Limitierte Beverly Joubert Fine Art Wildlife Prints zugute der Big Cats Initiative

Great Plains Foundation lanciert Kunst, die schützt

Great Plains, die von den National Geographic Filmemachern und Entdeckern Dereck und Beverly Joubert gegründete Naturschutzorganisation, bieten „Kunst, die schützt“, eine Auswahl an Kunstdrucken von Beverly Joubert zum Kauf an, um mit dem Erlös die Big Cats Initiative zu unterstützen.

„Als Beverly und ich geboren wurden, gab es schätzungsweise 450.000 Löwen. Heute ist diese Zahl auf weniger als 16.000 gesunken. Aber wir haben aus erster Hand erfahren, dass eine Erholung möglich ist. Wir wissen, wie wir diese Arten retten, erhalten, retten und wieder vergrößern können, und wir können es mit Ihrer Unterstützung schaffen“, ist sich Dereck Joubert, CEO von Great Plains, sicher.

Sorge um die Zukunft der Großkatzen

Löwen streiften einst in großer Zahl umher. Leoparden, Geparden, Jaguare, Tiger und Pumas gediehen in wilden Landschaften. Insgesamt haben sie etwa 95 % ihres historischen Lebensraums verloren. Als Spitzenprädatoren sind Großkatzen ein wesentlicher Bestandteil der Ökologie unseres Planeten; sie sorgen für ein Gleichgewicht der Ökosysteme und gesunde Lebensräume. Doch ihre Präsenz schwindet. Überall auf der Welt sind Großkatzen vom Aussterben bedroht, da sie durch den Verlust ihres Lebensraums, den illegalen Handel mit Wildtieren und Konflikte mit Menschen an den Rand gedrängt werden.

Aus diesem Grund arbeitet die Great Plains Foundation ständig daran, ihre Populationen wieder zu stärken und durch den Schutz von Wildtieren Hoffnung zu wecken. Eine große Spendenaktion soll Bewusstsein und Unterstützung für die Big Cats Initiative zu schaffen.

Für eine begrenzte Zeit bietet Beverly Joubert eine Auswahl von sechs atemberaubenden Drucken aus ihrer Beverly Joubert Fine Art Kollektion an, um die Big Cats Initiative (BCI) zu unterstützen – ein Programm, das diese Arten seit über einem Jahrzehnt schützt. 100 % des Gewinns jedes Werks fließen direkt in Schutzmaßnahmen zur Wiederherstellung von Lebensräumen, zur Verhinderung von Wildtierverbrechen und zur Förderung der Koexistenz zwischen Mensch und Tier. Diese Werke stellen einige ihrer Lieblingsaufnahmen dar, die gefährdete und bedrohte Katzen repräsentieren.

Dies ist ein Bekenntnis zu einer Zukunft, in der Großkatzen noch durch Grasland, Dschungel und Gebirge streifen – ihre natürlichen Lebensräume – und ein ikonisches Symbol für das Naturerbe jeder Region bleiben.

Fine Art Wildlife Prints von Beverly Joubert

Die international gefeierte Beverly Joubert ist eine preisgekrönte Filmemacherin, Fotografin, Tierschützerin und National Geographic Explorer-at-Large mit über 40 Filmen, die sie zusammen mit ihrem Mann Dereck Joubert produziert hat, und 12 veröffentlichten Büchern als Co-Autorin mit Dereck. Sie ist eine der leidenschaftlichen Mitbegründerinnen von Great Plains, einem einzigartigen Unternehmen für Naturschutztourismus, das auf maßgeschneiderte, fürsorgliche, sinnvolle und rücksichtsvolle Werte setzt.

Wildtierliebhaber auf der ganzen Welt können nun den Geist Afrikas an ihren Wänden präsentieren. Die Drucke wurden auf Jouberts Naturschutzabenteuern in Afrika südlich der Sahara aufgenommen, viele davon um die Great Plains Safaricamps in Botswana, Kenia und Simbabwe herum.

Kunstliebhaber können aus einer Sammlung eindrucksvoller Bilder von Großkatzen in ihrem natürlichen Lebensraum wählen, die sie für kurze Zeit in die Wildnis entführen. Die Kollektion umfasst leuchtende Szenen wie ‚On the Move,‘ ‚Auras of Gold‘ und ‚Dusk Patrol. Diejenigen, die den Schwarz-Weiß-Stil bevorzugen, können sich für die aufsehenerregenden Bilder ‚Legadema Portrait‘, ‚In Waiting‘ oder ‚Spotted Embrace‘ entscheiden.

Jeder Druck der „Kunst, die schützt“-Kollektion ist eine exklusive Auflage in dieser Größe und zu diesem Preis, limitiert auf 25 Drucke pro Kunstwerk, erhältlich bis zum 30. April 2025. Die Versandkosten sind im Preis des Drucks enthalten.

www.greatplainsfoundation.com

www.beverlyjoubert.com/big-cats-initiative-fundraiser/

