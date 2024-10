Das Nova Maldives setzt auf innovatives Umweltprojekt: „Floating Nursery“ im Korallen-Krankenhaus

Korallenschutz hat im Nova Maldives die höchste Priorität.

Das Nova Maldives weitet sein Korallenschutzprogramm mit der innovativen „Floating Nursery“-Technik aus. Dank der neuen Technik kann das Team um Meeresbiologen Toby Corren den steigenden Meerestemperaturen etwas entgegensetzen und die Überlebensrate der Korallen, die zur Aufforstung des Hausriffs gepflanzt werden, steigern. Denn an den höhenverstellbaren Leinen, die dafür im Meer gespannt werden, sind die Temperaturen für die noch schwachen Korallen deutlich besser geeignet als in den Riffen selbst.

Nachdem die Korallen in den optimierten Bedingungen angewachsen sind, sind sie fit genug, in das Hausriff des Novas umgepflanzt zu werden, um dort das neue Rückgrat des Riffs zu verstärken. „Im vergangenen April bestätigte die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) eine Wiederholung des Temperaturanstiegs von 2016, und unsere Ozeane erleben derzeit ihr viertes Bleiche-Phänomen. Mit der neuen Floating Nursery-Anlage können wir direkt handeln, um die nächste Generation von Korallen zu züchten, um so den Erhalt der lebendigen Unterwasserwelt, für die die Malediven so bekannt sind, zu unterstützen.“, sagt der Nova Meeresbiologe Toby Corren.

Die „Floating Nursery“-Station im Korallen-Krankenhaus des Nova Maldives ist damit die neueste der zahlreichen Aktionen des Nova Maldives das sensible Ökosystem auf den Malediven zu bewahren. Denn im Nova Maldives können die Gäste auch selbst für den Naturschutz mit anpacken. Neben den gemeinsamen Riffreinigungen mit den Meeresbiologen ist das „Adopt a Coral“-Programm sehr gefragt. Damit schaffen sich die „Adoptiveltern“ der Korallen wirklich anhaltende Urlaubserinnerung. Denn neben dem wichtigen Beitrag des Hausriffs des Nova Maldives, werden sie über die Entwicklung „ihrer“ Koralle regelmäßig mit Fotos und Berichten auf dem Laufenden gehalten und werden so wie ganz von alleine an ihre Zeit im Nova Maldives erinnert. Gemeinsam mit der örtlichen Bevölkerung setzt sich das Nova Maldives dazu für die Wiederaufforstung von Kokospalmen ein, um der Erosion der Inseln vorzubeugen.

Mit seinem Status als „Safe Manta Tour Operator“ setzt das Nova Maldives ein Zeichen für den Schutz der majestätischen Manta-Rochen. Denn dem Nova Maldives wurde von der Natur das seltene Geschenk gemacht, dass die sanften Riesen der Ozeane das ganze Jahr in den Gewässern rund um das Nova Maldives zuhause sind. Das Nova Maldives stellt sich dieser Verantwortung bewusst und bietet so seinen Gästen unabhängig der Jahreszeit gemeinsam mit den freilebenden Mantas des Süd Ari-Atolls zu schwimmen.

Mehr Informationen zum Nova Maldives unter: nova-maldives.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nova Maldives

Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: 089/35612488

web ..: https://nova-maldives.com/

email : annette.zierer@zierercom.com

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der Resort-Stern auf den Malediven. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadies für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das Spa, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein entspannter Ort zum Relaxen. Hier kann man so viel oder so wenig tun, wie man möchte: Tauchen, Schnorcheln, Fitness, Ausflüge… oder einfach unter einer Palme die Seele baumeln lassen. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +49-89-356 124-88

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.