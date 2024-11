Im Traumresort Nova Maldives startet 2025 vegan und gesund

Die maledivische Oase setzt auf vegan und alkoholfrei!

Immer mehr Menschen starten im Rahmen von „Dry January“ und „Veganuary“ gesund ins neue Jahr. Für 2025 wird erwartet, dass weltweit sogar rund 25 Millionen Menschen dem Veganuary-Trend folgen.

Nova Maldives lädt daher ein, das neue Jahr mit einer gesunden und genussvollen Reise zu beginnen und bietet dafür ab Januar 2025 noch mehr pflanzliche Gerichte und kreative alkoholfreie Getränke, die das maledivische Lebensgefühl widerspiegeln. Mocktail-Workshops mit dem Nova-Mixologen ergänzen dabei das vielfältige Angebot.

Von gesunden veganen Gerichten im Soul Kitchen Restaurant bis hin zu erfrischenden Signature-Mocktails an der Wink Bar offeriert Nova Maldives im Januar & Februar eine reichhaltige Auswahl an gesunden und veganen Speisen und alkoholfreien Getränken Zu den Highlights zählen das maledivische Kokosnuss-Gemüse-Curry und der Kopee Faiy Salat, die mit lokalen und nachhaltig bezogenen Zutaten ein Stück Inselkultur auf den Teller bringen. Zu den neuen Mocktails zählen Kreationen wie der Solis Sunset Cooler und der Cucumber Basil Fizz.

Die Küche der Malediven lädt zu kulinarischen Entdeckungen ein. Mit diesen Rezepten lassen sich die authentischen Inselgerichte einfach zu Hause zubereiten – ideal, um neue Geschmacksrichtungen zu erkunden.

Gegrillter Auberginen- und Tomatentürmchen mit Kräuterpesto

Ein weiteres besonderes Gericht ist der gegrillte Auberginen- und Tomatentürmchen. Es kombiniert die herzhaften Aromen von gegrilltem Gemüse mit einem hausgemachten Kräuterpesto aus Koriander und Basilikum. Knusprige, frittierte Brotfruchtscheiben als Garnitur verleihen dem Gericht zusätzlichen Biss und machen es zu einer nahrhaften Wahl für Veganuary.

Erfrischende Getränke für das perfekte kulinarische Erlebnis

Um das Genusserlebnis im Januar 2025 abzurunden, hat Nova zwei spezielle alkoholfreie Signature-Drinks kreiert:

Solis Sunset Cooler

Eine tropische Mischung aus Passionsfruchtsaft, frischem Limettensaft und Kokoswasser, abgerundet mit Soda für einen spritzigen Abschluss.

Cucumber Basil Fizz

Ein belebendes Getränk aus frischem Gurken- und Zitronensaft, verfeinert mit Basilikumsirup, das mit seiner leichten und frischen Note begeistert.

Diese Mocktails bringen die Aromen der Malediven ins Glas und ergänzen die kulinarische Vielfalt des Resorts auf ideale Weise.

Gesundheit und Tradition im Fokus

„Bei Nova ist es unser Ziel, authentische maledivische Küche zu präsentieren, die reich an frischen, pflanzlichen Zutaten ist“, erklärt Abdulla Aboobakuru, General Manager von Nova. „Mit dem wachsenden globalen Trend zu bewusster Ernährung und gesundheitsorientierten Entscheidungen heben unsere neuen Rezepte nicht nur lokale Produkte wie Kokosnüsse, Gewürze und tropische Früchte hervor, sondern sprechen auch diejenigen an, die nach nachhaltigen und nährstoffreichen Speiseoptionen suchen.“

Nova lädt dazu ein, Natur, Gesundheit und Genuss zu verbinden – dort, wo der Indische Ozean auf kreative Küche trifft, für ein unvergessliches Jahr 2025.

Mehr Informationen zum Nova Maldives unter: nova-maldives.com

Gegrillte Auberginen- und Tomaten-Türmchen mit Kräuterpesto

Zutaten:

* 1 große Aubergine, in Scheiben geschnitten

* 2 große Tomaten, in Scheiben geschnitten

* 1/4 Tasse frische Basilikumblätter

* 1/4 Tasse frischer Koriander

* 2 EL Olivenöl

* 1 EL Zitronensaft

* 1 Knoblauchzehe, gehackt

* 1 dünn geschnittene Brotfrucht

* Salz und Pfeffer nach Geschmack

* Olivenöl (zum Grillen)

* Microgreens zum Garnieren

Zubereitung:

* Auberginenscheiben leicht mit Olivenöl bestreichen und grillen.

* Die Auberginen etwa 2-3 Minuten pro Seite grillen, bis sie zart und leicht gebräunt sind.

* Für das Kräuterpesto Basilikum, Koriander, Olivenöl, Zitronensaft, Knoblauch, Salz und Pfeffer in einem Mixer oder einer Küchenmaschine glatt mixen.

* Gegrillte Auberginen- und Tomatenscheiben abwechselnd übereinander schichten und eine kleine Menge Kräuterpesto zwischen den Schichten verteilen.

* Dünne Brotfruchtscheiben knusprig braten und als Garnitur hinzufügen.

Etwas Olivenöl darüberträufeln und mit Microgreens garnieren.

Nova Maldives Dry January 2025 Special:

Solis Sunset Cooler

Zutaten:

* 50 ml Passionsfruchtsaft

* 30 ml frischer Limettensaft

* 20 ml Kokoswasser

* 10 ml Honigsirup

* Frische Minzblätter

* Eiswürfel

* Sodawasser

* Garnitur: Eine Scheibe Passionsfrucht und ein Minzzweig

Zubereitung:

* Frische Minzblätter in einem Shaker zerdrücken.

* Passionsfruchtsaft, Limettensaft, Kokoswasser und Honigsirup hinzufügen.

* Mit Eiswürfeln kräftig schütteln.

* Die Mischung in ein hohes Glas mit Eiswürfeln abseihen.

* Mit Sodawasser auffüllen und vorsichtig umrühren.

* Mit einer Passionsfruchtscheibe und einem Minzzweig garnieren.

Serviertipp:

Ein Highball-Glas mit einer farbenfrohen Garnitur aus Passionsfrucht und Minze verwenden, um einen lebendigen, tropischen Look zu erzeugen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nova Maldives

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: 089/35612488

web ..: https://nova-maldives.com/

email : annette.zierer@zierercom.com

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der Resort-Stern auf den Malediven. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadies für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das Spa, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein entspannter Ort zum Relaxen. Hier kann man so viel oder so wenig tun, wie man möchte: Tauchen, Schnorcheln, Fitness, Ausflüge… oder einfach unter einer Palme die Seele baumeln lassen. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS

Annette Zierer

Effnerstraße 44 – 46

81925 München

fon ..: +49-89-356 124-88

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.