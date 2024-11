Eine Symphonie des Geschmacks: Kulinarisches Gastspiel im Mizu, dem Teppanyaki-Restaurant des Nova Maldives

Starkoch Kazuki Arai bietet exklusive Teepanyaki Degustations-Menüs mit Sake-Verkostung und Kochkurse vom 18. bis zum 22. Nover 2024.

Starkoch Kazuki Arai exklusive Teppanyaki Desgustations-Menüs mit Sake-Verkostung und Kochkurse vom 18. bis zum 22. November 2024

Im November lädt das Nova Maldives Liebhaber der japanischen Küche zu einem exquisiten kulinarischen Erlebnis ins Mizu ein, dem Überwasser-Teppanyaki-Restaurant des Inselresorts. Vor der Kulisse der Lagunen des Süd-Ari-Atolls erwartet die Gäste ein besonderes Dinner des renommierten japanischen Küchenchefs Kazuki Arai.

Vom 18. bis 22. November findet im Mizu eine exklusive Dinner-Reihe statt. Dabei können die Gäste die exquisiten Kompositionen und innovativen Bentoboxen mit speziell darauf abgestimmten Sake genießen und ganz in die Essenz der kulinarischen Tradition Japans eintauchen. Außerdem bietet Chefkoch Arai persönliche Kochkurse an, in denen seine Schüler die Kunst der japanischen Küche meistern lernen.

Kazuki Arai konzentriert sich in seiner Küche ganz auf die Verwendung saisonaler und lokaler Produkte aus seiner Heimat, der Präfektur Gunma. Sein innovativer Ansatz zelebriert dabei die kulinarische Traditionen Gunmas. Sein Engagement für Nachhaltigkeit und seine Leidenschaft für die kulinarischen Traditionen Japans machen seine Dinner-Events zu einem wahren Fest des Essens, der Gemeinschaft und der Kultur. Durch die stark begrenzte Anzahl an Plätzen, genießen Gäste ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit und ein besonders Essenserlebnis.

Der November im Nova steht ganz im Zeichen kulinarischer Entdeckungsreisen. Drei Tage zuvor veranstaltet das Inselresort in Zusammenarbeit mit dem Maison Taittinger ein opulentes Fünf-Gänge-Dinner, das mit exklusiven Jahrgängen gepaart wird und einem Glas Taittinger Brut Réserve zur Begrüßung startet.

Ein 5-Nächte-Aufenthalt vom 18. November bis zum 22. November im Nova beginnt ab 730 EUR pro Nacht für zwei Erwachsene im Doppelzimmer.

Mehr Informationen zum Nova Maldives unter: nova-maldives.com

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der Resort-Stern auf den Malediven. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadies für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das Spa, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein entspannter Ort zum Relaxen. Hier kann man so viel oder so wenig tun, wie man möchte: Tauchen, Schnorcheln, Fitness, Ausflüge… oder einfach unter einer Palme die Seele baumeln lassen. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

