Sicher ans Ziel in der Elektromobilität: Schulungen für den Umgang mit Hochvolttechnik

Sicheres Arbeiten an Hochvolt im Kfz? hochvoltkurs.de zeigt, warum Qualifizierung jetzt unerlässlich ist – besonders für Verantwortliche in Unternehmen.

Die Elektromobilität verändert die Automobilbranche rasant. Mit der steigenden Anzahl von Elektro- und Hybridfahrzeugen wächst auch der Bedarf an qualifizierten Fachkräften, die sicher mit Hochvoltsystemen umgehen können. Hier setzt hochvoltkurs.de, eine Marke der Meisterhand Vertriebs GmbH, an und positioniert sich als führender Anbieter spezialisierter Hochvolt-Schulungen.

Die Arbeit an Fahrzeugen mit Hochvoltkomponenten birgt spezifische Risiken, die fundiertes Wissen und strikte Sicherheitsmaßnahmen erfordern. Gesetzliche Vorschriften, wie die DGUV Information 209-093, bilden den Rahmen für die notwendigen Qualifikationen. hochvoltkurs.de hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses essenzielle Wissen praxisnah und zielgerichtet zu vermitteln, um Mitarbeiter und Betriebe optimal auf die Herausforderungen der Elektromobilität vorzubereiten.

„Die Sicherheit im Umgang mit Hochvolttechnik ist nicht nur eine gesetzliche Notwendigkeit, sondern auch eine Investition in die Zukunft jedes Betriebs, der mit Elektrofahrzeugen arbeitet“, so Maik Deusch (technischer Leiter). „Unser Ziel ist es, unseren Kunden das Vertrauen und die Kompetenz zu geben, die sie benötigen, um sicher und effizient an modernen Fahrzeugen arbeiten zu können.“

Das Schulungsangebot von hochvoltkurs.de deckt die relevanten Qualifikationsstufen gemäß DGUV Information 209-093 ab, von der grundlegenden Sensibilisierung und Fahrerunterweisung über die Qualifizierung zur Fachkundige Unterweisung (FuP) nach Stufe 1 bis hin zur Fachkundigen Person für Hochvoltsysteme (FHV) und der anspruchsvollen Befähigung für Arbeiten unter Spannung (AuS).

Die Kurse richten sich gezielt an Fachkräfte in Kfz-Werkstätten, Autohäusern, Fuhrparks, bei Abschleppdiensten, in Karosserie- und Lackierbetrieben sowie in der Fahrzeugentwicklung und -produktion. Dabei setzt hochvoltkurs.de auf moderne und flexible Lernformate: Neben klassischen Präsenzschulungen und maßgeschneiderten Inhouse-Trainings bietet das Unternehmen auch digitale Online-Kurse an. Diese ermöglichen den Teilnehmern, orts- und zeitunabhängig zu lernen und die Weiterbildung optimal in ihren Arbeitsalltag zu integrieren.

Durch die Qualifizierung bei hochvoltkurs.de stellen Unternehmen sicher, dass ihre Mitarbeiter nicht nur die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, sondern auch über das notwendige Know-how verfügen, um Gefahren zu erkennen, Schutzmaßnahmen korrekt anzuwenden und im Notfall richtig zu reagieren. Dies minimiert Risiken, steigert die Arbeitssicherheit und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamischen Markt.

Vertrauen Sie auf die Expertise von hochvoltkurs.de, um sicher in die Zukunft der Elektromobilität zu starten.

Über hochvoltkurs.de:

hochvoltkurs.de ist eine Marke der Meisterhand Vertriebs GmbH mit Sitz in Kapsweyer. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Durchführung von Schulungen und Qualifizierungen im Bereich der Hochvolttechnik für die Automobilbranche und verwandte Bereiche. Das Angebot basiert auf relevanten Normen und gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der DGUV Information 209-093.

Kontakt:

Meisterhand Vertriebs GmbH Krautergersheimer Platz 4 76889 Kapsweyer Deutschland

Telefon: +49 173 444 3365 E-Mail: info@hochvoltkurs.de

