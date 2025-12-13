Baumesse Essen 2026: Immobilienbewertung in 10 Minuten – kostenlos am Stand von Gottschling Immobilien

Kostenlose Immobilienbewertung in 10 Minuten, Steuern sparen & exklusive Vorträge – besuchen Sie Gottschling Immobilien auf der Baumesse Essen 2026. Jetzt Freikarte sichern!

Essen, Dezember 2025 – Vom 9. bis 11. Januar 2026 verwandelt sich die Baumesse Essen in einen echten Mehrwert-Treffpunkt für Immobilienbesitzer, Investoren und Verkaufsinteressierte. Der Essener Immobilienexperte Gottschling Immobilien GmbH präsentiert in Halle 8, Stand 410 ein einzigartiges Messeangebot mit kostenloser Immobilienbewertung, einem Steuer-Special für Kapitalanleger sowie Live-Vorträgen zum privaten Immobilienverkauf.

Highlight 1: Kostenlose Immobilienbewertung in nur 10 Minuten

Besucher erfahren direkt vor Ort den aktuellen Marktwert ihrer Immobilie – schnell, fundiert und ohne Verpflichtung.

„Viele Eigentümer unterschätzen das Potenzial ihrer Immobilie – mit unserer Schnellbewertung bringen wir in wenigen Minuten Klarheit“, erklärt Christian Gottschling, Geschäftsführer der Gottschling Immobilien GmbH.

Was wird benötigt? Lediglich Adresse, Größe und Baujahr – mehr nicht. Das Ergebnis gibt es direkt am Stand.

Highlight 2: Steuerlast reduzieren – Vermögen aufbauen

Beim exklusiven Steuer-Special erfahren Interessierte, wie sie durch gezielte Investitionen in geförderte Immobilien Steuern sparen und gleichzeitig Vermögen aufbauen – ohne Verwaltungsaufwand.

„Wer über 60.000 EUR im Jahr versteuert, kann von diesem Modell massiv profitieren“, so Gottschling. Vor Ort werden konkrete Beispiele durchgerechnet.

Highlight 3: Live-Vorträge – Fehler vermeiden, Maximalpreis erzielen

An allen drei Messetagen finden Fachvorträge statt – mit Praxiswissen direkt vom Experten:

Vortragstermine (Vortragsraum Halle 8):

o Fr., 09.01.2026, 15:00 Uhr

o Sa., 10.01.2026, 12:00 Uhr

o So., 11.01.2026, 11:00 Uhr

Themen u. a.:

o Die häufigsten Fehler beim privaten Immobilienverkauf

o Verkaufszeitpunkt & Preisstrategie im Essener Markt

o Steuerfallen & Spekulationsfristen richtig einschätzen

o Makler oder Privatverkauf? Eine objektive Kosten-Nutzen-Rechnung

Jetzt Freikarte sichern – Eintritt kostenlos

Der Eintritt zur Messe ist mit der kostenlosen Gottschling-Freikarte für alle Besucher möglich.

– Gültig an allen 3 Tagen

– Übertragbar & unbegrenzt nutzbar

– Keine Anmeldung nötig

Download unter: www.essenmakler.de/baumesse-essen-immobilienbewertung-steuern-sparen?

Warum sich der Besuch lohnt

Neben den drei Hauptangeboten erwartet Besucher am Stand:

– Persönliche Beratung durch das Gottschling-Expertenteam

– Ratgeber & Checklisten zum Mitnehmen

– Kaffee, Tee & Erfrischungen gratis

– Exklusive Messekonditionen für Dienstleistungen

– Networking mit Immobilienprofis aus der Region

Zielgruppe

Das Angebot richtet sich an:

– Eigentümer und Verkaufsinteressierte in Essen & Umgebung

– Kapitalanleger mit Fokus auf steueroptimierte Immobilien

– Erbengemeinschaften und Sanierer

– Gutverdiener mit Steuerlast

– Messebesucher, die sich über Immobilienverkauf & -bewertung informieren wollen

Veranstaltungsdetails auf einen Blick

– Event: Baumesse Essen 2026

– Datum: 09.-11. Januar 2026

– Uhrzeit: Täglich 10:00-18:00 Uhr

– Ort: Messe Essen, Messeplatz 1, 45131 Essen

– Stand: Halle 8, Stand 410

– Eintritt: Kostenlos mit Freikarte

Über Gottschling Immobilien GmbH

– 220+ erfolgreiche Verkäufe

– 4.000+ verwaltete Wohneinheiten im Ruhrgebiet

– Seit 2006 am Markt

– Top 5 Hausverwaltung im Ruhrgebiet

– Bekannt aus RTL, SAT.1, WAZ & Focus „Top Makler“

– Podcast & YouTube: „Irgendwas mit Immobilien“

