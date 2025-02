Gesundheit im Mittelpunkt: lebensfreude gesundheitsmanagement gestaltet nachhaltige Arbeitswelten

Saarländischer Dienstleister erhält Gütesiegel „Gesunder Arbeitgeber“ für vorbildliches Gesundheitsmanagement von EUPD Research

Während lebensfreude gesundheitsmanagement als einer der führenden Dienstleister Unternehmen bei der Umsetzung eines nachhaltigen Betrieblichen Gesundheitsmanagements unterstützt, zeigt es auch im eigenen Unternehmen, wie wichtig das Wohlbefinden der Mitarbeitenden ist. Mit einem ganzheitlichen Ansatz, der sowohl physische als auch psychische Gesundheit fördert, schafft das Unternehmen ein Arbeitsumfeld, das langfristig Wohlbefinden und Zufriedenheit garantiert. Für dieses besondere Engagement wird lebensfreude gesundheitsmanagement nun mit dem Gütesiegel „Gesunder Arbeitgeber“ ausgezeichnet.

Diese regionale Anerkennung wird vom Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut EUPD Research vergeben und zeichnet Organisationen aus, die herausragende Leistungen im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und der Betrieblichen Gesundheitsförderung erbringen. Gleichzeitig signalisiert es ein attraktives Arbeitsumfeld für bestehende und zukünftige Mitarbeitende.

Darüber hinaus wurde lebensfreude gesundheitsmanagement in diesem Jahr als Top Brand – Corporate Health ausgezeichnet und zählt somit seit 2021 zu den besten Dienstleistern im Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Diese Anerkennungen unterstreichen, dass das Unternehmen nicht nur externe Betriebe in Gesundheitsfragen erstklassig berät, sondern auch selbst konsequent nach seinen eigenen Prinzipien handelt.

„Bei lebensfreude gesundheitsmanagement ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement nicht nur unsere Arbeit, sondern ein gelebter Teil unserer Unternehmenskultur. Nachhaltige Gesundheit und Lebensfreude beginnen für uns bei uns selbst – und genau das zeichnet uns aus. Die Auszeichnung als ,Gesunder Arbeitgeber‘, verliehen durch EUPD Research, ist eine wertvolle Bestätigung unseres Engagements. Sie zeigt, dass wir nicht nur für unsere Kunden Maßstäbe setzen, sondern auch intern das vorleben, was wir nach außen tragen. Unser Erfolg gehört unserem Team. Dank der Leidenschaft und dem Einsatz unserer Mitarbeitenden schaffen wir ein Umfeld, in dem Gesundheit und Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen – für persönliches wie berufliches Wachstum. Dieses Zusammenspiel von Überzeugung und Handeln motiviert uns, weiterhin ein inspirierendes, gesundes Arbeitsumfeld zu gestalten – für uns und für alle, die mit uns arbeiten. Danke an unser Team und alle, die unsere Vision teilen: gesunde Menschen in gesunden Unternehmen“, so Christian Hoffmann, Prokurist und Gesundheitsmanager bei lebensfreude gesundheitsmanagement.

Joshua Baaken, Head of Project Management & Expert Committees, betont: „lebensfreude gesundheitsmanagement beweist, dass Betriebliches Gesundheitsmanagement mehr ist als eine Maßnahme – es ist gelebte Verantwortung. Die Auszeichnung als ,Gesunder Arbeitgeber‘ unterstreicht den konsequenten Einsatz für eine positive und nachhaltige Arbeitswelt. Ein überzeugendes Beispiel dafür, wie Gesundheit am Arbeitsplatz authentisch vorgelebt wird.“

Über lebensfreude gesundheitsmanagement

Mit einer klaren Vision für die Zukunft schafft lebensfreude gesundheitsmanagement nachhaltige Lösungen, die das Wohlbefinden der Mitarbeitenden fördern und die Arbeitsqualität auf ein neues Level heben. Ihre maßgeschneiderten Beratungen und Dienstleistungen im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement und Betriebliche Gesundheitsförderung zielen darauf ab, Freude und Lebensqualität am Arbeitsplatz zu maximieren. Sie kombinieren individuelle Konzepte mit einem umfassenden Ansatz, um das Beste aus jedem Arbeitstag herauszuholen. Das Team aus elf internen Mitarbeitenden sowie über 150 freiberuflichen Expert:innen ist in der gesamten Region vom Saarland bis nach Bayern aktiv. Sie setzen auf einen ganzheitlichen Ansatz, der körperliche, mentale und soziale Gesundheit gleichermaßen fördert – für langfristige Zufriedenheit und nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Sie glauben fest daran, dass wahre Gesundheit am Arbeitsplatz nur durch eine ganzheitliche Betrachtung aller Lebensbereiche erreicht werden kann. Deshalb setzen sie auf nachhaltige Praktiken, die exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten sind und langfristig positive Effekte auf die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeitenden haben. Die Vision: Eine Zukunft gestalten, in der Nachhaltigkeit, Freude und Gesundheit Hand in Hand gehen! lebensfreude – gesunde Menschen in gesunden Unternehmen!

Über EUPD Research

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

