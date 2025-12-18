Ein starkes Exposé entscheidet: So gelingt der Immobilienverkauf in Essen

Ein gelungenes Exposé ist der Schlüssel zum erfolgreichen Immobilienverkauf in Essen. Immobilienexperte Christian Gottschling erklärt, worauf es wirklich ankommt – inkl. kostenloser Checkliste.

Ob charmantes Altbaujuwel oder moderne Eigentumswohnung: Wer seine Immobilie in Essen verkaufen will, braucht mehr als nur schöne Bilder. Ein überzeugendes Immobilienexposé ist das Aushängeschild jedes Verkaufs und entscheidend für den ersten Eindruck bei Kaufinteressierten. Christian Gottschling, Immobilienmakler aus Essen, weiß: „In einem dynamischen Markt wie Essen kann ein durchdachtes Exposé den Unterschied zwischen einem schnellen Abschluss und monatelanger Vermarktung ausmachen.“

Das Exposé als zentrales Verkaufsinstrument

Ein Exposé ist weit mehr als eine Objektbeschreibung – es ist das erste Verkaufstool. Es bündelt alle relevanten Informationen, weckt Interesse und schafft Vertrauen. Besonders in Essen, wo das Angebot an Wohnraum ebenso vielfältig wie umkämpft ist, müssen Immobilienbesitzer ihre Objekte überzeugend präsentieren.

„Ein gutes Exposé enthält nicht nur Fakten wie Baujahr, Sanierungen oder Grundrisse – es erzählt eine Geschichte, in der sich der Käufer wiederfinden kann“, so der Immobilien-Experte aus Holsterhausen.

Diese Inhalte dürfen in keinem Exposé fehlen

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

o Baujahr & Bauweise

o Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

o Wohn- und Nutzflächen, Zimmeranzahl

o Marktkonformer Angebotspreis

o Detaillierte Lagebeschreibung

Gerade die Lage ist in Essen ein Schlüsselkriterium: Nähe zu Schulen, Nahverkehr, Einkaufsmöglichkeiten oder Freizeitangeboten kann für viele Käufer kaufentscheidend sein.

„Wer diese Punkte nicht konkret anspricht, riskiert, gute Interessenten direkt zu verlieren“, betont der Essener Immobilienexperte.

Preisgestaltung mit Fingerspitzengefühl

Die Kunst liegt darin, den Angebotspreis realistisch und marktorientiert anzusetzen. Zu hohe Preise schrecken ab, zu niedrige wecken Misstrauen.

„Wir empfehlen immer eine fundierte Marktanalyse, um den richtigen Preisrahmen festzulegen – damit das Exposé nicht nur attraktiv, sondern auch glaubwürdig ist“, erklärt Gottschling.

Digitale Sichtbarkeit als Erfolgsfaktor

Ein weiterer Erfolgsfaktor: die digitale Verfügbarkeit.

„Unsere Exposés sind jederzeit online abrufbar – rund um die Uhr, auf allen Endgeräten. Das erhöht die Reichweite enorm und entspricht den Erwartungen moderner Käufer“, so Gottschling.

Die perfekte Checkliste für Eigentümer

Für Eigentümer, die ihr Exposé selbst erstellen oder optimieren wollen, bietet Gottschling Immobilien GmbH eine praktische Unterstützung: eine kostenlose digitale Checkliste, die alle entscheidenden Punkte abdeckt.

Jetzt kostenlos herunterladen unter: www.essenmakler.de/ein-gutes-immobilienexpose-erstellen-die-checkliste-fuer-essen?

Fazit: Besser vorbereitet verkaufen

Ein professionelles Immobilienexposé ist nicht nur gesetzliche Pflicht – es ist das zentrale Werkzeug, um potenzielle Käufer emotional wie rational zu überzeugen. Die Erfahrung zeigt: Wer gut vorbereitet ist, verkauft nicht nur schneller, sondern oft auch zum besseren Preis.

Mit ihrer umfassenden Marktkenntnis und persönlicher Betreuung begleitet die Gottschling Immobilien GmbH Eigentümer in Essen zuverlässig durch den gesamten Verkaufsprozess – von der Exposé-Erstellung bis zur finalen Übergabe.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gottschling Immobilien GmbH

Herr Christian Gottschling

Gemarkenstr. 1

45147 Essen

Deutschland

fon ..: +4920145875433

web ..: https://www.essenmakler.de

email : hallo@essenmakler.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Weitere Pressemeldungen und Kontakt finden Sie unter https://www.essenmakler.de/presse/

Pressekontakt:

Gottschling Immobilien GmbH

Frau Silke Müller

Gemarkenstr. 1

45147 Essen

fon ..: +4920145875433

web ..: https://www.essenmakler.de

email : hallo@essenmakler.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.