JPA Fördertechnik – Pionier in Sachen Fördertechnik

Die Fördertechnik-Branche ist bekannt für ihre kontinuierlichen Innovationen und Fortschritte. Erfahren Sie die neuesten Entwicklungen aus Österreich.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1971 hat sich die Firma JPA Fördertechnik mit Sitz im malerischen Pinsdorf, Österreich, auf die Entwicklung spezieller Technologien zur Förderung schwerfließender Güter wie Silos, Hackschnitzel und Pellets spezialisiert. Das breite Sortiment des Unternehmens umfasst verschiedene Konstruktionen wie Schrägschnecken, Pelletförderer, Silofräsen und Raumaustragungsanlagen. Dabei geht das innovative Unternehmen stets mit der Zeit und überrascht in regelmäßigen Abständen mit neuen Entwicklungen aus dem Bereich der Fördertechnik. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen kontinuierlich an neuen Produkten zur Beförderung von Hackschnitzeln oder Pellets, wie beispielsweise Senkrechtförderschnecken, Hakgutschleudern und Armaustragungen.

Besonders bahnbrechend ist die spezielle Anlage zur Siloaustragung für Kleinsilos, die eine Pendelschnecke verwendet. Hierbei transportiert eine schräg rundum laufende Stachelwalze das Material zur Mitte des Silos. Anschließend sorgt ein innovativer Verteilerstern durch sanftes Rühren für eine gleichmäßige Verteilung des Materials zum Ausgang. Ein Sonder-Kreuzgelenk treibt die Stachelwalze an, während Antriebsflügel an einem zentrierten Stützring abrollen. Diese Konstruktion stellt eine Sensation unter den zahlreichen Innovationen des Unternehmens dar.

Neben seinen innovativen Lösungen zeichnet sich JPA Fördertechnik durch seinen erstklassigen Kundenservice aus. Jede Kundenanfrage wird sorgfältig analysiert, und es wird eine maßgeschneiderte Fördertechnik Lösung entwickelt. Nach einem ersten Entwurf erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden, um ihre Bedürfnisse vollständig zu verstehen, bevor das endgültige Produkt intern produziert wird. Auf diese Weise hat das Unternehmen bereits neue Wege beschritten und Lösungen gefunden, wo bisher keine existierten. Dies gilt für alle Branchen, in denen Schüttgut befördert werden muss, sei es zur Automatisierung oder zur Optimierung bestehender Prozesse. JPA Fördertechnik ist der Experte auf diesem Gebiet und begeistert mit Leidenschaft und einem wissenschaftlichen Ansatz für neue Herausforderungen.

Wenn Sie mehr über das Unternehmen erfahren oder Informationen zu spezifischer Fördertechnik suchen möchten, besuchen Sie die Webseite des Experten unter www.jpa-tec.com.

JPA Fördertechnik zählt zu den ersten Unter­nehmen in Öster­reich, die sich auf die auto­ma­tische Silo­ent­lee­rung und Raum­aus­tra­gung spezial­isiert haben. Auf Basis unserer lang­jährigen Erfah­rung steht für uns heute fun­dierte Bera­tung an erster Stelle. So finden wir für unsere Kun­den die optimale Förder­lösung für ver­schie­denste schwer­fließende Schütt­güter.

JPA Fördertechnik, Ihr Experte für:

Fördertechnik Anlagen

Fördertechnik Komponenten

Engineering und Fertigung

