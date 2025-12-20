Immobilienverkauf in Essen: So erzielen Sie mit der richtigen Aufbereitung den maximalen Preis

Top verkauft nur, wer top vorbereitet: Immobilienexperte Christian Gottschling zeigt, wie Verkäufer in Essen mit der richtigen Aufbereitung bis zu 15 % mehr erzielen – inkl. Checkliste zum Download.

Essen, Dezember 2025 – In Zeiten eines anspruchsvollen Immobilienmarkts reicht es nicht mehr aus, ein Verkaufsinserat zu veröffentlichen und auf Anfragen zu warten. Wer seine Immobilie in Essen erfolgreich vermarkten möchte, muss sie perfekt in Szene setzen – digital wie analog. Das weiß auch Christian Gottschling, Immobilienmakler aus Essen mit über 19 Jahren Markterfahrung:

„Die richtige Aufbereitung entscheidet heute über den Preis, die Nachfrage – und darüber, ob eine Immobilie überhaupt verkauft wird.“

Top vorbereitet ist halb verkauft

Ein gepflegtes, zielgruppengerecht inszeniertes Haus oder eine stilvoll präsentierte Wohnung erzeugt bei Kaufinteressierten nicht nur Emotionen, sondern auch Handlungsdruck – im besten Fall bis zur Kaufentscheidung.

„Unsere Erfahrung zeigt: Eine gut vorbereitete Immobilie kann bis zu 15 % über dem Durchschnittspreis verkauft werden“, so der Immobilien-Experte aus Essen

Die Gottschling Immobilien GmbH stellt Eigentümer:innen in Essen jetzt eine kostenlose Checkliste zur Immobilienaufbereitung zur Verfügung – ein praxisnahes Werkzeug, um das Objekt optimal zu präsentieren und keine Details zu vergessen.

Die 5 Erfolgsfaktoren für eine starke Immobilienpräsentation

1. Zielgruppenorientierte Darstellung

Ob Familie, Berufspendler oder Investor – jede Käufergruppe hat andere Erwartungen.

„Wer seine Immobilie auf die Zielgruppe abstimmt, gewinnt sofort an Relevanz“, betont Gottschling und zeigt eine Kurve nach oben.

Das bedeutet: Familien überzeugt man mit Garten und Wohnfläche, Kapitalanleger mit Mietpotenzial und Instandhaltungsnachweisen.

2. Kleine Reparaturen, große Wirkung

Lose Türgriffe, beschädigte Fliesen oder vergilbte Wände? Für Kaufinteressenten sind das Alarmzeichen.

„Diese Details kosten wenig – der Gewinn liegt aber im ersten Eindruck“, erklärt der Immobilienmakler.

3. Professionelle Fotos statt Schnappschüsse

Licht, Winkel, Timing – hochwertige Immobilienfotos sind kein Zufall.

„Ein Foto entscheidet in Sekunden, ob jemand klickt oder weiter scrollt – das unterschätzen viele Verkäufer“, so Gottschling.

Ein professionelles Fotoshooting hebt die Stärken der Immobilie hervor und steigert die Klickzahlen auf Portalen nachweislich.

4. Lückenlose Unterlagen

Ob Energieausweis, Grundriss, Grundbuchauszug oder Sanierungsnachweise – vollständige Unterlagen schaffen Vertrauen und verkürzen die Verkaufsdauer.

„Ordnung in den Dokumenten ist stille Verkaufspsychologie – sie signalisiert: Hier stimmt alles“, sagt Gottschling.

5. Emotion durch Atmosphäre

Persönliche Gegenstände raus, neutrale Farben rein, Licht an. Die Inszenierung einer Immobilie muss Raum für Vorstellungskraft lassen.

„Käufer müssen sich sofort vorstellen können, wie es ist, hier zu wohnen – das ist Magie, die wir bewusst erzeugen“, so der Essener Makler.

Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist

Trotz Marktsättigung und Zinswende: Immobilien in Essen sind gefragt – wenn sie überzeugend präsentiert werden.

„Verkaufen ist kein Glück, sondern Ergebnis gezielter Vorbereitung“, sagt Christian Gottschling.

Mit der richtigen Strategie, emotionaler Ansprache und professioneller Präsentation wird aus einem Immobilienangebot ein Top-Listing.

Fazit: Die Aufbereitung entscheidet – nicht der Zufall

Immobilienverkauf ist heute mehr als Quadratmeter und Lage. Es ist Storytelling, Markenbildung und Zielgruppenansprache zugleich. Wer das versteht, verkauft besser. Wer das konsequent umsetzt, verkauft schneller – und zu besseren Konditionen.

