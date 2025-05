Gesundheitsexpertin präsentiert innovative Testmethode beim International Speaker Slam

Gesundheit im Fokus: Katrin Kositz aus Dresden präsentiert innovative Testmethode beim International Speaker Slam in Wiesbaden

Dresden, 19.05.2025 – Gesundheitsexpertin Katrin Kositz aus Dresden hat am 15. Mai 2025 beim International Speaker Slam in Wiesbaden, veranstaltet von Hermann Scherers _Germany’s Next Speaker Star_, mit ihrer Präsentation einer innovativen Methode zur Gesundheitsanalyse für Aufsehen gesorgt. Die gebürtige Großenhainerin stellte vor über 200 Teilnehmern aus 26 Ländern ihren Ansatz vor, wie Menschen mithilfe eines einfachen, von zu Hause durchführbaren Trockenbluttests ihren individuellen Nährstoffstatus ermitteln und stille Entzündungen im Körper aufdecken können.

Der International Speaker Slam ausgerichtet von Hermann Scherer Germany’s Next Speaker Star ist eine angesehene Veranstaltung, die Redner aus verschiedenen Ländern zusammenbringt, um ihre Ideen und Erfahrungen zu teilen. Katrin Kositz nutzte diese Gelegenheit, um ihre Botschaft der Eigenverantwortung und des bewussten Umgangs mit der eigenen Gesundheit zu verbreiten.

„_Ich helfe Menschen zu testen, mithilfe eines einfachen Trockenbluttests den man von zu Hause aus machen kann, wie viele Nährstoffe tatsächlich im Körper ankommen. Ich beende das Rätselraten und zeige Menschen einen Weg herauszufinden, wo sie gesundheitlich stehen, ob stille Entzündungen im Körper da sind, die dazu führen, dass wir uns unter anderem müde und erschöpft fühlen aber auch krank werden können_“, erklärte Kositz. Sie betonte, dass der Test eine einfache und bequeme Möglichkeit bietet, wichtige Informationen über den eigenen Körper zu erhalten und frühzeitig potenzielle Probleme zu erkennen.

Kositz, die mit ihrem Team aus selbstständigen Therapeuten und Trainern bereits über 300 Menschen zu einem Leben in Balance verholfen hat, unterstrich die Bedeutung einer personalisierten Gesundheitsstrategie. Sie argumentierte, dass jeder Mensch einzigartig ist und daher auch eine individuelle Herangehensweise an die Gesundheitsvorsorge benötigt.

„_Wenn du weißt wo du stehst, kannst du den Weg zu einem gesunden Leben gehen. Test, don’t guess!_“, so Kositz. Sie plädierte für einen datengestützten Ansatz, der es ermöglicht, gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit zu ergreifen und langfristig das Wohlbefinden zu steigern.

Die Teilnahme am Internationalen Speaker Slam war für Katrin Kositz eine wertvolle Erfahrung. Sie konnte nicht nur ihre Botschaft einem internationalen Publikum präsentieren, sondern auch die Chance der test-basierten Gesundheitsprävention vorstellen. Die gebürtige Großenhainerin freute sich besonders über die anschließende Auszeichnung durch Hermann Scherer mit dem Excellence Award beim Gala Abend.

Katrin Kositz plant, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Speaker Slam in ihre Arbeit als Gesundheitsexpertin in Dresden einfließen zu lassen. Sie möchte weiterhin Menschen dabei unterstützen, ein gesünderes und erfüllteres Leben zu führen, indem sie ihnen die Werkzeuge und das Wissen vermittelt, das sie dafür benötigen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Beaufit

Frau Katrin Kositz

Am Schloss 1

Dresden 01328

Deutschland

fon ..: 01629714263

web ..: https://www.zinzino.com/site/de/de-de/

email : katrin.kositz@googlemail.com

Als Gesundheitsexpertin unterstütze ich Menschen dabei, ihre Gesundheit auf fundierte Weise zu verbessern – mit einem klaren Fokus auf Prävention statt Rätselraten. In Zusammenarbeit mit dem skandinavischen Gesundheitsunternehmen Zinzino biete ich testbasierte Lösungen an, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und individuell auf die Bedürfnisse meiner Kunden zugeschnitten sind.

Zinzino ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der personalisierten Ernährung und testbasierten Gesundheitsvorsorge. Mit über 1,5 Millionen durchgeführten Trockenbluttests und einer Präsenz in mehr als 100 Märkten setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Gesundheitsbranche. Die Produkte von Zinzino, darunter der BalanceTest und das BalanceOil+, ermöglichen es, das Omega-6:3-Fettsäureverhältnis zu analysieren und innerhalb von 120 Tagen wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Mein Ziel ist es, Menschen dabei zu helfen, ihre Gesundheit eigenverantwortlich zu gestalten und langfristig zu erhalten. Durch die Kombination aus wissenschaftlich fundierten Tests und hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln biete ich eine ganzheitliche Betreuung, die auf individuelle Bedürfnisse eingeht.

Pressekontakt:

Beaufit

Frau Katrin Kositz

Am Schloss 1

Dresden 01328

fon ..: 01629714263

email : katrin.kositz@googlemail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.