Gruppe. Die Hotelkooperation unterstützt unabhängige und individuell geführte Hotels bei der weltweiten Distribution, Technologie, Vertrieb und Vermarktung. Das Modell ermöglicht den angeschlossenen Häusern den Zugang zu Buchungs- und Reservierungssystemen sowie weiteren Vertriebs- und Marketingkanälen, ohne deren individuelle Positionierung und unternehmerische Eigenständigkeit aufzugeben.

Quelle Bild: TOP INTERNATIONAL Hotels.

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Grand Metropolitan Hotels ist eine international tätige Hotelmanagement- und Markengruppe mit einem Asset-Light-Geschäftsmodell. Die Gruppe bietet Hotelinvestoren und Eigentümern Leistungen in den Bereichen Branding, Hotelmanagement, Franchise und Affiliation sowie digitale Lösungen für den Hotelbetrieb. Zum Portfolio gehören unter anderem TOP INTERNATIONAL Hotels, Voile d’Or Hotels & Resorts, Signature Hotels, Park Avenue Hotels sowie Grand Metropolitan Hotels, Private Selection Hotels und weitere Marken und Beteiligungen. Die Grand Metropolitan Hotels Group ist im Besitz der Smura-Familienholding.

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