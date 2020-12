Schramberg/ Weißenfels/ Simmern. Kleines Glück in schweren Zeiten. Selten war ein Satz so bedeutsam wie in diesem außergewöhnlichen Coronajahr.

Sorgen und Ungewissheit bestimmen seit März bei Vielen den Alltag. Die Sehnsucht nach Sicherheit, Ruhe und einem Stück Normalität ist überall zu spüren. Besonders herausfordernd stellt sich die Situation für schwer Erkrankte dar, fielen sie in den letzten Monaten oft aus dem Fokus der Wahrnehmung.

Für die Glatthaar Keller GmbH & Co. KG sind genau diese Sorgen im 40. Jahr ihres Bestehens einmal mehr ein wichtiger Grund, ihr Credo „Spenden statt Schenken“ mit Leben zu erfüllen. Im Jubiläumsjahr spendete der Kellerbauer erneut 10.000 Euro an den „Förderverein für Tumor- und Leukämiekranke Kinder e. V.“ in Mainz. „Wir leben Respekt, Nächstenliebe und Menschlichkeit auch in einem Jahr, in dem wir alle mit ganz neuen Herausforderungen umgehen müssen und deutlich wird, wie wichtig Gesundheit für alle ist,“ unterstreicht Michael Gruben, Geschäftsführer der Glatthaar Keller GmbH & Co. KG, das Anliegen des Unternehmens.

Glatthaar Keller und den Förderverein verbindet inzwischen eine langjährige Partnerschaft. Der Verein ist Familien, die Schweres durchleben, ihren krebskranken Kindern und Geschwistern eine wichtige Stütze außerhalb des Krankenhausalltags. Mit Herzblut begleitet auch Glatthaar Keller die engagierten Mitarbeiter des Vereins.

Und so übernahm Vereinsvorstand Kai Leimig aus den Händen des Glatthaar Geschäftsführers einen weiteren Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro entgegen. Mit diesem wird gleich an zwei Stellen geholfen: „Mit der Summe unterstützen wir die Erneuerung und Optimierung des Heizsystems durch Sensorik, einer Smart-Home-Maßnahme. Denn alle Beteiligten, die den Familien zur Seite stehen, wissen, wie wichtig ein gemütlicher warmer Ort ist, an dem man sich ausruhen und Kraft tanken kann. Das zusätzlich gespendete E-Bike möge vielen Eltern Momente schaffen, in denen sie den Kopf frei bekommen und durchatmen können. Aber auch den Kindern, die durch die Behandlungen geschwächt sind, können wir mit diesem Rad ein Stück Freiheit außerhalb des Krankenhauses schenken und gemeinsame Familienausflüge in die Natur ermöglichen. Zu wissen, dass unsere finanzielle Hilfe genau dort ankommt, wo die Betroffenen sie am dringendsten benötigen, gibt auch uns immer wieder das gute Gefühl, einen Beitrag dabei zu leisten, Menschen in Ausnahmesituationen nicht allein zu lassen. Das Jahr 2020 unterstreicht einmal mehr, wie wichtig dies ist“, erläutert Michael Gruben das dauerhafte Engagement.

Kai Leimig, Vorstand Förderverein, dankte dem Glatthaar-Geschäftsführer: „In dieser außergewöhnlichen Zeit, in der durch die Pandemie nichts normal verläuft, dürfen viele Benefizaktionen zugunsten des Fördervereins und der krebskranken Kinder nicht stattfinden. Umso dankbarer sind wir für die langjährige Unterstützung durch Glatthaar Keller GmbH & Co.KG, die auch in diesem Jahr wieder eine großartige Spende für uns möglich gemacht hat. Unsere Ferienanlage in Gemünden wird hierdurch smart und der Gemütlichkeitsfaktor für die Betroffenen, die dort eine Auszeit nehmen deutlich erhöht. Mit dem zusätzlichen E-Bike haben wir gar nicht gerechnet und freuen uns sehr darüber. Als erstes von mehreren geplanten Rädern, soll hierdurch der bergige Hunsrück für die Familien nun leichter zu erkunden sein und neue Ausflugsmöglichkeiten entstehen. Nochmals ganz herzlichen Dank an Michael Gruben und Glatthaar Keller.“

Glatthaar ist seit Langem für die verschiedensten sozialen Anliegen aktiv. Über 72.000 Euro Spendensumme halfen in den vergangenen acht Jahren allein dem Förderverein für Tumor- und Leukämiekranke Kinder e.V. Mainz, um Projekte für Ausstattung und Hilfsangebote zu finanzieren.

