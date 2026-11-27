Grundbuch, Erbengemeinschaft, Steuern: Wurmseder Immobilien zeigt, welche Schritte beim Verkauf einer geerbten Immobilie in München wichtig sind.

Wer eine Immobilie erbt, steht neben der Trauer oft vor einer Reihe praktischer Fragen. Soll das Haus der Eltern behalten, vermietet oder verkauft werden? Wer entscheidet, wenn mehrere Geschwister erben? Und welche Steuern fallen an? Wurmseder Immobilien aus Grasbrunn begleitet Erben in München und Umgebung beim Verkauf und gibt einen Überblick über die wichtigsten Schritte.

Erster Schritt: Erbnachweis und Grundbuch

Bevor eine geerbte Immobilie verkauft werden kann, müssen die Erben im Grundbuch eingetragen sein. Als Nachweis dient in der Regel ein Erbschein oder ein notarielles Testament mit Eröffnungsprotokoll. Wird die Berichtigung des Grundbuchs innerhalb von zwei Jahren nach dem Erbfall beantragt, ist sie gebührenfrei.

Erbengemeinschaft: Verkauf nur gemeinsam

Erben mehrere Personen, bilden sie eine Erbengemeinschaft. Über den Nachlass können die Miterben nur gemeinschaftlich verfügen, ein Verkauf erfordert also die Zustimmung aller. Unterschiedliche Vorstellungen über Preis und Zeitpunkt sind dabei häufig. Eine neutrale, nachvollziehbare Wertermittlung schafft eine gemeinsame Grundlage und hilft, Konflikte zu vermeiden. Kommt keine Einigung zustande, bleibt als letzter Weg die Teilungsversteigerung, die meist zu deutlich schlechteren Ergebnissen führt als ein regulärer Verkauf.

Steuern: Erbschaftsteuer und Spekulationsfrist

Für die Erbschaftsteuer gelten persönliche Freibeträge, derzeit 500.000 Euro für Ehepartner und eingetragene Lebenspartner, 400.000 Euro für Kinder und 200.000 Euro für Enkel. Bei Münchner Immobilienwerten sind diese Grenzen schnell erreicht. Bewohnen Ehepartner oder Kinder das Familienheim selbst weiter, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Steuerbefreiung greifen. Sie entfällt jedoch in der Regel, wenn die Immobilie innerhalb von zehn Jahren verkauft oder nicht mehr selbst genutzt wird.

Beim späteren Verkauf spielt die zehnjährige Spekulationsfrist eine Rolle. Erben übernehmen dabei die Haltedauer des Erblassers. Hat dieser die Immobilie vor mehr als zehn Jahren erworben, ist der Verkaufsgewinn in der Regel steuerfrei. Für die individuelle steuerliche Bewertung empfiehlt Wurmseder Immobilien grundsätzlich die Abstimmung mit einer Steuerberatung.

Den Verkauf gut vorbereiten

Geerbte Häuser und Wohnungen stehen oft längere Zeit leer und weisen Modernisierungsbedarf auf. Erben sollten frühzeitig klären, ob Räumung, kleinere Reparaturen oder eine Teilsanierung vor dem Verkauf sinnvoll sind oder ob die Immobilie im aktuellen Zustand angeboten wird. Häufig lohnt sich der Verkauf ohne aufwendige Sanierung, weil viele Käufer eigene Vorstellungen umsetzen möchten. Entscheidend sind vollständige Unterlagen, ein aussagekräftiges Exposé und eine realistische Preisfindung.

Wurmseder Immobilien übernimmt auf Wunsch die gesamte Abwicklung, von der Wertermittlung über die Vermarktung mit hochwertigen Foto- und Videoaufnahmen und virtuellen 360-Grad-Besichtigungen bis zum Notartermin. Gerade für Erben, die nicht in München leben, ist das eine spürbare Entlastung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Wurmseder Immobilien

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Wurmseder Immobilien ist ein inhabergeführter Immobilienmakler unter der Leitung von Thomas Wurmseder mit Sitz in Grasbrunn bei München. Das Unternehmen unterstützt Eigentümer beim Verkauf und bei der Vermietung von Häusern, Wohnungen und Grundstücken in München und Umgebung, mit Schwerpunkt auf dem Münchner Osten und Süden. Zum Leistungsspektrum gehören die kostenlose Immobilienbewertung, die Vermarktung mit professionellen Foto- und Videoaufnahmen und virtuellen 360-Grad-Besichtigungen, eine eigene Käuferkartei sowie die Begleitung bis zum Notartermin. Darüber hinaus ist Wurmseder Immobilien auf den Verkauf geerbter Immobilien und Grundstücke spezialisiert.