Vielseitiger Stadtteil westlich der Stadtmitte

Der Münchener Stadtteil Laim ist hauptsächlich ein Wohnviertel, doch auch Kultur und Sehenswürdigkeiten kommen hier nicht zu kurz. Charakteristisch für Laim ist, dass Einfamilienhäuser, Villenkolonien und Wohnanlagen mit teilweise gemeinnützigen mehrgeschossigen Wohnblocks nebeneinander bestehen. Laim kann mit einer guten Infrastruktur aufwarten, das Einkommen der Einwohner liegt statistisch oberhalb des bundesdeutschen Durchschnitts. Laim ist für Anleger wie auch Selbstbezieher ein interessanter Stadtteil mit vielen Gesichtern, und die Preisspanne bei Immobilien ist groß.

Immobilienpreise München Laim (durchschnittliche Angebotspreise 2020):

Häuser:

In München Laim waren am Angebotsmarkt für Häuser insgesamt 47 Objekte zu erwerben. Es handelte sich dabei um 10 Einfamilienhäuser bzw. Villen, 13 Doppelhaushälften, 17 Reihenhäuser und 7 Mehrfamilienhäuser. Bei den angebotenen Einfamilienhäusern reichten die Preise im Regelfall von etwa 1,8 – 2,2 Mio. EUR bei 160 – 180 m² Wohnfläche bis hin zu 2,4 – 2,8 Mio. EUR ab 250 m². Für Doppelhaushälften lagen die Kosten unter 100 bis 120 m² bei etwa 1 Mio. EUR, einige größere Objekte mit etwa 270 m² erreichten auch um die 2,5 Mio. EUR; einige Neubauobjekte im Bereich 120 m² lagen mit 1,5 – 1,8 Mio. EUR über dem Durchschnitt. Reihenhäuser im Bereich 100 m² bewegten sich im Schnitt bei 850.000 EUR, bei den Objekten im Bereich 150 m² wurden mittlere 1,3 Mio. EUR verlangt.

Wohnungen:

Die Zahl der Inserate für Eigentumswohnungen in Laim lag im letzten Jahr bei 325 Objekten. Was das Baujahr der Wohnungen angeht, kam ein großer Teil der Objekte aus den Jahren 1960 – 1980, der Anteil der Neubauwohnungen war relativ klein. Preislich bewegten sich Neubauwohnungen bei 10.500 EUR pro m², ansonsten kosteten Wohnungen in München Laim durchschnittlich etwa 7.500 EUR pro m². Eine Untersuchung der Angebote zeigt eine durchschnittliche 50 m² Wohnung auf einem Niveau von etwa 400.000 EUR, eine 80 m² Wohnung bei etwa 600.000 EUR. Für größere Wohnungen z. B. im Bereich 130 m² war im Schnitt mit 875.000 Mio. EUR zu rechnen.

Grundstücke:

Insgesamt standen 15 Baugrundstücke zum Verkauf. Der Durchschnittspreis lag hier bei knapp 3.000 EUR/m².

Bei den obigen Preisangaben handelt es sich stets um die durchschnittlichen Angebotspreise aus dem Jahr 2020 für München Laim. Angebotspreise können von den beim Verkauf erzielten Preisen abweichen. Angaben zu tatsächlich erzielten Preisen können Sie hier finden: Immobilienpreise München Laim

„Laim ist in verschiedenartiger Hinsicht interessant. Die Verkehrsanbindung ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Auto sehr gut, die gesamte Infrastruktur ist einfach passend für den „Stadtmenschen“. Die Nähe zum Hirschgarten, Westpark, Schlosspark Nymphenburg, Westbad sind weitere Pluspunkte.“ sagt Rainer Fischer, Immobilienmakler für München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: muenchen.de; Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Immobilienmakler aus München bzw. Laim. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

Deutschland

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Das Münchner Maklerbüro startete im August 1994 mit dem Immobilienverkauf. Nach über 22 Jahren am Rotkreuzplatz, ist es seit 2017 in der Nymphenburgerstraße in der Maxvorstadt ansässig. Es hat sich auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum München spezialisiert. Seit Bestehen wurden über 1.100 Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke an solvente Käufer vermittelt. Der Münchner Immobilienmakler arbeitet unter anderem mit externen Finanzierungsberatern zusammen, präsentiert alle Angebote auf sieben verschiedenen Internetplattformen und geht auch mal neue Wege in der Vermarktung von Immobilien. Telefonische Erreichbarkeit ist 7 Tage die Woche sichergestellt. Ansprechpartner für Immobilienverkäufer ist Herr Rainer Fischer.

