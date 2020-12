Mehr Sicherheit durch Einbindung von IP-Kameras und Video-Bewegungsmeldern an AVS Alarmanlagen

Für alle Systeme von AVS Alarmanlagen, wie z. B. der Funk-Alarmzentrale RAPTOR oder den Hybrid-Zentralen CAPTURE bzw. XTREAM, können bestehende IP-Kameras und/oder die systemeigenen Funk-Bewegungsmelder mit Video-Funktion, wie der JET VIDEO, eingebunden werden.

Eine manuelle Abfrage über die MyAVSAlarm App per Live-Schaltung ist über beide Kamera-Typen möglich. Somit kann ein Nutzer zu jeder Zeit Videos des überwachten Objektes in Echtzeit über sein Smartphone oder Tablet abfragen und sicher gehen, dass beispielsweise das Licht überall ausgeschaltet ist oder sich keine unbefugten Personen im Objekt aufhalten.

Im Falle eines Alarms, der durch einen oder mehrere Melder detektiert wird, sendet die Zentrale ein Signal an die eingebundene Kamera, die umgehend mit der Aufzeichnung beginnt und im Anschluss eine Kurz-Sequenz als Video über die MyAVSAlarm App an ein Smartphone oder Tablet sendet. Vorteil hierbei ist der Speicherort der Daten in der AVS Cloud: selbst wenn ein Täter die Kamera beschädigt, werden die aufgezeichneten Daten nicht gelöscht und können jederzeit über die Cloud abgerufen werden.

Bei einem Alarm erhält man somit nicht nur eine Push-Mitteilung über die App, eine SMS oder einen Anruf, sondern auch ein kurzes Video mit den Aufzeichnungen zum Alarmzeitpunkt – ein zusätzliches Sicherheitsplus für alle AVS Alarmanlagen-Besitzer!

Bei Anbindung des Alarmsystems an eine Notrufleitstelle, kann diese, die rund um die Uhr für die Überwachung des Objektes sorgt und bei Bedarf ein Einsatzteam vor Ort schickt, frühzeitig benachrichtigt werden, sollte es sich um einen Falschalarm handeln. Dies könnte beispielsweise durch eine Fehlbedienung oder durch ein Haustier verursacht werden.

AVS Alarmanlagen werden durch die BKH Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG in Deutschland, Österreich und dem deutschsprachigem Teil der Schweiz vertrieben.

BKH Sicherheitstechnik ist seit über 20 Jahren ein renommiertes Unternehmen im Bereich Sicherheitstechnik und offizieller Distributor des italienischen Herstellers AVS Electronics. Das familiengeführte Unternehmen entwirft, entwickelt und produziert seit 1974 elektronische Sicherheitstechnik. Meilensteine in Sachen Qualität und Design, für den europäischen und weltweiten Markt. Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Produkte sind garantiert, um Zufriedenheit und Sicherheit im Alltag zu schaffen.

Das Sortiment von AVS Alarmanlagen umfasst u.a. Funk- und Hybrid-Einbruchmeldeanlagen, Vernebelungsanlagen mit Schutznebel, Bewegungsmelder in Dual-Technik, Infrarot und Mikrowelle, für den Innen- und Außenbereich sowie Magnetkontakte zur Sicherung von Fenstern und Türen. Neu im Sortiment ist SANY SAFE – ein hocheffizientes Aerosolgerät zur Raumluftdesinfektion.

