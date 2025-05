Neuvorstellung auf Baros Maldives: Baros Retreat

Baros Maldives freut sich, die Erweiterung seiner exklusiven Villenkollektion, um das neue Baros Retreat mit zwei Schlafzimmern bekannt zu geben, das ab sofort für anspruchsvolle Reisende buchbar ist.

Das großzügige 280 m² große Baros Retreat bietet seinen Gästen ein unvergleichliches Erlebnis mit atemberaubendem Meerblick, direktem Zugang zum Strand und einer weitläufigen Terrasse mit einer Schaukelliege im Pavillon, einem Essbereich im Freien sowie einem großen privaten Swimmingpool. Dieses Retreat ist für alle gedacht, die höchste Ansprüche an Luxus und Privatsphäre stellen – ideal für Familien mit älteren Kindern, Paare oder kleine Gruppen von Freunden.

Baros Retreat – eine Villa der Extraklasse

Die Villa verfügt über zwei stilvoll ausgestattete Schlafzimmer – eines mit Kingsize-Bett und eines mit zwei Einzelbetten – jeweils mit eigenem Bad. Eines der exquisiten Bäder besitzt eine Gartendusche im Freien, während das andere einen spektakulären Blick auf den Ozean bietet. Die Schlafzimmer sind über einen großzügigen Wohn- und Essbereich miteinander verbunden, der eine luxuriöse und zugleich gemütliche Atmosphäre schafft – perfekt zum Entspannen und Zusammensein.

Ein harmonisches Zusammenspiel von Luxus und Natur

Direkt am malerischen Strand der Insel gelegen, bietet das Baros Retreat einen traumhaften Ausblick auf die Lagune. Die Lage ermöglicht es den Gästen, auf der einen Seite inmitten eines tropischen Dschungels zu wohnen und auf der anderen Seite den weiten Blick über das Meer zu genießen – eine perfekte Balance aus Rückzug und Weite. Luxus und Natur verschmelzen hier in perfekter Harmonie.

Das Design der Villa vereint modernen Luxus mit traditioneller maledivischer Architektur. Hochwertige Möbel, exklusive Ausstattungsmerkmale und feine Details spiegeln die natürliche Schönheit der Umgebung wider.

Exklusive Annehmlichkeiten und Erlebnisse

Gäste des Baros Retreats genießen eine Vielzahl exklusiver Annehmlichkeiten und Erlebnisse – darunter einen maßgeschneiderten Cruise auf einer luxuriösen Yacht, Sundowner-Cocktails in der Lighthouse Lounge, bevorzugte Tischplatzierung in allen Restaurants sowie täglich romantische Frühstück-Settings in der Villa. Zudem steht den Gästen während des gesamten Aufenthalts ein persönlicher Butler zur Verfügung.

Das perfekte Paradies wartet

Zur Feier der Eröffnung des Retreats bietet Baros ein exklusives Einführungspaket: Wer bis zum 30. Juni 2025 bucht (für Aufenthalte bis zum 30. November 2025), erhält zusätzlich eine kostenlose 60-minütige Spa-Behandlung in der Villa für zwei Personen, eine private Schnorcheltour am Hausriff mit Guide, ein privates Kinoerlebnis in der Villa sowie die Wahl zwischen einem Dinner auf dem Piano Deck oder einem Dinner im Lighthouse-Restaurant.

Über Baros Maldives

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen, tropischer Vegetation, einem exzellenten Hausriff und dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen) gliedern sich perfekt in die Natur der kleinen Privatinsel ein.

Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants und zwei atmosphärischen Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch. Die Divers Baros Maldives PADI-Tauchstation bietet alles rund ums Tauchen und stimmt seine Unterwasser-safaris individuell auf die Gäste ab. Gemeinsam mit Meeresbiologen aus dem Marine Center lernen Gäste beim Schnorcheln im Hausriff mehr über das sensible Ökosystem und seine zahlreichen Bewohner. Privates Dinner auf der naheliegenden Sandbank oder eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang mit Champagner und Canapés sind weitere Highlights eines Aufenthalts auf Baros.

Mit dem Schnellboot dauert der Transfer zum internationalen Flughafen von Malé lediglich 25 Minuten. Baros wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen von Gästen und Reisespezialisten für die hochwertige Ausstattung und hervorragenden Service geehrt und ist Mitglied der Small Luxury Hotels Of The World.

Website: www.baros.com