Über glatthaar-fertigkeller

Die Firma Glatthaar wurde 1980 von Joachim Glatthaar gegründet. Seither hat sich das Unternehmen mit Stammsitz in Schramberg/ Waldmössingen (Baden – Württemberg) auf die Herstellung und den Bau von Fertigkellern und Bodenplatten spezialisiert. Das Dienstleistungsspektrum umfasst dabei auch Planungsleistungen, Statik, Erdarbeiten sowie Projektleitungen.

Die Glatthaar-Gruppe entwickelt Baulösungen für den weltweiten Einsatz auch in schwierigen Einsatzgebieten: Einzigartige Patente und Marken, wie unter anderem das geschützte AquaSafeFAST®- System oder die ThermoSafePLUS® Wand, zeichnen glatthaar-fertigkeller als das innovativste Unternehmen im Bereich Fertigkeller aus und unterstreichen die Marktführerschaft. Aktuell garantiert glatthaar für die exklusiv patentierte ThermoSafe-Wand einen verbesserten U-Wert von acht Prozent. Darüber hinaus bietet das Unternehmen in seinem Produktportfolio eine kerngedämmte Wand an, die über die herkömmliche Dämmdicke von 12 Zentimetern hinausgeht.

Ressourcenschonende Bausysteme und Abfallvermeidung durch moderne Fertigungsanlagen sowie optimale Logistik und der damit verbundene sparsame Umgang mit Energie ist im Unternehmen gelebtes Selbstverständnis. Daher zeichnen sich die Produkte aus dem Hause Glatthaar durch hohe Umweltorientierung aus. Eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet in langjährigen Kooperationen mit Instituten, Hochschulen und der Bauindustrie an der Vervollkommnung immer „intelligenterer Keller“ bis hin zu Passivhausqualität. Ausgewiesene Fachkompetenz und hohe Qualitätsmaßstäbe bei allen Produkten „Made in Germany“ brachten dem Unternehmen auch gerade deshalb zahlreiche Auszeichnungen ein: z.B. den Creativ Preis, die Wirtschaftsmedaille für herausragende wirtschaftliche Verdienste um die Wirtschaft Baden-Württembergs, TÜV-Zertifizierungen für nachweisbare Bauherrensicherheit, den Sieg im bundesweiten Wettbewerb als Deutschlands kundenorientiertester Dienstleister mit bester Weiterempfehlungsquote oder die Auszeichnung nach einem FOCUS Money – Test als fairster Fertigkellerhersteller Deutschlands!

Der Unternehmenserfolg basiert auf einer soliden Entwicklung zu einem starken, gesunden mittelständischen Familienunternehmen, das Firmengründer Joachim Glatthaar von einer Ein-Mann-Firma zum europäischen Marktführer für Fertigkeller gemeinsam mit aktuell mehr als 500 Ingenieuren, Betriebswirten, Projektleitern und hochausgebildeten Verwaltungs-, Produktions- und Montagemitarbeitern aufbaute. Eigenverantwortlichkeit und Motivation der Mitarbeiter sind wesentliches Element für den inzwischen 34 -jährigen Erfolg. Die Begeisterungsfähigkeit und hohe Identifikation der Mitarbeiter gründet sich dabei auch auf den Fakt, bei einem Markt- und Innovationsführer tätig zu sein, bei dem eine soziale Unternehmens-Leit-Kultur wesentliches Erfolgsmoment ist.

Glatthaar unterhält Niederlassungen in Österreich, Italien, England, Frankreich und der Schweiz. Glatthaar-Produkte werden nach Luxemburg, Österreich, Italien, Großbritannien, Belgien, Frankreich, in die Niederlande und die Schweiz geliefert.

Über den Förderverein für Tumor- und Leukämiekranke Kinder e.V. Mainz

Der Förderverein für Tumor- und Leukämiekranke Kinder e. V. Mainz wurde 1984 von Eltern betroffener Kinder, Pflegekräften und Ärzten gegründet und will die Situation für Familien mit krebskranken Kindern etwas erträglicher machen. Der Verein bietet psychologische Betreuung und psychosoziale Beratung auf der Kinderkrebsstation und im Elternhaus. Er finanziert Beschäftigungsangebote und verbessert damit die personelle Ausstattung auf der Station. Er sorgt mit für die Anschaffung und Finanzierung neuester medizinischer Geräte und bietet finanzielle Hilfe für betroffene Kinder und Familien in sozialen Notlagen. Ein geschaffenes Elternhaus nahe der Station ist für die Angehörigen ein Zuhause auf Zeit, damit die Kinder während der Therapie eine Bezugsperson in ihrer Nähe haben. Eine Ferienanlage in Gemünden bietet Erholungsmöglichkeiten für die ganze Familie. Der Verein veranstaltet Geschwisterkind-Aktionen, finanziert Spielsachen und Unterhaltung für die Kinder auf der Station.

