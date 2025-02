Gesunde Verwaltung: Kaiserslautern stärkt Mitarbeitende mit innovativen Gesundheitsstrategien

Stadtverwaltung Kaiserslautern erhält Gütesiegel für erstklassiges Gesundheitsmanagement von EUPD Research

Die Barbarossastadt Kaiserslautern, eingebettet im malerischen Pfälzer Wald, bietet mit ihrer dynamischen Entwicklung und rund 1.800 Mitarbeitenden eine breite Palette an öffentlichen Dienstleistungen. Um die langfristige Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu sichern, wurde im Jahr 2022 das Betriebliche Gesundheitsmanagement als neue Stabsstelle ins Leben gerufen. Der Fokus liegt dabei auf Prävention, Gesundheitsförderung und der kontinuierlichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz hat sich die Stadtverwaltung nun den Titel „Gesunder Arbeitgeber“ verdient.

Die Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ wird für herausragende Leistungen in der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) und im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) verliehen und dient als anerkanntes Gütesiegel, das sowohl bestehenden als auch zukünftigen Mitarbeitenden das vorbildliche Engagement für ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz signalisiert. Mit dem regionalen Gütesiegel „Gesunder Arbeitgeber“ unterstützt EUPD Research Unternehmen jeder Größe beim Aufbau einer starken Arbeitgebermarke und bietet Fachkräften eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Wahl ihres zukünftigen Arbeitgebers.

„Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat in unserer Stadtverwaltung einen hohen Stellenwert. Um diese zu fördern und zu erhalten, bietet unser engagiertes BGM-Team für die Mitarbeitenden vielfältige Kurse, Pausenangebote, Seminare und Veranstaltungen an. Das BGM trägt damit zu reduzierten Fehltagen, gesteigerter Leistungsfähigkeit und verbessertem Wohlbefinden bei. Davon profitieren nicht nur unsere Mitarbeitenden, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger, für die so stets eine gute Dienstleistung erbracht werden kann“, äußert sich Beate Kimmel, Oberbürgermeisterin der Stadt Kaiserslautern. „Ich möchte den Mitarbeiterinnen des BGM herzlich für ihr Engagement danken, durch das sie dafür sorgen, dass es den Kolleginnen und Kollegen gut geht und sie sich wohlfühlen. Mit der erhaltenen Auszeichnung wird ihre bedeutende Leistung anerkannt und in besonderer Weise wertgeschätzt.“

Joshua Baaken, Head of Project Management & Expert Committees, gratuliert: „Die Stadtverwaltung Kaiserslautern hat mit ihrem umfassenden Ansatz im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement und der Betrieblichen Gesundheitsförderung einen Maßstab für andere Kommunen gesetzt. Durch ihre konsequente Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens ihrer Mitarbeitenden sorgt sie nicht nur für eine langfristig leistungsfähige Belegschaft, sondern schafft auch ein Arbeitsumfeld, das von Prävention, Unterstützung und Weiterentwicklung geprägt ist. Die Auszeichnung als ,Gesunder Arbeitgeber‘ ist mehr als verdient.“

Weitere Informationen zur Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ finden Sie hier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: +4922850436-26

web ..: https://corporate-health-alliance.de/gesunder-arbeitgeber/

email : n.baaken@eupd-research.com

Über die Stadtverwaltung Kaiserslautern

Die Barbarossastadt Kaiserslautern ist eine lebens- und liebenswerte Stadt mitten im Pfälzer Wald, die immer in Bewegung ist und große Potenziale bietet. Die Stadtverwaltung mit ihren rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet den Bürgerinnen und Bürgern eine große Vielfalt an kommunalen Serviceleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Für die Gesundheit der Beschäftigten wurde im Jahr 2022 das Betriebliche Gesundheitsmanagement als neue Stabsstelle innerhalb des Personalreferats eingerichtet. Primäres Ziel des BGM ist es, die Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit unserer Mitarbeitenden zu erhalten, stetig zu fördern und die Gesundheitskompetenz weiter auszubauen.

Über EUPD Research

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

Pressekontakt:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn

fon ..: +492285043626

email : n.baaken@eupd-research.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.