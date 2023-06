Holzprodukte im Garten: Entspannung pur

Im hektischen Alltag suchen viele Menschen nach einem Ort der Ruhe und Entspannung. Der eigene Garten bietet dafür die perfekte Möglichkeit, vor allem mit Gartenprodukten aus Holz.

Der eigene Garten ist die ideale Chance, der Natur näher zu sein und sich eine kleine grüne Oase zu schaffen, zur Erholung, Entspannung und vor allem, um den Kindern den Zugang zu Natur und Bewegung zu ermöglichen. Bei der Gestaltung des Gartens spielt die Wahl der richtigen Materialien eine entscheidende Rolle. Während Kunststoffprodukte in der heutigen Zeit allgegenwärtig sind, gewinnt das Naturmaterial Holz immer mehr an Bedeutung – und das aus gutem Grund.

Holzprodukte im Garten strahlen eine einzigartige Natürlichkeit aus. Sie fügen sich harmonisch in die grüne Umgebung ein und verleihen dem Außenbereich eine warme und einladende Atmosphäre. Im Vergleich zu Kunststoffprodukten wirken sie natürlicher und authentischer, was die Ästhetik des Gartens deutlich aufwertet.

Ein Hersteller, der sich auf hochwertige Holzprodukte für den Garten spezialisiert hat, ist ISIDOR. Mit einer breiten Palette von Produkten wie Spieltürmen, Gartensaunen und Grillkotas bietet ISIDOR eine vielfältige Auswahl an Gartenprodukten, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind. Die ISIDOR Produkte aus Holz sind mit großer Liebe zum Detail gefertigt. Dadurch erhalten sie eine einzigartige Qualität, die in der Massenproduktion von Kunststoffprodukten oft verloren geht.

Holzprodukte haben den Vorteil einer natürlichen Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen. Mit der richtigen Pflege und Behandlung können sie jahrelang verwendet werden und behalten dabei ihre natürliche Schönheit. Im Gegensatz dazu können Kunststoffprodukte durch UV-Strahlen und andere Umwelteinflüsse schneller verblassen und an Attraktivität verlieren.

Darüber hinaus ist Holz ein nachhaltiger Werkstoff, der zur CO2-Bindung beiträgt und somit einen positiven Einfluss auf die Umwelt hat. ISIDOR legt großen Wert auf eine verantwortungsvolle Holzwirtschaft und verwendet ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Mehr zu ISIDOR sowie zu den Holzprodukten Made in Germany erfahren Interessierte unter www.isidor.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : info@isidor.eu

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Gartensaunen.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

